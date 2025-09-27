Правда ли, что время, когда вы завтракаете, может улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни / © Credits

Оказывается, ранний завтрак может стать простой привычкой, которая поможет сохранить здоровье, улучшить самочувствие и даже повлиять на продолжительность жизни, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Ученые из больницы Массачусетс Дженерал (США) в течение более 20 лет наблюдали за почти 3 тыс. людей в возрасте от 42 до 94 лет. Они проанализировали данные по питанию, в частности время приема пищи, а также брали биологические образцы.

Оказалось, что с возрастом люди обычно сдвигают время завтрака и ужина на более позднее, а период активного приема пищи в течение дня сокращается. На первый взгляд — ничего страшного. Но ученые заметили тревожную тенденцию, поздние завтраки влияют на повышенный риск болезней и даже преждевременной смерти.

Вред от позднего завтрака

Люди, которые привыкли есть по утрам позже, чаще страдали от:

депрессии и усталости,

проблем со сном,

сложностей в приготовлении пищи,

заболеваний ротовой полости,

а также имели в целом более высокие риски хронических недугов.

Особенно интересно, что даже после корректировки результатов по возрасту негативное влияние позднего завтрака оставалось. Это свидетельствует о том, что дело не в том, что люди старше, а именно во времени приема пищи.

Хронопитание

Это направление науки изучает, как расписание питания влияет на наш биоритм и здоровье.

Ранний завтрак помогает:

стабилизировать уровень сахара в крови,

запустить обмен веществ,

поддержать здоровый сон и настроение,

снизить риск развития сердечно-сосудистых болезней.

Исследователи отмечают, что время завтрака может стать простым и доступным маркером состояния здоровья у пожилых людей.

Как правильно завтракать

Завтракайте в первые часы после пробуждения — идеально в течение 1-2 часов. Выбирайте белково-углеводный завтрак: яйца, овсянку, йогурт, орехи, цельнозерновой хлеб. Избегайте сладкой выпечки и кофе натощак, это дает резкие скачки сахара. Старайтесь завтракать в одно и то же время каждый день. Это помогает настроить внутренние часы.

Хотя исследование не утверждает на 100%, что ранний завтрак продлевает жизнь, наука уже дает достаточно доказательств, что питание по расписанию — ключ к здоровому старению. Так почему бы не попробовать простое изменение, которое способно положительно повлиять на ваше самочувствие уже сегодня.