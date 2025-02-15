Правда ли, что кофе вас обезвоживает

Большое количество людей ежедневно пьют кофе, а средний кофеман потребляет более трех чашек этого ароматного напитка каждый день. Кофе помогает просыпаться, улучшает настроение и имеет немало полезных свойств для здоровья.

Однако у кофеманов часто возникает вопрос, действительно ли он обезвоживает организм. Издание RealSimple попробовало ответить на этот вопрос в своей статье и рассказало, каким образом влияет ваша любимая утренняя чашка на уровень гидратации.

Влияние кофе на тех, кто пьет его регулярно

Если вы каждый день начинаете утро с кофе, волноваться не стоит. Организм людей, которые регулярно пьют кофе или чай с кофеином постепенно привыкает к этому веществу. Обычная чашечка кофе почти не влияет на общий уровень гидратации.

Употребление от двух до четырех чашек кофе в день не обезвоживает организм людей, привыкших к этому напитку. Хотя кофеин действительно оказывает мочегонный эффект, его влияние со временем уменьшается и для таких людей кофе практически не увеличивает выделение мочи. Чтобы получить заметный мочегонный эффект, нужно потреблять более 500 мг кофеина в день — это примерно шесть чашек кофе.

Как кофе влияет на "любителей"

Для тех, кто пьет кофе лишь изредка, ситуация несколько иная. Люди, не привыкшие к кофеину, могут почувствовать кратковременное обезвоживание, выпив даже две-три чашки. Это обезвоживание будет минимальным, но организм может отреагировать на кофеин увеличением мочеиспускания.

Если вы относитесь к случайным кофеманам, обращайте внимание на собственное самочувствие. Если после чашки кофе вы чаще ходите в туалет, увеличьте потребление воды в течение дня.

Важный момент: если вы регулярно пьете кофе, но по потом временно прекращаете, ваше тело может потерять привычку к кофеину. В таком случае, когда вы снова вернетесь к привычному потреблению кофе, реакция организма может походить на реакцию "любителей" и вам следует восстанавливать привычку постепенно.

Как избежать обезвоживания

Каждый организм по-своему реагирует на кофеин. Уровень гидратации зависит от многих факторов, таких как возраст, вес, уровень физической активности и даже тип кофе, который вы пьете.

Пейте воду перед употреблением кофе. Это поможет поддержать уровень гидратации и избежать кислотного дискомфорта в желудке.

Избегайте кофе натощак. Высокая кислотность может вызвать раздражение желудка.

Пейте воду в течение дня. Не разрешайте потреблению кофе вытеснять обычную воду или другие напитки.

Если вы подвержены мочегонному эффекту кофеина, избегайте его потребления за 4–6 часов до сна. Это уменьшит риск ночных пробуждений из-за жажды и желания сходить в туалет.

Мочегонный эффект кофе без кофеина

Хотя кофе без кофеина содержит лишь незначительное количество кофеина, он также оказывает слабый мочегонный эффект. Однако это влияние значительно меньше, чем у обычной.

Лучший способ узнать, как кофе влияет на вас, – прислушиваться к своему телу. Если вы замечаете, что кофе вызывает у вас частые визиты в туалет или мешает спать, просто корректируйте его потребление.

Часто задаваемые вопросы

Что такое диуретик

Диуретик – это вещество, которое стимулирует почки к выведению излишней жидкости из организма, увеличивая мочеиспускание. Кофеин является естественным диуретиком, поскольку повышает приток крови к почкам.

В каком сорте кофе больше всего кофеина

Количество кофеина зависит от сорта зерен и способа приготовления. Например, одна порция эспрессо содержит около 63 мг кофеина, в то время как чашка сварного кофе объемом 250 мл может содержать от 70 до 140 мг. Холодный метод заваривания ("cold brew") имеет наибольшую концентрацию кофеина — около 200 мг на 500 мл.

Может ли кофе вызвать электролитный дисбаланс

Умеренное потребление кофе не влияет на электролитный баланс. Если вы поддерживаете нормальный уровень гидратации, кофе не навредит даже во время физических упражнений.

Кофе – это не только источник энергии, но и напиток с многочисленными преимуществами для здоровья. Итак, если вы ценитель этого напитка, наслаждайтесь им, но помните о сбалансированном потреблении жидкости в течение дня.

Мы также писали о том, как кофе влияет на здоровье вашего сердца.

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