Поздний перекус: что происходит с пищеварением, если каждый день есть перед сном

Что будет, если каждый день есть поздно вечером / © Credits

Реклама

Поздний перекус знаком многим: насыщенный день, ужин сдвинулся, а перед сном вдруг просыпается аппетит. Сам по себе такой прием пищи не является проблемой, особенно если это случается изредка. Гораздо важнее то, почему человек регулярно ест ночью и как себя чувствует после этого, об этом рассказало издание Real Simple.

Стоит ориентироваться на свой собственный режим, но по возможности заканчивать ужин примерно за три часа до сна, так как организму нужно время, чтобы переварить пищу до того, как вы ляжете в постель.

Реклама

Пищеварение может выражаться в виде дискомфорта

Вечером обменные и пищеварительные процессы постепенно замедляются в соответствии с циркадным ритмом — внутренними биологическими часами организма. Поэтому обильная порция еды непосредственно перед сном может создать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Реклама

Среди возможных последствий — вздутие живота, спазмы, изменения характера стула и кислотный рефлюкс. Последнее весьма вероятно, если после еды сразу лечь, так как в горизонтальном положении желудочной кислоте легче попасть в пищевод.

Дело не во времени, а в привычках

Распространенный миф заключается в том, что сама по себе еда после определенного часа автоматически «замедляет метаболизм». На самом деле проблема часто кроется в другом. Например, человек может недостаточно питаться в течение дня: пропустить завтрак, ограничиться кофе, наспех перекусить в обед, а вечером наконец позволить себе полноценный ужин. В таком случае сильный голод перед сном — не обязательно вопрос силы воли. Организм может просто пытаться компенсировать недостаток энергии и питательных веществ.

Еще одна причина — эмоции и устоявшиеся ритуалы. Скука, стресс, одиночество или привычка что-то есть перед телевизором могут провоцировать аппетит даже тогда, когда физического голода нет. Со временем это может способствовать перееданию, избытку калорий и более частому выбору менее питательных продуктов.

Сон тоже страдает

Обильное питание непосредственно перед сном заставляет пищеварительную систему активно работать именно тогда, когда организм должен переходить к отдыху. Повышение уровня сахара в крови и дискомфорт в желудке могут затруднить засыпание.

Реклама

Если к этому добавляются изжога, рефлюкс или вздутие живота, сон может становиться ещё более беспокойным, а регулярное недосыпание может сказываться на настроении, когнитивных функциях и общем самочувствии.

Что делать, если вы проголодались

Иногда поздний прием пищи вполне оправдан, например, когда день был слишком активным, вы много двигались или просто не успели нормально покушать. В такие моменты не стоит игнорировать чувство голода.

Лучше выбрать небольшую, питательную и легко усваиваемую закуску, а не полноценный тяжелый ужин. Например, подойдут греческий йогурт с фруктами, творог с цельнозерновыми крекерами или цельнозерновой тост с арахисовой пастой. А вот очень жирные и сладкие продукты, выпечку, сладкие напитки и большие порции перед сном лучше оставить на другое время.

Поздний ужин не становится вредным только потому, что на часах уже вечер. Гораздо важнее, регулярно ли вы переедаете перед сном, достаточно ли питаетесь в течение дня и не используете ли вы еду как способ справиться со стрессом или скукой.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров