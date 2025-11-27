Повышенное внутриглазное давление: офтальмолог объяснил, почему нельзя медлить

Повышенное внутриглазное давление / © Credits

Почему повышается внутриглазное давление и с какими рисками связано, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Внутри глаза постоянно вырабатывается водянистая влага — прозрачная жидкость, которая заполняет переднюю и заднюю камеры глаза.

За сутки каждый глаз производит ориентировочно 3-9 мл водянистой влаги, то есть от ½ до 2 чайных ложки. Хотя объем кажется незначительным, для нормального функционирования глаза он имеет решающее значение. Ведь водянистая влага питает внутренние структуры глаза, в частности роговицу и хрусталик, которые не имеют собственных кровеносных сосудов. Поддерживает форму глаза, способствует очищению глаза и создает барьер для патогенов, обеспечивает стабильное внутриглазное давление (ВГД).

Если отток водянистой влаги замедляется или ее образуется больше, чем отводится, ВГД повышается.

Это может произойти из-за:

возрастные изменения — с возрастом дренажная система глаза работает менее эффективно, что способствует накоплению водянистой влаги;

наследственные особенности — генетическая предрасположенность к глаукоме или структурные аномалии;

сосудистые нарушения, например, ухудшение кровообращения в глазу;

эндокринные болезни — сахарный диабет или заболевания щитовидной железы;

травмирование глаза;

длительный прием некоторых лекарств, особенно стероидных препаратов.

Повышенное внутриглазное давление является фактором риска глаукомы. Оно давит на зрительный нерв, нарушает его кровоснабжение и постепенно разрушает нервные волокна.

Чувствует ли человек, что ВГД повышено?

В большинстве случаев повышенное внутриглазное давление не вызывает никакого дискомфорта. Иногда возникают неспецифические признаки, которые очень легко «списать» на переутомление и стресс, которые, к сожалению, стали неотъемлемой частью нашей жизни:

эпизодическое ощущение давления, распирания или тяжести в глазах;

периодическая головная боль, особенно в области лба или вокруг глаз;

ухудшение зрения или появление радужных кругов (ореолов) вокруг источников света;

быстрая утомляемость глаз во время чтения или работы за компьютером;

незначительное затуманивание зрения в конце рабочего дня.

Измерить внутриглазное давление может только офтальмолог с помощью специального оборудования, в частности тонометра. Процедура абсолютно безболезненная, быстрая и эффективная, ведь позволяет вовремя выявить повышение ВГД и предотвратить развитие глаукомы и других заболеваний, угрожающих зрению. Это может быть увеит, пигментная дисперсия радужки, опухоли глаза.

При глаукоме постепенно отмирают волокна зрительного нерва, который передает зрительную информацию от глаза к мозгу. И поскольку заболевание развивается фактически бессимптомно, человек может не ощущать изменений, пока не «погибнет» значительная часть волокон. Об этом процессе может свидетельствовать сужение бокового (периферийного) зрения, ухудшение зрения в сумерках, периодическое затуманивание, постоянное ощущение легкого давления или тяжести в глазах.

Повышенное внутриглазное давление — серьезный фактор риска, но не обязательно признак глаукомы. Некоторые люди имеют высокое ВГД из-за глазной гипертензии, при которой зрительный нерв не имеет признаков повреждения. А у других ВГД нормальное, но при этом зрительный нерв поврежден (нормотензивная глаукома).

И самая главная проблема заключается в том, что восстановить поврежденные волокна невозможно. Лечение имеет целью остановить или замедлить прогрессирование заболевания, сохранить остаточное зрение и контролировать внутриглазное давление.

От того, насколько вовремя человек обратился к врачу и начал терапию, зависит его шанс сохранить зрение и избежать тяжелых последствий глаукомы, среди которых — полная потеря зрения. Поэтому я советую ежегодно проходить профилактический офтальмологический осмотр, а также обращаться к врачу при появлении «неспецифических» симптомов, которые не ухудшают качество жизни, но могут сигнализировать об опасных изменениях.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!