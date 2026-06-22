Потеряли зуб: стоматолог рассказал, какие имплантаты установить и почему нельзя откладывать

Имплантация зуба / © Credits

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Почему стоматологи стараются до последнего сохранить естественный зуб, из каких материалов изготавливают постоянные имплантаты и чем они отличаются, рассказал стоматолог-хирург, имплантолог стоматологической клиники FrankoLab Тарас Костив.

Между корнем вашего «родного» зуба и костной лункой находится периодонтальная щель шириной примерно 0,20–0,25 мм. Внутри неё находится периодонтальная связка — плотная соединительная ткань, которая удерживает зуб на месте, поглощает жевательные удары и позволяет ему слегка пружинить.

У таких имплантатов нет такой связки — они вживляются в кость и срастаются с ней напрямую, без амортизирующего слоя. Существуют титановые и циркониевые имплантаты.

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Титановые — металлические, изготовленные из титана, который хорошо выдерживает ежедневную жевательную нагрузку. Имеют:

хорошо изученная и высокая способность имплантата срастаться с костью (остеоинтеграция);

высокую биосовместимость с организмом;

абсолютную устойчивость к бактериям и кислотам (кариозостойкость), вызывающим кариес — имплантаты не поражаются кариесом, поскольку они не имеют эмали и дентина.

Циркониевые — керамические, изготовленные из диоксида циркония. Как и титановые, они отличаются высокой биосовместимостью и устойчивостью к кариесу, но их остеоинтеграция несколько ниже.

Часто их устанавливают на место утраченных передних зубов пациентам с тонкими деснами. Если использовать титановые, серый цвет будет просвечивать сквозь тонкую слизистую оболочку.

Для установки циркониевых имплантатов требуется значительный объем плотной костной ткани — около 8–9 мм в высоту. Поэтому часто сначала проводят наращивание кости. Её может не хватать из-за воспаления у корня, пародонтита, травмы или анатомических особенностей.

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На верхней челюсти проводят синус-лифтинг: через крошечное отверстие врач приподнимает дно гайморовой пазухи и заполняет образовавшееся пространство костным материалом. Это позволяет увеличить высоту кости, чтобы надежно зафиксировать циркониевый имплантат.

В нижней челюсти в область с дефицитом костной ткани вводят костнопластический материал (остеопластика). Через несколько месяцев организм «выстроит» из него новую костную ткань.

В области жевательных зубов стараются устанавливать титановые имплантаты, которые испытывают наибольшую жевательную нагрузку во рту. На циркониевых с течением времени могут возникать микротрещины, особенно при нарушении прикуса или бруксизме (неконтролируемом скрежете зубами).

Стоматологи стараются сохранить естественный зуб именно потому, что у него есть амортизирующая прослойка. Но если корень разрушен глубоким кариесом, имеет продольную трещину или перелом, сильно шатается из-за пародонтита, его, конечно, удаляют.

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Глубокий кариес развивается в течение месяцев или даже лет. При своевременном обращении к стоматологу инфекцию и воспаленную пульпу удаляют, зубные каналы тщательно очищают и плотно закрывают специальным материалом, чтобы туда снова не попали кариозные бактерии. Иногда ставят пломбу, в некоторых случаях — коронку.

Пародонтит возникает в результате накопления бактериального налета из-за недостаточной гигиены полости рта: некачественной механической чистки зубов щеткой без использования зубной нити и межзубных щёток, чистки зубов только утром. Бактериальная пленка, состоящая из остатков пищи, бактерий и компонентов слюны, образуется в среднем в течение 12–24 часов. Чистить зубы нужно два раза в день, чтобы не дать ей накапливаться и превращаться в зубной камень.

Если зубной налет накапливается, сначала возникает воспаление десен, или гингивит, которое полностью излечивается. Затем десны отступают от поверхности зубов, образуя пародонтальные карманы, в которых скапливаются бактерии и зубной налет. И в конечном итоге возникает пародонтит — воспаление тканей, удерживающих зуб: десен, периодонтальной связки и кости. Это является распространенной причиной потери здорового зуба, не пораженного кариесом.

Если не установить его сразу, в отсутствие жевательной нагрузки костная ткань начинает рассасываться. Соседние зубы в ряду смещаются в сторону «пустоты», нарушается прикус и жевательная нагрузка. В результате приходится наращивать костную ткань, что значительно сложнее и дольше, чем чистка зубных каналов или установка коронки. Для установки любого имплантата — циркониевого или титанового — требуется плотная костная ткань в достаточном объеме.

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Поэтому советую ежегодно проходить профилактический осмотр у стоматолога и раз в полгода проходить профессиональную гигиену, чтобы избавиться от налета и зубного камня.

Тарас Костив

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