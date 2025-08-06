Правило 5 порций овощей в день больше не работает: как разнообразить питание и почему это важно

Овощи / © Credits

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Забудьте о 5 порциях фруктов и овощей в день — как показывает новое исследование, этот совет по питанию уже не актуален.

Об этом рассказывает Woman&Home.

Слоган «5 порций фруктов и овощей в день» был изобретен в конце 1980-х годов в Америке, а в начале 2000-х годов попал в Великобританию и Европу. Он базировался на идее, что нам нужно 400 г фруктов и овощей ежедневно, чтобы уменьшить риск рака, сердечных заболеваний, инсульта и других заболеваний.

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Хотя до сих пор звучит правдоподобно, что потребление достаточного количества фруктов и овощей в нашем рационе является важным, мышление изменилось — так же, как и то, что нам не всем нужно делать 10 000 шагов ежедневно или спать восемь часов.

Теперь речь идет о разнообразии растений. Вместо того, чтобы составлять список фруктов и овощей, ученые призывают людей пересмотреть весь свой рацион.

Идеальное количество растительных продуктов

Исследователи определили идеальное количество растительных продуктов, которое мы все должны стремиться потреблять ежедневно, чтобы оставаться здоровыми, и хотя это намного больше, чем пять в день, вам будет приятно услышать, что это то, что мы все можем себе позволить.

Команда из Кингс-колледжа Лондона проанализировала данные почти 700 взрослых после того, как они заполнили 4-дневный пищевой дневник питания. Они обнаружили, что употребление 11 растительных продуктов, а не только фруктов и овощей, оказалось лучшим для нашего общего здоровья. Эти растительные продукты включали, среди прочего, травы, бобовые и орехи.

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Респондентов опроса разделили на три группы в зависимости от того, сколько растительных продуктов они потребляли ежедневно.

Доктор Эйрини Димиди и ее команда обнаружили, что люди, которые потребляли наименьшее разнообразие растений, около 5,5 в день, имели больший риск сердечного приступа или инсульта, поскольку в их организме не хватало холестерина ЛПВП, или «хорошего холестерина». Он содержится в таких продуктах, как орехи, семена, авокадо, фрукты и овощи, а также других ключевых питательных веществ.

Эксперты говорят, что среднее количество растений, которые люди потребляли ежедневно, составляло восемь, но некоторые респонденты ели только два. Овощи были самым большим вкладом (21%) в разнообразие, далее шли растительные жиры и масла (18,8%), а затем фрукты (17%).

Исследователи обнаружили, что люди, которые потребляют широкий выбор растительной пищи, в целом ведут более здоровый образ жизни. Только 6% людей в группе с высоким уровнем разнообразия курили, по сравнению с 30% в группе с низким уровнем разнообразия.

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Однако физическая активность не учитывалась при рассмотрении результатов для здоровья для каждой из трех групп.

В исследовании также отмечается, что даже людям с самым разнообразным рационом все еще не хватает некоторых ключевых микроэлементов и они не придерживаются ежедневной рекомендации в 30 г клетчатки в день. Британский фонд питания рекомендует употреблять 30 растительных продуктов в неделю, чтобы достичь целевого показателя клетчатки и улучшить здоровье кишечника и общее состояние здоровья.

Как добавить разнообразия к своему рациону

Доктор Димиди говорит, что рекомендации по питанию часто отмечают количество, например, «пять порций фруктов и овощей в день». А результаты показывают, что разнообразие рациона во всех группах растительных продуктов может быть таким же важным для улучшения качества рациона и снижения риска кардиометаболических заболеваний.

Вот как вы можете добавить больше разнообразия в свой рацион:

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Посыпьте свои блюда орехами и семенами. Один из способов добавить больше растительных жиров и масел в свой рацион — это приправить салаты и каши орехами и семенами, которые содержат омега-3 жирные кислоты.

Добавьте салат. Нет ничего плохого в том, чтобы потреблять блюдо с высоким содержанием углеводов — на самом деле, оно может творить чудеса для вашего уровня энергии и помочь вам лучше спать. Но добавление простого смешанного салата в качестве гарнира увеличит ваше потребление растительной пищи.

Включайте больше полезных для кишечника продуктов. К ним относятся такие основные продукты, как кимчи и квашеная капуста, а также основы, такие как чечевица и другие бобовые. Их можно легко добавлять в качестве гарнира к блюдам или использовать в качестве альтернативы или картофеля.

Кроме фруктов и овощей, бобовые, орехи, семена, травы и специи — это отличные источники растительной пищи, которые могут помочь нам ввести больше разнообразия растений в наш рацион, говорит доктор Димиди. Отойдите от обычных горохов, лука или моркови на ужин и попробуйте включить в свои обеды сезонные овощи, такие как кабачки, брокколи и бобы.

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Бросьте себе вызов. Как отмечалось, овощи все еще находятся на вершине пищевой цепи, когда речь идет о разнообразии растений. Попробуйте сыграть в рулетку в супермаркете — выберите овощ наугад и посмотрите, что вы можете из него приготовить.

Другие преимущества разнообразного питания

Независимо от того, решаем ли мы есть больше растений по здоровью или по этическим соображениям, теперь мы знаем, что они могут быть богатыми источниками питательных веществ, пищевых волокон и фитохимических веществ, которые могут укрепить иммунную систему. Разнообразное питание, богатое растениями, также может улучшить уровень глюкозы в крови, что также может предотвратить другие проблемы, такие как ожирение или диабет.

Продукты, богатые белком и витамином К, также важны для женщин, поскольку уровень эстрогена снижается во время перименопаузы. Это может помочь защитить мышечную и костную массу с помощью регулярных физических упражнений и силовых тренировок.

Также важно придерживаться диеты с низким содержанием ультраобработанных продуктов и высоким содержанием кальция и витамина С для защиты наших костей и иммунной системы.

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Наряду с рекомендацией по 10 000 шагов, которую создала японская компания, продающая шагомеры, рекомендация по пяти овощей в день имеет свои ограничения. Когда речь идет о диете и физических упражнениях, не существует универсального подхода, и наш возраст, образ жизни и гены также нужно учитывать.