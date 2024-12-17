Потеря зрения на фоне инфекционного заболевания: офтальмолог объяснил, как избежать худшего

Недавно певец Элтон Джон рассказал о частичной потере зрения в результате инфекции. Теперь его правый глаз практически не видит, а левый – частично.

Как глазные и системные инфекции приводят к ухудшению или потере зрения и почему важно своевременно обратиться к врачу, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Инфекционные заболевания глаз вызывают вирусы, бактерии, грибки и паразиты. Это может быть, например, герпетический кератит, грибковый или стафилококковый конъюнктивит, ретинит, глазной токсоплазмоз, трахома. Характерная особенность этих заболеваний – внезапное начало и быстрое развитие. Нередко инфекция распространяется на глубокие или близлежащие ткани, поэтому ее трудно сдерживать. Как это происходит? Рассмотрим на примере герпетического кератита, который является наиболее частой причиной слепоты, связанной с заболеванием роговицы.

Герпетический кератит чаще всего провоцирует вирус простого герпеса. Он "встраивается" в организм, останавливается в роговице или тройничном нерве и ожидает благоприятных условий для развития. Активировать его могут грипп, ОРВИ, прием антибиотиков, хронический стресс, травмирование роговицы и т.д. О развитии герпетического кератита может свидетельствовать появление нескольких симптомов – светобоязнь, режущая боль в глазу, ощущение постороннего тела, слезотечение, покраснение "белков", снижение четкости зрения, отек век. На этом этапе инфекцию можно взять под контроль и полностью сберечь зрение.

На следующем этапе инфекция распространяется на глубокие ткани. Роговица покрывается сыпью в виде крошечных пузырьков, которые впоследствии станут язвами, приводя к рубцеванию ткани. В результате нарушается прозрачность роговицы, главная функция которой – преломление света, поступающего в глаза.

Глазной токсоплазмоз вызывает паразит Toxoplasma gondii, размножающийся в сетчатке. В организм человека он попадает после употребления инфицированной питьевой воды, плохо вымытых овощей, фруктов, недостаточно термически обработанного мяса, в том числе диких животных. Развивающийся токсоплазмоз скрыто или сигнализирует о себе легкими гриппоподобными симптомами. Впоследствии проявляется как очаговый некротический ретинит. Может проявляться вместе с витритом (воспалением стекловидного тела) или передним увеитом (воспаление передней части сосудистой оболочки глаза).

Главная задача при лечении токсоплазмоза – остановить размножение паразита, который разрушает клетки сетчатки, в результате чего ткань рубцуется и зрение теряется. Это достаточно сложно, а при несвоевременном обращении к врачу даже невозможно. Среди других возможных осложнений – глаукома, повреждение диска зрительного нерва.

У наших глаз сложное строение, и в то же время они чувствительны даже к малейшим изменениям. Инфекция может нарушать кровоснабжение глаз и обмен веществ, вызывать кислородное голодание, делая восстановление (регенерацию) невозможной. Чем активнее она распространяется, тем хуже будут последствия – от необратимой частичной потери зрения до слепоты.

Также распространяться на зрительную систему могут такие системные инфекции, как сифилис, туберкулез, кандидоз или цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ) и т.д. Поэтому крайне важно при появлении первых признаков инфицирования обратиться к офтальмологу. Как правило, это боль или дискомфорт в глазу, покраснение, снижение остроты или четкости зрения, слезотечение, светобоязнь, головная боль. В общем, появление любых симптомов, которых раньше не было, даже одного и не слишком выраженного – это повод записаться на консультацию.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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