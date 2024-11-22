Приобретенная гетерохромия: что ее вызывает и почему нужно обследование

Гетерохромия может быть врожденной и обретенной. В большинстве случаев она не влияет на качество зрения, не вызывает боли и других дискомфортных ощущений. Но приобретенная форма нарушения требует обследования, поскольку может свидетельствовать о развитии воспаления, присоединении инфекции, новообразовании и т.д.

О причинах возникновения приобретенной гетерохромии, симптомах и возможных осложнениях, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Приобретенная гетерохромия – состояние, при котором цвет радужки одного или обоих глаз меняется. В отличие от врожденной гетерохромии, обусловленной генетическими особенностями, приобретенная является результатом:

воспалительных заболеваний, например увеит (воспаление средней оболочки глаза) или иродоциклита (воспаление радужки, или, как ее еще называют ирис, и цилиарного тела);

травм – механические повреждения, попадание посторонних тел в глаза;

длительное использование некоторых медикаментов, в частности простагландинов для лечения глаукомы, которые могут спровоцировать потемнение радужки;

инфекции – герпетический кератит (воспаление, вызванное вирусом герпеса);

новообразование – меланома радужки или глазные опухоли;

системные болезни – синдром Фукса (гетерохромный иродоциклит Фукса, то есть специфическая форма хронического иридоциклита), синдром Горнера (редкое заболевание, при котором поражается парасимпатическая нервная система);

гемосидероз – накопление железа в тканях глаза на фоне хронического воспаления или внутриглазного кровоизлияния, что приводит к отложению пигмента гемосидероза в тканях радужки;

возрастные конфигурации.

Основной симптом приобретенной гетерохромии – это изменение цвета радужки, но могут быть и дополнительные симптомы, как то:

покраснение или воспаление глаза;

боли в глазу или глазах;

зрительная утомляемость;

повышенная чувствительность к свету;

затуманивание или снижение остроты зрения;

слезотечение, иногда – чрезмерная сухость глаза или обоих глаз.

Приобретенная гетерохромия требует обследования, поскольку может привести к определенным осложнениям. К примеру, к развитию вторичной глаукомы.

Глаукома – хроническое заболевание глаза, характеризующееся повышением внутриглазного давления. Это может привести к повреждению зрительного нерва, потере периферического зрения или полной и необратимой слепоты.

Хроническая боль, нарушение зрения также являются серьезными основаниями для обращения к офтальмологу.

Лечение зависит от причины, вызвавшей развитие гетерохромии. Поэтому единственное правильное решение – обратиться на консультацию к врачу, который установит причину и составит план дальнейшей терапии.

Врожденная гетерохромия, которая не сопровождается болью, снижением остроты зрения, считается косметическим дефектом и корректируется цветными контактными линзами.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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