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Потеряли зуб: стоматолог рассказал, какие имплантаты установить и почему нельзя откладывать
После потери зуба вследствие глубокого кариеса или травмы костная ткань, лишенная жевательной нагрузки, постепенно начинает «рассасываться», то есть теряет объем. Чем дольше человек откладывает установку имплантата, тем выше вероятность того, что кость придется наращивать.
Почему стоматологи стараются до последнего сохранить естественный зуб, из каких материалов изготавливают постоянные имплантаты и чем они отличаются, рассказал стоматолог-хирург, имплантолог стоматологической клиники FrankoLab Тарас Костив.
Между корнем вашего «родного» зуба и костной лункой находится периодонтальная щель шириной примерно 0,20–0,25 мм. Внутри неё находится периодонтальная связка — плотная соединительная ткань, которая удерживает зуб на месте, поглощает жевательные удары и позволяет ему слегка пружинить.
У таких имплантатов нет такой связки — они вживляются в кость и срастаются с ней напрямую, без амортизирующего слоя. Существуют титановые и циркониевые имплантаты.
Титановые — металлические, изготовленные из титана, который хорошо выдерживает ежедневную жевательную нагрузку. Имеют:
хорошо изученная и высокая способность имплантата срастаться с костью (остеоинтеграция);
высокую биосовместимость с организмом;
абсолютную устойчивость к бактериям и кислотам (кариозостойкость), вызывающим кариес — имплантаты не поражаются кариесом, поскольку они не имеют эмали и дентина.
Циркониевые — керамические, изготовленные из диоксида циркония. Как и титановые, они отличаются высокой биосовместимостью и устойчивостью к кариесу, но их остеоинтеграция несколько ниже.
Часто их устанавливают на место утраченных передних зубов пациентам с тонкими деснами. Если использовать титановые, серый цвет будет просвечивать сквозь тонкую слизистую оболочку.
Для установки циркониевых имплантатов требуется значительный объем плотной костной ткани — около 8–9 мм в высоту. Поэтому часто сначала проводят наращивание кости. Её может не хватать из-за воспаления у корня, пародонтита, травмы или анатомических особенностей.
На верхней челюсти проводят синус-лифтинг: через крошечное отверстие врач приподнимает дно гайморовой пазухи и заполняет образовавшееся пространство костным материалом. Это позволяет увеличить высоту кости, чтобы надежно зафиксировать циркониевый имплантат.
В нижней челюсти в область с дефицитом костной ткани вводят костнопластический материал (остеопластика). Через несколько месяцев организм «выстроит» из него новую костную ткань.
В области жевательных зубов стараются устанавливать титановые имплантаты, которые испытывают наибольшую жевательную нагрузку во рту. На циркониевых с течением времени могут возникать микротрещины, особенно при нарушении прикуса или бруксизме (неконтролируемом скрежете зубами).
Стоматологи стараются сохранить естественный зуб именно потому, что у него есть амортизирующая прослойка. Но если корень разрушен глубоким кариесом, имеет продольную трещину или перелом, сильно шатается из-за пародонтита, его, конечно, удаляют.
Глубокий кариес развивается в течение месяцев или даже лет. При своевременном обращении к стоматологу инфекцию и воспаленную пульпу удаляют, зубные каналы тщательно очищают и плотно закрывают специальным материалом, чтобы туда снова не попали кариозные бактерии. Иногда ставят пломбу, в некоторых случаях — коронку.
Пародонтит возникает в результате накопления бактериального налета из-за недостаточной гигиены полости рта: некачественной механической чистки зубов щеткой без использования зубной нити и межзубных щёток, чистки зубов только утром. Бактериальная пленка, состоящая из остатков пищи, бактерий и компонентов слюны, образуется в среднем в течение 12–24 часов. Чистить зубы нужно два раза в день, чтобы не дать ей накапливаться и превращаться в зубной камень.
Если зубной налет накапливается, сначала возникает воспаление десен, или гингивит, которое полностью излечивается. Затем десны отступают от поверхности зубов, образуя пародонтальные карманы, в которых скапливаются бактерии и зубной налет. И в конечном итоге возникает пародонтит — воспаление тканей, удерживающих зуб: десен, периодонтальной связки и кости. Это является распространенной причиной потери здорового зуба, не пораженного кариесом.
Если не установить его сразу, в отсутствие жевательной нагрузки костная ткань начинает рассасываться. Соседние зубы в ряду смещаются в сторону «пустоты», нарушается прикус и жевательная нагрузка. В результате приходится наращивать костную ткань, что значительно сложнее и дольше, чем чистка зубных каналов или установка коронки. Для установки любого имплантата — циркониевого или титанового — требуется плотная костная ткань в достаточном объеме.
Поэтому советую ежегодно проходить профилактический осмотр у стоматолога и раз в полгода проходить профессиональную гигиену, чтобы избавиться от налета и зубного камня.