Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Количество просмотров
Время на прочтение
Правда ли, что время, когда вы завтракаете, может улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни
Говорят, что завтрак — самый важный прием пищи за день и дело здесь не только в том, что мы едим, но и когда мы садимся за стол.
Оказывается, ранний завтрак может стать простой привычкой, которая поможет сохранить здоровье, улучшить самочувствие и даже повлиять на продолжительность жизни, об этом рассказало издание Martha Stewart.
Ученые из больницы Массачусетс Дженерал (США) в течение более 20 лет наблюдали за почти 3 тыс. людей в возрасте от 42 до 94 лет. Они проанализировали данные по питанию, в частности время приема пищи, а также брали биологические образцы.
Оказалось, что с возрастом люди обычно сдвигают время завтрака и ужина на более позднее, а период активного приема пищи в течение дня сокращается. На первый взгляд — ничего страшного. Но ученые заметили тревожную тенденцию, поздние завтраки влияют на повышенный риск болезней и даже преждевременной смерти.
Вред от позднего завтрака
Люди, которые привыкли есть по утрам позже, чаще страдали от:
депрессии и усталости,
проблем со сном,
сложностей в приготовлении пищи,
заболеваний ротовой полости,
а также имели в целом более высокие риски хронических недугов.
Особенно интересно, что даже после корректировки результатов по возрасту негативное влияние позднего завтрака оставалось. Это свидетельствует о том, что дело не в том, что люди старше, а именно во времени приема пищи.
Хронопитание
Это направление науки изучает, как расписание питания влияет на наш биоритм и здоровье.
Ранний завтрак помогает:
стабилизировать уровень сахара в крови,
запустить обмен веществ,
поддержать здоровый сон и настроение,
снизить риск развития сердечно-сосудистых болезней.
Исследователи отмечают, что время завтрака может стать простым и доступным маркером состояния здоровья у пожилых людей.
Как правильно завтракать
Завтракайте в первые часы после пробуждения — идеально в течение 1-2 часов.
Выбирайте белково-углеводный завтрак: яйца, овсянку, йогурт, орехи, цельнозерновой хлеб.
Избегайте сладкой выпечки и кофе натощак, это дает резкие скачки сахара.
Старайтесь завтракать в одно и то же время каждый день. Это помогает настроить внутренние часы.
Хотя исследование не утверждает на 100%, что ранний завтрак продлевает жизнь, наука уже дает достаточно доказательств, что питание по расписанию — ключ к здоровому старению. Так почему бы не попробовать простое изменение, которое способно положительно повлиять на ваше самочувствие уже сегодня.