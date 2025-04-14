Потеря веса, профилактика остеопороза и прочее: как сделать ходьбу и прогулки еще более полезными

Прогулка / © Credits

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Обычные прогулки могут быть очень полезны для физического и психического здоровья. Время от времени меняя их формат, например, превращая прогулки в светское событие или добавляя палки для ходьбы, вы можете сделать ваши тренировки интересными и уменьшить риск сердечных заболеваний, остеопороза и других заболеваний, которые могут повлиять на ваше долголетие.

Издание Woman`sWorld перечислило преимущества регулярных физических упражнений, подтвержденные наукой.

Чтобы извлечь максимальную пользу, сделайте регулярную физическую активность частью своего распорядка дня. Врачи рекомендуют 150 минут аэробных упражнений умеренной интенсивности в неделю или примерно 22 минуты в день. Вот некоторые из самых больших преимуществ для здоровья ходьбы для физических упражнений.

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Быстрая ходьба обостряет память

Ускорите свой темп, когда идете от автомобиля к магазину, и вы почувствуете улучшение памяти в тот же день и на следующий день. Новое исследование показывает, что ходьба достаточно быстрая, чтобы ускорить сердцебиение, по крайней мере 30 минут в день (которые можно разбить на короткие прогулки) стимулирует высвобождение химических веществ в мозге, которые улучшают запоминание.

Подъем по лестнице укрепляет сердце

Если вы поддерживаете здоровье сердца, потребляя фрукты, овощи, цельные зерна и оливковое масло, вы можете также добавить в свой ежедневный режим ходьбу. Новое исследование показывает, что сочетание здоровой диеты с подъемом по лестнице приводит к значительно меньшему риску развития сердечно-сосудистых проблем, чем применение того или иного в отдельности.

Эти тактики работают вместе, чтобы уменьшить воспаление, окислительный стресс и улучшить кровообращение. Чтобы получить лучшие результаты, начните с одного лестничного пролета в день и медленно достигайте шести или более.

Рядом нет лестницы — микропрогулки тоже работают. Когда вы смотрите телевизор или сидите за компьютером, обязательно встаньте и походите пять минут каждый час. Исследователи обнаружили, что длительное сидение повышает АД, уменьшая кровообращение. Но регулярные перерывы, чтобы потренироваться, улучшают кровоток, снижая показатели высокого АД.

Прогулки сжигают калории

Конечно, вы можете похудеть, регулярно гуляя вокруг квартала. Но вы можете сбросить лишние килограммы еще быстрее, добавив высокие удары ногами, прыжки, прыжки назад и обороты к своей ежедневной прогулке. Ученые обнаружили, что такие игривые движения сжигают в два раза больше калорий, чем обычная ходьба.

Также подразумевается, что подъем по склону сжигает значительно больше жира, чем прогулка на такое же расстояние по ровной земле. Наклон вверх активирует больше мышц ног (например, квадрицепсы), использующих жир в качестве топлива.

Скандинавская ходьба улучшает баланс

Возможно, вы заметили людей, гуляющих по природе с тем, что очень похоже на две лыжные палки. На самом деле это палки, используемые для скандинавской ходьбы, упражнения, возникшего в Финляндии, которое быстро распространилось по всему миру, поскольку превращает обычную прогулку в высокоинтенсивную тренировку всего тела, которую легко выполнять.

Теперь исследование выявило еще одно важное преимущество: она улучшает ваш баланс, снижая вероятность падения. Установка каждого шеста в землю во время шага укрепляет ключевые мышцы туловища, которые держат вас на ногах.

И если вы не заинтересованы в инвестициях в трекинговые палки, попробуйте вместо этого выгулять собаку. Новое исследование показывает, что люди, выводящие своих собак на прогулку по крайней мере четыре раза в неделю, имеют на 40 процентов меньше шансов случайно упасть. Прогулки с собакой делают вас активными и ловкими, помогая оставаться в вертикальном положении.

Солнечная прогулка укрепит ваши кости

Вы наверняка слышали, что физические упражнения с нагрузками, такие как быстрая ходьба, являются жизненно важным средством поддержания крепости костей. но есть способ сделать его еще более эффективным — понежиться на полуденном солнце во время движения.

В исследовании выяснили, что женщины, трижды в неделю гулявшие на улице под солнечными лучами в течение 30 минут, имели более плотные кости, чем те, кто гулял в помещении, занимался спортом после заката или просто принимал солнечные ванны. Физическая активность помогает организму эффективнее поглощать солнечный свет, вырабатывая дополнительный витамин D — основное питательное вещество для построения здоровых костей.

Вы можете повысить преимущество еще больше, добавив утяжеленный жилет. Женщины, регулярно ходящие, одетые в жилет с легкими грузами или в рюкзаке с парой книг, имеют большую плотность костной ткани, обнаружили ученые. Это легкое упражнение усиливает ваш скелет, что стимулирует выработку клеток остеобластов, которые создают больше костей.

Прогулка с другом снимает стресс

Когда напряжение начнет расти, пригласите друга прогуляться с вами. В то время как физические упражнения сами по себе уменьшают стресс, исследования показывают, что выполнение их вместе с кем-то еще больше уменьшает его. Заслуга заключается в поддержании и поощрении других, что оказывает успокаивающий эффект.

Более того, согласно исследованиям, прогулка у деревьев, озера или других природных зон быстро рассеивает напряжение, повышает поднимающие настроение эндорфины, а красота природы отвлекает от забот. Это позволяет снизить уровень гормона стресса кортизола в организме.

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