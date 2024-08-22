Появление желтого пятна на глазу: офтальмолог рассказал, почему возникает пингвекула и что делать

Появление на глазах желтого или серого пятна, то есть пингвекулы может стать причиной для волнений. Особенно если этот процесс сопровождается болью, жжением, слезотечением или другими дискомфортными симптомами.

Почему пингвекула возникает, кто в зоне риска и может ли она навредить зрительной системе, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Три причины возникновения пингвекулы

Пингвекула – это небольшое доброкачественное новообразование на конъюнктиве. Как правило, желтого цвета, но может быть серого. Пингвекулу легко заметить, поскольку она локализуется на белковой оболочке глаза (склер) в виде пятна или небольшого узелка.

Почему она возникает?

Первая причина – чрезмерное влияние ультрафиолетового излучения. УФ-лучи повреждают клетки конъюнктивы, запуская воспалительный процесс. Некоторое время клетки пытаются восстановиться, но затем накапливаются в виде дегенеративных отложений. Также возможен другой вариант – под действием ультрафиолета ткань конъюнктивы утолщается, потому что повреждаются коллагеновые цепочки.

Вторая причина – синдром сухого глаза, при котором роговица и конъюнктива воспаляются.

Роговка, наружная оболочка глаза, покрыта тонкой слезной пленкой (слеза). Она питает глаза кислородом и полезными веществами. Защищает роговицу и конъюнктиву от обезвоживания, раздражения, микротравм, пыли, аллергенов и т.д. Каждый раз, когда мы моргаем, слезная пленка восстанавливается, то есть растекается поверхностью глаза. Так должно быть по норме.

Не успевает она обновляться во время ежедневной, многочасовой работы за компьютером, потому что мы моргаем в несколько раз меньше, чем когда, например, читаем книгу. Во время пребывания в пересушенном помещении, где работает кондиционер или отопитель (она просто разрывается). Отрицательно влияют на этот процесс гормональные нарушения, блефарит, аллергия, гиповитаминоз и другие нарушения.

При синдроме сухого глаза воспаление, поскольку поверхность глаза пересыхает, становится чувствительным к раздражителям, аллергенам, ультрафиолету. Иногда это состояние связано не с дефицитом слезы, а с низким качеством слез. Они могут быть, например, недостаточно плотными, а потому недостаточно плотно покрывать и поверхность глаза.

Третья причина – работа, при которой конъюнктива постоянно раздражается. Пингвекулу еще называют "болезнью фермеров", потому что они много времени проводят на полях в солнечные и ветреные дни. Их глаза контактируют с пылью, дымом, испытывают температурные перепады. Это же касается строителей и сварщиков.

Симптомы пингвекулы

В большинстве случаев пациенты обращаются к офтальмологу, так как отмечают появление желтого или серого пятна, которого раньше не было.

Но могут возникать такие симптомы как:

жжение;

зуд;

ощущение песчинки в глазу;

слезотечение;

покраснение;

боль;

незначительное ухудшение зрения.

Появление этих симптомов связано с нарушением выработки слезной пленки – глаз обезвоживается и испытывает влияние раздражителей.

Профилактика и лечение

Во избежание пингвекулы носите солнцезащитные очки с защитой 400 нм и защитные очки, если во время работы ваши глаза контактируют с пылью или дымом. Следите за уровнем увлажнения в кабинете – воздух не должен быть сухим. В сезон активных полевых или строительных работ глаза можно увлажнять с помощью капель, но подбирать их должен врач.

Появление желтого или серого пятна на глазу – повод записаться к офтальмологу. Пингвекула несвязана с потерей или стойким нарушением зрения, но зуд, жжение, боль нарушают видение. Иногда делают невозможным ношение контактных линз. В таком случае новообразование высекается.

Если пингвекула бессимптомна и не причиняет вам дискомфорта, в том числе и эстетического, назначается консервативное лечение – увлажняющие, капли, гели и мази. Дополнительно глаза следует защищать от ультрафиолета, поэтому подбираются солнцезащитные очки с фотохромными линзами.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

Читайте также: