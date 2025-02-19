Повышенная чувствительность к свету: офтальмолог назвал причины этого состояния

Чаще повышенную чувствительность к свету пациенты воспринимают как несерьезное нарушение, которое пройдет после качественного сна и отдыха. Однако на самом деле она может быть признаком кератита, увеита, конъюнктивита или неврологических заболеваний.

Как понять, что у вас повышенная чувствительность к свету, почему сразу следует идти к врачу и как лечить нарушения, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины светобоязни

Светобоязнь или фотофобия – состояние, при котором у человека возникает повышенная чувствительность к свету естественному или искусственному, при контакте с которым глаза болят, пекут и слезятся. Инстинктивно их хочется закрыть.

Если вы находитесь в темной комнате в течение нескольких часов, затем включаете свет и чувствуете незначительный дискомфорт, это нормально. Он проходит через несколько минут, когда глаза адаптируются к яркому освещению. При светобоязни дискомфорт может уменьшаться в темноте или помещении с мягким освещением, но в некоторых случаях сохраняется.

Привычка жмуриться на улице днем или в ярко освещенных помещениях, постоянная потребность в солнцезащитных очках, быстрая утомляемость глаз во время работы на компьютере могут быть первыми звоночками этого состояния.

Почему возникает повышенная чувствительность к свету?

Среди возможных причин выделяют:

глазные болезни и синдромы – конъюнктивиты, кератиты, увеиты, синдром сухого глаза;

травмы глаза – повреждение роговицы, наличие инородного тела вроде микрочастицы стружки дерева или металла;

неврологические нарушения – менингит, мигрень;

системные заболевания (системная красная волчанка);

некоторые лекарственные препараты.

Симптомы светобоязни

При светобоязни, кроме боли и слезотечения, человек чувствует сразу несколько неприятных, навязчивых симптомов:

покраснение глаз, являющееся проявлением воспаления;

ощущение постороннего тела в глазу (возникает при кератитах);

головная боль, которая чаще всего связана с мигренью или развитием менингита;

снижение остроты зрения, например, если светобоязнь вызвана кератитом, поверхность глаза становится неровной, в частности из-за отека или образования рубцов. Это приводит к нарушению процесса преломления света и зрение размывается.

Светобоязнь – не самостоятельное заболевание, а симптом, указывающий на то или иное нарушение. В случае повреждения роговицы ее пытаются залечить и восстановить, используя капли, мази, противовоспалительные препараты. В случае конъюнктивита определить его тип (вирусный, бактериальный, аллергический и т.д.) и остановить воспаление.

Гимнастика для глаз, примочки, витамины для укрепления иммунитета или улучшения зрения светобоязнь не устраняют, потому что не лечат первопричину, а создают иллюзию улучшения. Не пренебрегайте своим здоровьем, при повышенной чувствительности к свету обращайтесь к офтальмологу.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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