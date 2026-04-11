Помогают ли горячие ванны лучше и быстрее бегать / © Credits

Реклама

Десятилетиями профессиональные бегуны ездили по всему миру, чтобы тренироваться в горах на большой высоте. Там меньше кислорода в воздухе, поэтому организм реагирует увеличением количества красных кровяных телец — клеток, которые переносят кислород. Когда спортсмены возвращаются на уровень моря, их повышенная способность переносить кислород дает заметное преимущество в выносливости.

Однако высотные тренировки — удовольствие дорогое и сложное, а для большинства марафонцев это просто не вариант. Тогда на помощь могут прийти обычный душ и ванна, об этом рассказало издание RTÉ.

Горячая альтернатива

Было проведено исследование, в котором группу хорошо тренированных бегунов попросили продолжать привычный режим тренировок, но добавить лишь одно — горячие ванны пять раз в неделю в течение пяти недель. Вода была обычной, в домашней ванне, нагретая до 40°C. Каждый прием ванны длился 45 мин и проводился после тренировки.

Реклама

Исследователи измеряли несколько маркеров выносливости, таких как объем красных кровяных телец, структуру сердца и максимальное потребление кислорода (VO₂max) — ключевой показатель аэробной формы.

Что показало исследование

После пяти недель у бегунов значительно уведичился объем красных кровяных телец, то есть больше кислорода в крови. Как это возможно, если кислород в горячей ванне не ограничен. Дело в плазме крови, после одной ванны она расширяется и временно разводит кровяные тельца. Организм воспринимает это как сигнал к производству новых красных кровяных телец для восстановления баланса.

Еще одним открытием стало увеличение объема левого желудочка сердца, основной камеры, которая качает кровь. Больше крови — больше кислорода для мышц.

В результате VO₂max бегунов повысился в среднем на 4%, а скорость в тестах на беговой дорожке выросла. Для подготовленных спортсменов это весомое улучшение и все это без увеличения пробега или интенсивности.

Важность исследования

Реклама

Горячие ванны могут стать низкоударным способом улучшения выносливости без риска перегрузки мышц и суставов. Доступность такого метода очевидна, у большинства есть дома ванна. В отличие от высотных лагерей, затраты минимальны, а польза — реальна.

Впрочем, есть и ограничения, исследование применяло конкретный протокол в 40°C, 45 мин, пять раз в неделю, пять недель. Будут ли работать более короткие сессии, более низкая температура или сауна, пока неизвестно. Кроме того, важна безопасность, нужно следить за гидратацией и не перегреваться.

Иногда, чтобы улучшить результат, не обязательно больше бегать. Горячие ванны могут стимулировать организм так же как тренировки на высоте, сделать ваше тело более выносливым и готовым к марафонам. Для тех, кто ищет простой и доступный способ поддержать тренировки, это вариант, который точно стоит внимания.