Поэтому может показаться странным слышать, что «приготовление пищи на воде» внезапно набирает популярность в TikTok. Но быстрый поиск выдает сотни видео, на которых демонстрируется все: от красочной тарелки с паровыми овощами до домашних гёдза, приготовленных на пару в неглубокой кастрюле с водой, до простой миски костного бульона. Многие создатели контента утверждают, что соблюдение диеты на воде помогло с похудением, очищением кожи и даже «старением в прошлое».

Конечно, диета на воде на самом деле — это многовековой способ приготовления пищи и он имеет много преимуществ.

О сути метода и преимуществах рассказывает GOOD HOUSEKEEPING.

Что такое приготовление пищи на водной основе

Несмотря на свое необычно звучащее название, приготовление пищи на водной основе не является чем-то новым, и вы, вероятно, уже это делаете. Приготовление круто сваренных яиц, варка овсянки на медленном огне и пасты на полном — все это учитывается. В то время как такие методы, как жарка, запекание, пассерование и даже жарка на воздухе, требуют хотя бы небольшого количества масла или сливочного масла для оптимальной текстуры и вкуса, приготовление пищи на водной основе можно делать без добавления жира. Это делает метод особенно привлекательным для тех, кто хочет питаться на воде.

Методы приготовления пищи на водной основе также могут быть полезными для здоровья. Небольшое исследование сравнивало влияние различных методов приготовления пищи, сохраняя при этом одинаковость ингредиентов. Исследователи обнаружили, что методы влажного нагрева, такие как варка и приготовление на пару, приводят к снижению уровня конечных продуктов гликирования (AGEs), воспалительных соединений, образующихся, когда белки или жиры реагируют с сахаром, особенно при высокой температуре.

Эти методы приготовления также были связаны с улучшением липидного профиля крови и повышенным уровнем 4E-BP1, белка, связанного с клеточными стрессовыми реакциями и здоровым старением. Результаты многообещающие, но основаны на небольшой выборке, и для подтверждения долгосрочных преимуществ необходимы дальнейшие исследования. Кроме того, другие исследования показали, что температура приготовления и использованные ингредиенты также являются факторами, которые влияют на выработку AGE.

Как включить приготовление пищи на водной основе в свой распорядок дня

Нет, вам не нужно жить только на супе. Приготовление пищи на водной основе может включать все: от вареных на пару зерен до вареных белков и многое другое.

Кристи дель Коро, магистр наук, диетолог, кулинарный нутрициолог, рекомендует бланшировать овощи — кратковременно кипятить в подсоленной воде, а затем быстро охлаждать в ледяной воде — чтобы сохранить питательные вещества и текстуру. Это также важный первый шаг, если вы планируете замораживать овощи. Бланшированные овощи также являются отличным вариантом для приготовления пищи.

Однако следует отметить, что приготовление пищи на водной основе затрудняет — если не делает невозможным — достижение подрумянивания или обугливания, что происходит с помощью так называемой реакции Майяра. В этом сложном химическом процессе простые сахара и аминокислоты реагируют с высокой температурой, образуя характерный золотисто-коричневый цвет на таких продуктах, как мясо и овощи. Хотя реакция Майяра частично отвечает за образование AGEs, она также является причиной того, что многие наши любимые блюда, такие как шоколадное печенье, тосты и жареные овощи, имеют

Тем не менее, существует множество креативных способов добавить вкуса блюдам на водной основе. Мишель Девенпорт, зарегистрированный диетолог, которая помогла популяризировать этот тренд в TikTok, поощряет добавлять полезные жиры (например, оливковое масло, жирную рыбу) для дополнения блюд на водной основе. Вы даже можете использовать другие жидкости, такие как бульон или немного вина, чтобы добавить глубины вкуса вашим блюдам.

Попробуйте тушить овощи в воде с минимальным количеством масла, это один из любимых методов приготовления на водной основе дель Коро. Вы уменьшаете жидкость, пока она не станет достаточно густой, чтобы покрыть овощи — по сути, это уменьшенное содержание жира вариант кулинарной техники, которая называется глазированием. Вы не выбрасываете никакой жидкости для приготовления, вы сохраняете эти питательные вещества, и это более щадящий способ приготовления, говорит дель Коро.