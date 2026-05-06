Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Количество просмотров
178
Время на прочтение
3 мин

Действительно ли ежедневное употребление костного бульона даёт волшебную силу

Когда-то это был простой бабушкин рецепт от простуды, а сегодня — почти культовый напиток для здоровья. Костный бульон пьют из чашек вместо кофе, добавляют в смузи и называют эликсиром молодости. Но действительно ли он настолько магический, попробуем разобраться.

Костный бульон / © Credits

В мире, где каждый новый тренд обещает быстрые результаты, от сияющей кожи до мгновенного похудения, костный бульон выглядит почти слишком просто, чтобы быть эффективным. И все же он держится на пике популярности годами и причина этого в сочетании традиционности, доступности и определенной научной базы, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Специалисты сходятся во мнении, что костный бульон — это не «чудо-продукт», но и не пустой хайп. Это инструмент и как любой инструмент, он работает только тогда, когда правильно используется, как часть сбалансированного рациона, а не его замена.

Влияние ежедневного питья бульона на организм

Дополнительный белок

Самый простой и одновременно самый ценный эффект — белок. В одной чашке костного бульона примерно 9-10 г белка. Для сравнения, в обычном курином бульоне только 1-2 г.

Это может дать ощутимые результаты, особенно если вам не хватает белка, например, вы получите более быстрое восстановление после тренировок, более стабильный уровень энергии и дольше ощущение сытости.

Но есть нюанс, ведь этот белок — коллагеновый, а значит неполноценный. Он не может заменить полноценные источники белка, такие как мясо, яйца или молочные продукты.

Улучшение сна

Костный бульон содержит глицин — аминокислоту, которая потенциально помогает расслабиться и улучшить качество сна. Это не гарантия, но некоторые люди действительно замечают:

  • более легкое засыпание

  • более глубокий сон

  • ощущение покоя

Эффект мягкий, но для такого простого ритуала — это приятный бонус.

Кожа и суставы

Один из самых популярных мифов, что коллаген в бульоне мгновенно улучшает кожу и суставы.

Реальность сложнее, потому что во время пищеварения коллаген расщепляется на аминокислоты. То есть он не «идет сразу» в кожу или колени. Да, эти аминокислоты могут поддерживать естественную выработку коллагена:

  • морщины не исчезнут

  • боль в суставах не излечится

  • эффект будет умеренным и только в комплексе с другими факторами

Облегчение работу желудка

Костный бульон — мягкий и легко усваивается, поэтому его часто рекомендуют:

  • во время болезни

  • после операций

  • при проблемах с пищеварением

Он содержит глутамин и желатин, которые потенциально поддерживают слизистую кишечника.

Но важно помнить, что научных доказательств, что бульон лечит проблемы ЖКТ у людей, очень мало. То есть это скорее поддержка, а не терапия. И ни один бульон не заменит рацион с клетчаткой, овощами и разнообразной пищей.

Похудение

Костный бульон часто фигурирует в диетах и «детоксах». Но правда довольно проста, если люди худеют, это обычно потому, что они заменяют калорийный прием пищи бульоном и создают дефицит калорий.

У самого бульона нет никакого особого жиросжигающего эффекта.

Костный бульон не обязателен, но может быть уместным для людей с насыщенным графиком, которым нужен быстрый источник белка, людей старшего возраста с пониженным аппетитом, спортсменов в качестве легкого восстановления и тех, кто восстанавливается после болезни. В этих случаях главное преимущество — удобство и легкость для пищеварения.

Помните о нюансах

  • Соль. Готовые бульоны часто содержат много натрия. Если пить их ежедневно, он быстро накапливается.

  • Замещение пищи. Если слишком увлечься, можно вытеснить из рациона полноценные белки, овощи и клетчатку.

  • Качество продукта. Существуют дискуссии о возможных следах тяжелых металлов, ведь кости могут их накапливать. Риск небольшой, но лучше выбирать проверенные бренды.

  • Не для всех. Людям с заболеваниями почек или ограничением белка стоит быть осторожными.

Ежедневное питье

Если вы спросите, можно ли употреблять его ежедневно, то короткий ответ будет — да, но без фанатизма. Одна чашка в день — вполне разумное количество. Она может добавить белка, поддержать восстановление и помочь с чувством сытости.

Но это не суперфуд и точно не «эликсир молодости».

Костный бульон — это не революция, а эволюция простых привычек. Он не изменит кардинально ваше тело, не «очистит» организм и не вернет молодость. Но может тихо и стабильно поддержать здоровье, если вы не забываете о разнообразном питании, балансе и здравом смысле.

