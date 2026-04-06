Правда ли, что сладости провоцируют кариес, а яблоки очищают и укрепляют зубы

Реклама

Действительно ли кариес провоцируют сладости, стоит ли пользоваться ополаскивателем для полости рта и могут ли яблоки заменить зубную щетку, объяснила врач-гигиенист клиники FrankoLab Струтинская Лариса.

Миф №1: сладости провоцируют кариес

© Credits

Кариес возникает, когда разрушаются твердые ткани зуба — эмаль и дентин. Начинается этот процесс с образования бактериального налета на поверхности зуба. В налете есть определенное количество бактерий Streptococcus mutans, которые питаются сахаром из углеводов и крахмалом, остающихся во рту, например, после кофе с пирожным.

В процессе переваривания сахара или крахмала микроорганизмы выделяют кислоты, в частности молочную кислоту. Она вымывает из зубной эмали кальций и фосфор, постепенно делая ее пористой и мягкой. Этот процесс называется деминерализацией. Со временем в поврежденной эмали образуются кариозные полости, то есть «дырки», через которые инфекция попадает в дентин — основу зуба.

Реклама

Чем дольше остатки пищи находятся во рту, тем больше кислоты вырабатывают бактерии и тем сильнее разрушается эмаль. Самыми большими зубными врагами являются карамель, нуга, леденцы, сухофрукты, снеки, поскольку они застревают в межзубных промежутках и фиссурах (углублениях на жевательной поверхности), обеспечивая бактериям питание несколько часов подряд.

Миф №2: ополаскиватель для ротовой полости — это маркетинг

© Credits

Ополаскиватель — дополнительное средство гигиены ротовой полости. Он не заменяет чистку зубов щеткой правильной жесткости утром и вечером, использование зубной нити, ежегодную профессиональную гигиену. Это средство освежает дыхание, вымывает крошечные частички пищи из труднодоступных мест, уменьшает количество бактерий на языке и щеках.

Под действием кислот, в частности молочной, наши зубы постоянно теряют немного минералов (деминерализация). Фтор в составе ополаскивателя способствует реминерализации, то есть помогает вернуть утраченные минералы обратно, восстанавливая и укрепляя эмаль.

Антисептики уменьшают количество микроорганизмов, формирующих зубной налет. Однако пользоваться антисептическими ополаскивателями необходимо осторожно, чтобы не нарушить микрофлору.

Реклама

Глицерин отвечает за увлажнение, чтобы слизистая не пересыхала. Экстракты трав успокаивают десны.

Налет — это плотная пленка, убрать которую можно только с помощью механического воздействия, то есть тщательной чистки зубной щеткой и нитью между зубными промежутками. Поэтому сначала тщательная чистка, а затем — ополаскиватель для усиления гигиены.

Миф №3: яблоки и морковь очищают и укрепляют зубы

© Associated Press

Твердая пища, в частности яблоки и морковь, во-первых, создают полезную механическую нагрузку на десны: улучшается микроциркуляция крови, благодаря чему ткани получают больше кислорода и питательных веществ.

Во-вторых, они запускают выработку слюны, которая выполняет несколько важных функции:

Реклама

очищает поверхность зубов, смывая остатки пищи;

благодаря щелочной среде, слюна нейтрализует молочную кислоту, которая постепенно растворяет эмаль;

способствует реминерализации зубов, поскольку насыщена ионами кальция, фосфора и фтора. Кислота «вымывает» эти минералы из зуба, зато слюна пытается вернуть их обратно в структуру эмали.

Однако в яблоках есть сахар и фруктовая кислота. Кислота постепенно разрушает эмаль, а сахар становится пищей для бактерий Streptococcus mutans, которые вырабатывают молочную кислоту. Поскольку яблоко, как и морковь, не счищает бактериальный налет, микробы остаются на зубе и медленно его разрушают.

Чтобы зубы были здоровыми и крепкими, советую чистить их утром и вечером зубной щеткой правильной жесткости, пользоваться зубной нитью, ополаскивателем, не злоупотреблять леденцами или снеками и ежегодно обязательно делать профессиональную чистку. Во время профессиональной гигиены стоматолог не только устраняет налет, зубные камни, но и выявляет кариес, что позволяет своевременно начать лечение и сохранить ваши зубы.