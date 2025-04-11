Правильное питание — только для богачей: нутрициолог Катерина Крупкина развенчала популярный миф / © Credits

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Своими мыслями на эту тему поделилась нутрициолог Катерина Крупкина в разговоре с телеведущей Маричкой Падалко специально для ее YouTube-канала. Мысль Катерины однозначна: здоровое питание — это не о стоимости продуктов, а об осознанном выборе и разнообразии.

Миф №1: правильное питание — это дорого

Действительно, не обязательно питаться красной рыбой или экзотическими фруктами, чтобы поддерживать организм в тонусе. Отечественные продукты вполне могут составить полноценный рацион:

Крупы : перловая, пшенная, гречневая, овсяная — это источник медленных углеводов, клетчатки, витаминов группы B.

Овощи : морковь, свекла, капуста, лук, картофель — настоящее богатство микроэлементов.

Белок: курица, яйца, молочные продукты, а также бюджетные сорта рыбы — сельдь, скумбрия, минтай. Замороженная рыба — не хуже свежей, а часто даже лучше по качеству, учитывая правильное хранение.

Миф №2: картофель — враг фигуры

«Я не понимаю, почему картофель вдруг стал „плохим“, — говорит Крупкина. — Это еда, которую мы едим с детства».

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Картофель содержит калий, витамин С и сложные углеводы, обеспечивающие длительное чувство сытости. Все, что нужно — правильно ее готовить: запекать, варить, но избегать жарки в большом количестве растительного масла.

Рекомендация: комбинируйте картофель с белком (например, яйцом или рыбой) и овощами. Это сделает блюдо сбалансированным и питательным.

Миф №3: без авокадо и киноа — рацион неполноценный

Нет! Витамины и минералы есть не только в «модных» продуктах. Например, свекла содержит фолиевую кислоту, а морковь — бета-каротин. Все, что нужно организму, можно найти в обычных продуктах. Главное — многообразие.

«Не стоит каждый день есть только гречку, курицу и помидоры, — объясняет Екатерина. — Для нашего микробиома необходима широкая палитра продуктов. Изменяйте крупы, пробуйте разные виды белка и овощей. Это поможет укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и даже настроение».

Нужно ли считать калории

Нутрициолог против постоянного подсчета калорий. Она призывает к осознанному питанию: «Наш организм — совершенный механизм. Если вы едите внимательно, без телефона в руках, наслаждаетесь едой, то точно почувствуете момент насыщения. И тогда не будет переедания».

На заметку: “mindful eating” — практика осознанного питания — доказала свою эффективность в уменьшении веса и преодолении пищевой тревожности. Это подтверждают многочисленные исследования, в том числе публикации в Cambridge University Press.

Советы по составлению бюджета здорового питания

Купите сезонные продукты — они не только дешевле, но и богаты полезными веществами.

Замороженные овощи — отличная альтернатива свежим, особенно зимой.

Выбирайте локальные крупы вместо импортных: перловая крупа, пшено, кукурузная кашка — это не только полезно, но и не так дорого.

Не игнорируйте консервы: например, фасоль, тунец в собственном соке, овощные смеси.

Планируйте недельное меню — это помогает избежать импульсивных покупок и рационально использовать ресурсы.

Здоровое питание — не о моде, а о заботе

«Еда — это базовая потребность, как сон или дыхание», — заключает Екатерина. И действительно: оно должно быть источником энергии, наслаждения и ресурса, а не причиной тревог или финансового стресса.

Истина проста: здоровое питание начинается не с толстого кошелька, а с желания заботиться о себе. И уже сегодня можно сделать первый шаг — отложить телефон во время обеда, приготовить что-нибудь простое, но полезное, и насладиться каждым кусочком.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАК ЕСТЬ ТАК, ЧТОБЫ ХУДЕТЬ?! Оземпик, диеты-убийцы и ДЕШЕВЫЙ РАЦИОН