Полезные консервированные продукты, которые следует хранить в кладовой / © Associated Press

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Однако не все консервы одинаково полезны. Какие из них действительно стоит держать в своей кладовой — рассказало издание Real Simple.

Консервированные продукты могут являться частью здорового рациона, если подходить к их выбору осознанно. Зачастую консервирование даже усиливает пользу некоторых овощей. Например, уровень ликопина — мощного антиоксиданта — в термически обработанных томатах (в частности, в консервированных) значительно выше, чем в свежих. Однако некоторые продукты теряют часть витаминов в процессе обработки, а избыточное количество соли, сахара или консервантов сводит пользу к нулю.

Еще один важный аспект — состав упаковки. Предпочтение следует отдавать консервам без содержания бисфенола-А (BPA), химического соединения, которое может мигрировать в продукты из пластиковых или эпоксидных покрытий банок.

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Самые полезные консервированные продукты

Черная фасоль. Насыщенный источник белка и клетчатки, черная фасоль прекрасно подходит для вегетарианских блюд, супов, буритов или салатов. Выбирайте варианты с низким содержанием натрия и обязательно промывайте перед использованием.

Консервированные персики (в собственном соку). Фрукты — это не всегда свежие плоды. Персики в собственном соке, без добавленного сахара — отличная альтернатива для десертов, йогуртов, каш и даже смузи. Избегайте вариантов в сиропе — у них чрезмерное содержание сахара.

Измельченные томаты. Эти консервы — находка для приготовления соусов, рагу, лечо или пасты. Томатная мякоть богата витамином С, антиоксидантами и ликопином. Выбирайте варианты без добавления соли.

Тыквенное пюре. Консервированная тыква — не только осенний атрибут. Это источник бета-каротина (витамина А), витамина С и клетчатки. Добавляйте его в выпечку, полосу или кашу. Главное — избегать консервов с добавленным сахаром, например, тыквенной начинки для пирогов.

Консервированный лосось. Альтернатива дорогому свежему лососю. Консервированная рыба содержит омега-3 жирные кислоты, витамины D и B12. Идеально подходит для салатов, бутербродов или лососевых котлет.

Артишоки . Несправедливо недооцененные, артишоки содержат инулин — пребиотик, улучшающий пищеварение, а также антиоксиданты, в частности цинарин. Используйте их в салатах, пиццы или жарьте в качестве «чипсов» до соусов.

Нут . Идеальный источник белка для веганов. Также содержит полезные жиры, клетчатку, фолиевую кислоту. Из нута легко приготовить хумус или добавить его в супы и карри.

Консервированный тунец. Классика, которую следует иметь под рукой. Тунец богат белок, витамины группы B, А и D. Лучше выбирать варианты в оливковом масле или в собственном соке. Хорошо подходит в салатах или с тостами.

Куриное мясо в собственном соке. Хотя оно не заменяет полностью свежую курицу, консервированный вариант удобен и питателен. Содержит белок, витамины B6 и B12. Используйте для приготовления сэндвичей, салатов или пасты.

Кукуруза . Этот золотистый овощ сохраняет свои питательные свойства даже после консервирования. Богата клетчаткой, витаминами B-комплекса и антиоксидантами. Станет украшением сала или ингредиентом для крем-супов.

Кокосовое молоко. Идеальный ингредиент для экзотических блюд, супов и десертов. Кокосовое молоко содержит полезные жиры и электролиты, включая калий и магний. Выбирайте варианты без добавленного сахара.

Каких консервов следует избегать

Далеко не все продукты в банках полезны. Избегайте консервов, содержащих:

сахар (особенно фрукты в сиропе),

избыток натрия (супы, макароны, консервированное мясо),

трансжиры (некоторые консервированные сыры, готовые блюда),

химические консерванты (например, натрий бензоат),

бисфенол-А в покрытии банки.

Полезные консервы содержат короткий и понятный состав: максимум 3–5 ингредиентов, минимум добавок. Ориентируйтесь на надписи «без добавления соли», «без сахара». И всегда учитывайте содержание натрия: 5% суточной нормы — отлично, более 20% — стоит задуматься.