Полезные свойства овсяной каши: объяснение и советы от диетолога Светланы Фус

У тех, кто ест каши, меньше шансов набрать лишний вес. И проблем с пищеварением у любителей каш будет меньше. Сегодня поговорим об овсянке.

Польза овсянки - и любой каши - зависит от того, из чего она приготовлена, то есть от степени обработки крупы. И чем меньше крупу обработали, измельчили, тем более полезной будет из нее каша.

В такой каше будет:

больше клетчатки, которая дает "бодрость" нашему кишечнику и заставляет его работать как часы;

большой процент белка. Примерно треть того количества, которое содержится в мясе. В приготовленной на воде овсяной каше — 3-4 г белка, а в приготовленном мясе — 13-14 г белка;

большое количество витаминов и микроэлементов (фосфор, кальций, магний, железо);

углеводов в медленно усваиваемой форме. Поэтому, съев утром миску овсяной каши из цельных зерен, мы обеспечим себе стабильный уровень глюкозы в крови и чувство сытости на 4-5 часов. Гликемический индекс каши из цельной крупы достаточно низкий.

В то же время овсяная каша с глубоко переработанного зерна имеет высокий гликемический индекс. Она дает резкое повышение сахара крови сразу после еды и заметное снижение часа через два. У вас быстро появится чувство голода. Поэтому быстрорастворимую овсянку из порционных пакетиков постарайтесь не есть, даже если вы очень спешите. Надолго она не насытит. Туда добавлен сахар, искусственные ароматизаторы, полно красителей, загустителей и прочей химии.

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Белок овсянки - и любой другой каши - неполноценный по своему аминокислотному составу. Поэтому с точки зрения сбалансированного питания я рекомендую сочетать ее с качественными белковыми продуктами как животного (молоко, сметана, творог, печень, мясо, птица, яйца), так и растительного происхождения (грибы, горох, бобы). Они пополнятся белками и сделают набор аминокислот полноценным.

Для тех, кто переживает за фигуру, скажу, что нет оснований для тревоги по поводу высокой калорийности. Калорийность 100 г приготовленной овсяной каши на воде — около 100 ккал.

И помним, полезная "медленная" каша из измельченной овсяной крупы и цельная плющенная овсянка. Используйте цельные хлопья не только для приготовления каши, но и для супов, запеканок, десертов.

Будьте здоровы, питайтесь вкусно и полезно!

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