- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровый образ жизни
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 3 мин
Действительно ли ежедневное употребление костного бульона даёт волшебную силу
Когда-то это был простой бабушкин рецепт от простуды, а сегодня — почти культовый напиток для здоровья. Костный бульон пьют из чашек вместо кофе, добавляют в смузи и называют эликсиром молодости. Но действительно ли он настолько магический, попробуем разобраться.
В мире, где каждый новый тренд обещает быстрые результаты, от сияющей кожи до мгновенного похудения, костный бульон выглядит почти слишком просто, чтобы быть эффективным. И все же он держится на пике популярности годами и причина этого в сочетании традиционности, доступности и определенной научной базы, об этом рассказало издание Martha Stewart.
Специалисты сходятся во мнении, что костный бульон — это не «чудо-продукт», но и не пустой хайп. Это инструмент и как любой инструмент, он работает только тогда, когда правильно используется, как часть сбалансированного рациона, а не его замена.
Влияние ежедневного питья бульона на организм
Дополнительный белок
Самый простой и одновременно самый ценный эффект — белок. В одной чашке костного бульона примерно 9-10 г белка. Для сравнения, в обычном курином бульоне только 1-2 г.
Это может дать ощутимые результаты, особенно если вам не хватает белка, например, вы получите более быстрое восстановление после тренировок, более стабильный уровень энергии и дольше ощущение сытости.
Но есть нюанс, ведь этот белок — коллагеновый, а значит неполноценный. Он не может заменить полноценные источники белка, такие как мясо, яйца или молочные продукты.
Улучшение сна
Костный бульон содержит глицин — аминокислоту, которая потенциально помогает расслабиться и улучшить качество сна. Это не гарантия, но некоторые люди действительно замечают:
более легкое засыпание
более глубокий сон
ощущение покоя
Эффект мягкий, но для такого простого ритуала — это приятный бонус.
Кожа и суставы
Один из самых популярных мифов, что коллаген в бульоне мгновенно улучшает кожу и суставы.
Реальность сложнее, потому что во время пищеварения коллаген расщепляется на аминокислоты. То есть он не «идет сразу» в кожу или колени. Да, эти аминокислоты могут поддерживать естественную выработку коллагена:
морщины не исчезнут
боль в суставах не излечится
эффект будет умеренным и только в комплексе с другими факторами
Облегчение работу желудка
Костный бульон — мягкий и легко усваивается, поэтому его часто рекомендуют:
во время болезни
после операций
при проблемах с пищеварением
Он содержит глутамин и желатин, которые потенциально поддерживают слизистую кишечника.
Но важно помнить, что научных доказательств, что бульон лечит проблемы ЖКТ у людей, очень мало. То есть это скорее поддержка, а не терапия. И ни один бульон не заменит рацион с клетчаткой, овощами и разнообразной пищей.
Похудение
Костный бульон часто фигурирует в диетах и «детоксах». Но правда довольно проста, если люди худеют, это обычно потому, что они заменяют калорийный прием пищи бульоном и создают дефицит калорий.
У самого бульона нет никакого особого жиросжигающего эффекта.
Костный бульон не обязателен, но может быть уместным для людей с насыщенным графиком, которым нужен быстрый источник белка, людей старшего возраста с пониженным аппетитом, спортсменов в качестве легкого восстановления и тех, кто восстанавливается после болезни. В этих случаях главное преимущество — удобство и легкость для пищеварения.
Помните о нюансах
Соль. Готовые бульоны часто содержат много натрия. Если пить их ежедневно, он быстро накапливается.
Замещение пищи. Если слишком увлечься, можно вытеснить из рациона полноценные белки, овощи и клетчатку.
Качество продукта. Существуют дискуссии о возможных следах тяжелых металлов, ведь кости могут их накапливать. Риск небольшой, но лучше выбирать проверенные бренды.
Не для всех. Людям с заболеваниями почек или ограничением белка стоит быть осторожными.
Ежедневное питье
Если вы спросите, можно ли употреблять его ежедневно, то короткий ответ будет — да, но без фанатизма. Одна чашка в день — вполне разумное количество. Она может добавить белка, поддержать восстановление и помочь с чувством сытости.
Но это не суперфуд и точно не «эликсир молодости».
Костный бульон — это не революция, а эволюция простых привычек. Он не изменит кардинально ваше тело, не «очистит» организм и не вернет молодость. Но может тихо и стабильно поддержать здоровье, если вы не забываете о разнообразном питании, балансе и здравом смысле.