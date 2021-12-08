Причины метеоризма у здорового человека

Метеоризм часто является проблемой, вызывающей огромный дискомфорт, снижающий качество жизни. Поэтому важно прежде всего понять причину и принять необходимые меры. Диетолог Светлана Фус рассказала подробнее об этой проблеме.

В кишечнике регулярно находится газ. Его за сутки образуется около 1 литра, это норма, и никаких неприятных ощущений человек при этом не испытывает. Но если его количество увеличивается, это вызывает не только дискомфорт и неудобство, но может являться симптомом заболеваний органов пищеварения. Если вдруг вздутие живота становится частым спутником жизни и присоединяются болезненные ощущения, это повод обязательно обратиться к врачу-гастроэнтерологу.

Повышенное газообразование возможно и у здоровых людей. Часто его вызывают:

плохое пережевывание пищи;

употребление больших объемов пищи (обычное переедание);

запивание пищи большим количеством воды, особенно холодной.

Также есть продукты, употребление которых провоцирует брожение и повышенное газообразование. Особенно когда их едят в большом количестве:

крахмалосодержащие продукты – каши, хлеб, макароны, кукуруза, рис, бобовые;

продукты с большим содержанием клетчатки – сырые овощи, фрукты, бобовые, орехи;

белковые продукты – жирные сорта мяса, рыбы, птица;

молочные продукты – молоко, кефир, сыр в случае лактозной непереносимости;

сахаросодержащие продукты, сладкие газированные напитки, сладости;

грибы (из-за наличия трудно усвояемого полисахарида хитина);

в перечень также входят продукты брожения – дрожжевая выпечка, квас, пиво.

Кроме того, вздутие живота чаще встречается у людей с низкой физической активностью, которые к тому же употребляют пищу нерегулярно.

Как видите, практически любые продукты могут вызвать повышенное газообразование. Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, важно понять, какие продукты, в каких количествах и в каких сочетаниях лично у вас вызывают повышенное газообразование.

Если у одного человека, например, капуста не приводит к повышенному образованию газов, то у другого любой вид капусты в сыром или приготовленном виде может вызвать сильный метеоризм.

Следите за реакциями своего организма на продукты питания. Если нужно, ведите пищевой ежедневник, чтобы разобраться в этом вопросе. Так вы сможете избегать тех продуктов или их сочетаний, которые вызывают такое неприятное явление, или готовить такие продукты приемлемым для вас способом.

Метеоризм часто является проблемой, вызывающей огромный дискомфорт, снижающий качество жизни. Поэтому важно прежде всего понять причину и принять необходимые меры. И, если необходимо, провести соответствующее лечение.

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