Потоотделение: его польза для организма и речь не только об охлаждении / © Credits

Издание Real Simple рассказало, что пот — это не враг, а союзник нашего здоровья. Он поддерживает сердце, кожу, настроение, а иногда даже помогает бороться с бактериями. Поэтому давайте разберемся, почему стоит позволить себе потеть без стеснения.

Контроль температуры

Когда нам жарко или мы активно двигаемся, тело включает встроенный кондиционер — 2-5 миллионов потовых желез выделяют солоноватую жидкость, которая испаряется и охлаждает кожу.

Этот тип пота — эккриновый, он вырабатывается из водной части крови. Именно он появляется на коже во время спорта или жары — без запаха, чистый и необходим для поддержания стабильной температуры тела.

А вот апокриновый пот, который начинает выделяться в подмышечных впадинах после полового созревания, имеет другое назначение, он связан с феромонами и нашими эмоциями.

Пот как тренировка для сердца

Сауна — не просто роскошь. Это своеобразное «фитнес-занятие» для сосудов. Те, кто посещает сауну четыре раза в неделю, имеют более низкий риск внезапной сердечной смерти, инфаркта и гипертонии.

Во время потоотделения сердце начинает активнее работать, кровь движется быстрее, сосуды расширяются и это все улучшает кровообращение и снижает давление. Дополнительный бонус — высвобождение эндорфинов, тех самых «гормонов счастья», которые мы чувствуем после пробежки или йоги.

Эндорфиновый всплеск и эффект «счастливого пота»

Пот может буквально сделать нас счастливее. Когда тело нагревается, сердце начинает работать интенсивнее, а кровь быстрее циркулировать. Этот процесс активирует выделение эндорфинов, а это дает ощущение эйфории.

Запах «счастливого пота» может влиять на эмоциональное состояние других. Женщины, которые вдыхают запах пота счастливых мужчин, подсознательно начинают улыбаться. Так что «пахнуть счастьем» — буквально возможно.

Спортсмены потеют больше и это хорошо

Если вы начинаете «плыть» уже через несколько минут на беговой дорожке — это не слабость, а признак адаптированного организма. Тренированные спортсмены потеют быстрее и интенсивнее, чем люди, которые не занимаются спортом. Это означает, что тело учится эффективно охлаждаться, сохранять силы для физической активности. Пот здесь — показатель выносливости, а не наоборот.

Естественное увлажнение и сияние кожи

Пот — это еще и бесплатный увлажнитель для кожи. Он содержит микродозы мочевины — природного компонента, который удерживает влагу в эпидермисе. А во время испарения пот улучшает микроциркуляцию, а это делает кожу сияющей и упругой. Регулярное потоотделение поддерживает гидратацию кожи и может уменьшать риск воспалительных процессов, таких как дерматит.

Но, оставлять пот на коже надолго — плохая идея. Это создает идеальную среду для бактерий и может вызвать высыпания. Лучше сразу после тренировки умойтесь и примите душ, чтобы очистить поры.

Пот помогает бороться с акне

Неожиданно, но факт: пот обладает антибактериальными свойствами. Он содержит пептид дермцидин, который естественно уничтожает бактерии, которые вызывают высыпания. Также соль и минералы в составе пота действуют как легкий эксфолиант и помогает избавляться от омертвевших клеток.

Однако все работает только тогда, когда вы после тренировки очищаете кожу. Иначе бактерии, вместе с потом, просто «оседают» в порах.

Природный антисептик

Потовые железы — не просто регуляторы температуры. Они также выбрасывают на поверхность кожи антимикробные пептиды, которые укрепляют естественный иммунный барьер.

Эти вещества не гарантируют, что вы не подхватите вирус, но они могут снизить риск локальных инфекций или раздражений, особенно после физических нагрузок или стресса.

Пот и почки

Потоотделение помогает выводить избыток солей и кальция, что, в свою очередь, может снизить риск образования камней в почках. Но важно помнить, что это работает только при достаточной гидратации. Если много потеете, но не пьете воду — риски наоборот возрастают. Поэтому правило простое: чем больше пота — тем больше воды.

Детокс и лимфатическая система

Хотя основную нагрузку по выведению токсинов берут на себя печень и почки, пот поддерживает лимфатическую систему, помогает избежать застоя жидкости и отеков. Это своеобразное «дыхание кожи», через которое тело поддерживает баланс и ощущение легкости.

Когда пот — сигнал обратиться к врачу

Нет «нормального» количества пота — каждый организм имеет свой ритм. Но если вы потеете без физических нагрузок, даже в прохладе или пот мешает вам в повседневной жизни, возможно, речь о гипергидрозе. Чрезмерное потоотделение может быть симптомом диабета, проблем со щитовидной железой или нервной системы. В таком случае лучше проконсультироваться с дерматологом или эндокринологом.

Пот — это не признак дискомфорта, а мудрый инструмент саморегуляции. Он очищает, лечит, увлажняет, укрепляет сердце и улучшает настроение. Поэтому в следующий раз, когда после тренировки увидите блеск на своей коже, не спешите застенчиво вытирать его полотенцем.