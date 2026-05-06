Действительно ли ежедневное употребление костного бульона даёт волшебную силу

Костный бульон / © Credits

Реклама

В мире, где каждый новый тренд обещает быстрые результаты, от сияющей кожи до мгновенного похудения, костный бульон выглядит почти слишком просто, чтобы быть эффективным. И все же он держится на пике популярности годами и причина этого в сочетании традиционности, доступности и определенной научной базы, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Специалисты сходятся во мнении, что костный бульон — это не «чудо-продукт», но и не пустой хайп. Это инструмент и как любой инструмент, он работает только тогда, когда правильно используется, как часть сбалансированного рациона, а не его замена.

Влияние ежедневного питья бульона на организм

Дополнительный белок

Самый простой и одновременно самый ценный эффект — белок. В одной чашке костного бульона примерно 9-10 г белка. Для сравнения, в обычном курином бульоне только 1-2 г.

Реклама

Это может дать ощутимые результаты, особенно если вам не хватает белка, например, вы получите более быстрое восстановление после тренировок, более стабильный уровень энергии и дольше ощущение сытости.

Но есть нюанс, ведь этот белок — коллагеновый, а значит неполноценный. Он не может заменить полноценные источники белка, такие как мясо, яйца или молочные продукты.

Улучшение сна

Костный бульон содержит глицин — аминокислоту, которая потенциально помогает расслабиться и улучшить качество сна. Это не гарантия, но некоторые люди действительно замечают:

более легкое засыпание

более глубокий сон

ощущение покоя

Эффект мягкий, но для такого простого ритуала — это приятный бонус.

Реклама

Кожа и суставы

Один из самых популярных мифов, что коллаген в бульоне мгновенно улучшает кожу и суставы.

Реальность сложнее, потому что во время пищеварения коллаген расщепляется на аминокислоты. То есть он не «идет сразу» в кожу или колени. Да, эти аминокислоты могут поддерживать естественную выработку коллагена:

морщины не исчезнут

боль в суставах не излечится

эффект будет умеренным и только в комплексе с другими факторами

Облегчение работу желудка

Костный бульон — мягкий и легко усваивается, поэтому его часто рекомендуют:

во время болезни

после операций

при проблемах с пищеварением

Он содержит глутамин и желатин, которые потенциально поддерживают слизистую кишечника.

Реклама

Но важно помнить, что научных доказательств, что бульон лечит проблемы ЖКТ у людей, очень мало. То есть это скорее поддержка, а не терапия. И ни один бульон не заменит рацион с клетчаткой, овощами и разнообразной пищей.

Похудение

Костный бульон часто фигурирует в диетах и «детоксах». Но правда довольно проста, если люди худеют, это обычно потому, что они заменяют калорийный прием пищи бульоном и создают дефицит калорий.

У самого бульона нет никакого особого жиросжигающего эффекта.

Костный бульон не обязателен, но может быть уместным для людей с насыщенным графиком, которым нужен быстрый источник белка, людей старшего возраста с пониженным аппетитом, спортсменов в качестве легкого восстановления и тех, кто восстанавливается после болезни. В этих случаях главное преимущество — удобство и легкость для пищеварения.

Реклама

Помните о нюансах

Соль . Готовые бульоны часто содержат много натрия. Если пить их ежедневно, он быстро накапливается.

Замещение пищи. Если слишком увлечься, можно вытеснить из рациона полноценные белки, овощи и клетчатку.

Качество продукта. Существуют дискуссии о возможных следах тяжелых металлов, ведь кости могут их накапливать. Риск небольшой, но лучше выбирать проверенные бренды.

Не для всех. Людям с заболеваниями почек или ограничением белка стоит быть осторожными.

Ежедневное питье

Если вы спросите, можно ли употреблять его ежедневно, то короткий ответ будет — да, но без фанатизма. Одна чашка в день — вполне разумное количество. Она может добавить белка, поддержать восстановление и помочь с чувством сытости.

Но это не суперфуд и точно не «эликсир молодости».

Костный бульон — это не революция, а эволюция простых привычек. Он не изменит кардинально ваше тело, не «очистит» организм и не вернет молодость. Но может тихо и стабильно поддержать здоровье, если вы не забываете о разнообразном питании, балансе и здравом смысле.

Новости партнеров