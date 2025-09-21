Потеря аппетита: почему это происходит и на что обратить внимание / © Credits

В медицине это состояние называют анорексия — но не стоит путать его с расстройством пищевого поведения нервной анорексией. В первом случае человек просто не чувствует голода и у него нет желания есть, тогда как при расстройстве аппетита может сохраняться, но питание сознательно ограничивается, об этом рассказало издание Cleveland Clinic

Как проявляется потеря аппетита

Если вы сталкиваетесь с этим состоянием, вы можете заметить:

равнодушие даже к любимым блюдам;

отсутствие чувства голода;

потерю интереса к совместному приему пищи;

снижение веса.

Часто сопутствующими симптомами являются: усталость, тошнота, слабость в мышцах, проблемы с пищеварением, изменения в состоянии кожи, волос и ногтей.

Самые распространенные причины исчезновения аппетита

Физические факторы

Боль и травмы

Обезвоживание

Заболевания зубов и десен

Потеря вкуса или обоняния (например, после COVID-19)

Восстановление после операций

Психоэмоциональные причины

тревожные состояния;

депрессия;

сильный стресс или шок;

горе или эмоциональные потери;

расстройства пищевого поведения.

Заболевания, которые влияют на аппетит

простуда или инфекции;

пищевые отравления;

диабет;

болезни сердца, печени, почек или легких;

онкология;

деменция;

гипотиреоз;

ВИЧ/СПИД.

Медикаменты

Некоторые препараты могут подавлять чувство голода. Среди них: антибиотики, химиотерапевтические средства, амфетамины, опиоиды, антидепрессанты.

Лечение и советы

Лечение зависит от причины, но врачи советуют:

питаться небольшими порциями несколько раз в день;

добавлять в рацион питательные супы, смузи, белковые коктейли;

выбирать легкие блюда — отварное мясо, овощи, каши, картофель, хлебцы;

употреблять продукты, богатые белком и микроэлементами;

питаться вместе с родными или друзьями — это стимулирует аппетит;

по рекомендации врача — принимать витамины или специальные препараты для стимуляции аппетита.

Если причина в психоэмоциональном состоянии, поможет консультация психолога или психотерапевта.

Осложнения

Длительный отказ от еды может привести к истощению, дефициту питательных веществ, снижению иммунитета. В крайних случаях — к серьезным и даже опасным для жизни состояниям.

Когда стоит обратиться к врачу

Потеря аппетита длится более недели.

Вес стремительно снижается.

Есть сопутствующие симптомы, например, постоянная слабость, учащенное сердцебиение, тошнота, раздражительность.

Потеря аппетита не всегда является серьезной проблемой, но если она длится долго, важно вовремя обратиться к врачу. Ваше тело нуждается в регулярном питании и восстановлении нормального аппетита, это шаг к лучшему самочувствию.