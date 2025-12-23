Праздничное переедание: врач объяснила, что происходит с организмом и как этого избежать

Праздничный стол / © Credits

Реклама

Что происходит с желудком, почками, сердечно-сосудистой системой, почему и как провести праздники без боли и дискомфорта, рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог Клиники МЕДИКОМ Капшук Елена Владимировна.

Во время праздников мы едим больше, чем в обычные дни. И в среднем набираем около 700 лишних граммов . Этому способствует режим «отдыха» — снижение физической активности, избыток калорийной пищи, сладостей, алкоголя, сбой суточного ритма и тому подобное.

Одной из самых распространенных проблем в праздничный период является переедание, которое сопровождается ощущением тяжести, тошнотой, изжогой, вздутием, болью в желудке, иногда рвотой.

Реклама

Человеку становится плохо, поскольку прежде всего нарушается перистальтика желудка — процесс, при котором его стенки волнообразно, ритмично сокращаются, перемешивая пищу с пищеварительными соками, и далее продвигают ее в тонкий кишечник. Когда пищи слишком много, стенки желудка чрезмерно растягиваются, сокращения перестают быть ритмичными, сила волн снижается. И желудок резко замедляет работу, иногда говорят «становится».

Из-за растяжения желудка и состава съеденного увеличивается выработка соляной кислоты, которая входит в состав желудочного сока. В нормальном количестве она помогает переварить съеденное, а в избытке раздражает слизистую желудка. Это может привести к обострению хронического гастрита или временному рефлюксу (желудочный сок, соляная кислота возвращаются обратно в пищевод).

Желудок вырабатывает желудочный сок дольше и в большем объеме, но без желчи жиры не могут нормально перевариться: они не растворяются в воде. Поэтому желчный пузырь начинает активно сокращаться, выбрасывая желчь в двенадцатиперстную кишку, где она «разбивает» жиры на мелкие частицы, чтобы ферменты могли их переварить. Если в желчном пузыре есть камни, желчь слишком густая или застойная, возникает тошнота, боль в правом подреберье, желчная колика.

Также активнее работает и поджелудочная железа, которая выделяет ферменты для переваривания жиров, белков и углеводов. При чрезмерной нагрузке или нарушенном оттоке панкреатического сока ферменты могут задерживаться в железе и раздражать ее ткани. Это вызывает боль в верхней части живота, вздутие, тошноту и может привести к обострению панкреатита.

Реклама

Избыток соленой пищи повышает концентрацию натрия. Белковая пища — мясо, колбасы, копчености, холодец, сыр — увеличивает выведение кальция и мочевой кислоты, алкоголь способствует обезвоживанию. В результате моча становится более концентрированной. На фоне этого уже имеющиеся камни или «песок» могут начать двигаться, провоцируя почечную колику — резкую, интенсивную боль в боку или пояснице.

Чтобы обеспечить пищеварение, организм направляет больше крови в желудок и кишечник, из-за чего сердцу приходится работать интенсивнее — растет пульс и нагрузка на миокард. Одновременно переполненный желудок давит на диафрагму, она поднимается и мешает легким нормально расширяться, из-за чего возрастает нагрузка на сердце.

У людей с сердечно-сосудистыми проблемами это может вызвать боль или сжатие за грудиной и ощущение нехватки воздуха. В быту это состояние называют «сердечной коликой».

Кажется, что переедание — банальная проблема, но на самом деле оно заставляет внутренние органы и системы работать на пределе своих возможностей и может вызывать сбои в их работе.

Реклама

Не запрещайте себе на праздники любимые блюда, но потребляйте их небольшими порциями, медленно и тщательно пережевывая пищу. Делайте паузы на разговоры, игры, прогулки, чтобы желудок имел время переварить съеденное.

Перед застольем выпейте стакан негазированной воды, это поможет ослабить чувство голода. Пейте воду маленькими глотками и во время трапезы, тогда съедите меньше, а насытитесь скорее.

Не злоупотребляйте спиртным и не смешивайте разные спиртные напитки. Алкоголь раздражает слизистую желудка, способствует рефлюксу и обезвоживанию, а пузырьки газа усиливают вздутие. Если состояние здоровья позволяет, выпейте в течение вечера бокал шампанского или вина.

Пусть ваши праздники будут вкусными без переедания и боли. Однако при появлении дискомфортных симптомов, советую сразу обращаться к врачу, чтобы избежать осложнений и как можно скорее улучшить самочувствие.

Реклама