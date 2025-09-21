ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Потеря аппетита: почему это происходит и на что обратить внимание

Потеря желания есть — знакомо многим, особенно во время стресса, болезни или сильного эмоционального потрясения. И хотя временная потеря аппетита обычно не представляет серьезной угрозы, если она длится дольше недели, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

В медицине это состояние называют анорексия — но не стоит путать его с расстройством пищевого поведения нервной анорексией. В первом случае человек просто не чувствует голода и у него нет желания есть, тогда как при расстройстве аппетита может сохраняться, но питание сознательно ограничивается, об этом рассказало издание Cleveland Clinic

Как проявляется потеря аппетита

Если вы сталкиваетесь с этим состоянием, вы можете заметить:

  • равнодушие даже к любимым блюдам;

  • отсутствие чувства голода;

  • потерю интереса к совместному приему пищи;

  • снижение веса.

Часто сопутствующими симптомами являются: усталость, тошнота, слабость в мышцах, проблемы с пищеварением, изменения в состоянии кожи, волос и ногтей.

Самые распространенные причины исчезновения аппетита

Физические факторы

  • Боль и травмы

  • Обезвоживание

  • Заболевания зубов и десен

  • Потеря вкуса или обоняния (например, после COVID-19)

  • Восстановление после операций

Психоэмоциональные причины

  • тревожные состояния;

  • депрессия;

  • сильный стресс или шок;

  • горе или эмоциональные потери;

  • расстройства пищевого поведения.

Заболевания, которые влияют на аппетит

  • простуда или инфекции;

  • пищевые отравления;

  • диабет;

  • болезни сердца, печени, почек или легких;

  • онкология;

  • деменция;

  • гипотиреоз;

  • ВИЧ/СПИД.

Медикаменты

Некоторые препараты могут подавлять чувство голода. Среди них: антибиотики, химиотерапевтические средства, амфетамины, опиоиды, антидепрессанты.

Лечение и советы

Лечение зависит от причины, но врачи советуют:

  • питаться небольшими порциями несколько раз в день;

  • добавлять в рацион питательные супы, смузи, белковые коктейли;

  • выбирать легкие блюда — отварное мясо, овощи, каши, картофель, хлебцы;

  • употреблять продукты, богатые белком и микроэлементами;

  • питаться вместе с родными или друзьями — это стимулирует аппетит;

  • по рекомендации врача — принимать витамины или специальные препараты для стимуляции аппетита.

Если причина в психоэмоциональном состоянии, поможет консультация психолога или психотерапевта.

Осложнения

Длительный отказ от еды может привести к истощению, дефициту питательных веществ, снижению иммунитета. В крайних случаях — к серьезным и даже опасным для жизни состояниям.

Когда стоит обратиться к врачу

  • Потеря аппетита длится более недели.

  • Вес стремительно снижается.

  • Есть сопутствующие симптомы, например, постоянная слабость, учащенное сердцебиение, тошнота, раздражительность.

Потеря аппетита не всегда является серьезной проблемой, но если она длится долго, важно вовремя обратиться к врачу. Ваше тело нуждается в регулярном питании и восстановлении нормального аппетита, это шаг к лучшему самочувствию.

