Приобретенный дальтонизм: офтальмолог объяснил, почему он возникает во взрослом возрасте

У 10-20% пациентов, имеющих глаукому или макулодистрофию, развивается приобретенный дальтонизм, то есть они перестают видеть или различать определенные цвета.

Какие офтальмологические болезни провоцируют развитие приобретенного дальтонизма, как распознать нарушения и можно ли вернуть цветное зрение, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины приобретенного дальтонизма

Дальтонизм – это состояние, при котором человек испытывает трудности с различением цветов или полностью теряет способность видеть определенные цвета. Обычно дальтонизм наследственный и передается генетически, но существует форма, которая развивается на протяжении жизни – приобретенный дальтонизм.

Какие офтальмологические заболевания могут спровоцировать его развитие?

глаукома – нарушение оттока водянистой жидкости с последующим отмиранием (атрофией) зрительного нерва;

катаракта – частичное или полное помутнение хрусталика;

макулодистрофия – поражение центральной части сетчатки макулы;

повреждение зрительного нерва, например, оптический неврит – воспаление зрительного нерва, что может привести к частичной или полной потере зрения.

Также способствуют развитию этого нарушения неврологические расстройства – инсульт, черепно-мозговые травмы, в результате чего повреждаются участки мозга, ответственные за цветное восприятие. Иногда цветное восприятие нарушается на фоне сахарного диабета, приема некоторых лекарственных препаратов или токсичных веществ (тяжелые металлы, метанол).

Зрение человека с нормальным зрением и зрение человека с дальтонизмом / Фото: Associated Press

Симптомы приобретенного дальтонизма

В первую очередь люди замечают, что цвета стали тусклыми, "выцветшими", размытыми, могут искажаться. Затем возникают трудности с разрешением определенных цветов. Чаще всего – желтого и синего спектров. Иногда это происходит одновременно. В то же время болит голова, болят глаза, особенно если приобретенный дальтонизм связан с повреждением зрительного нерва. Зрение теряет остроту, то есть человеку сложно видеть детали объектов на близких и дальних расстояниях. В сложных ситуациях развивается монохроматия – полная потеря воспринимать любые цвета.

Развитие приобретенного дальтонизма становится для человека большим стрессом, ведь окружающий мир теряет краски. Это может произойти через несколько часов или дней в зависимости от причины, запустившей изменения. Поэтому крайне важно своевременно обратиться к офтальмологу.

Зрение человека с нормальным зрением и зрение человека с дальтонизмом / Фото: Associated Press

Лечение приобретенного дальтонизма

Приобретенный дальтонизм – это не основное заболевание, поэтому при лечении важно установить первопричину. Если это катаракта, естественный помутневший хрусталик заменяют искусственным. Если глаукома назначают глазные капли, которые останавливают прогрессирование болезни или проводят лазерную терапию.

После инсульта пораженные участки зрительной коры мозга исследуют с помощью МРТ или КТ. Цветное зрение восстанавливают с помощью упражнений для стимуляции работы зрительных зон мозга, специальных очков или контактных линз с фильтрами (EnChroma).

Утрата цветового восприятия – это большой стресс, который может навсегда изменить жизнь человека. Даже если его не удастся восстановить, лечить глаукому или катаракту нужно во избежание осложнений, одно из которых – слепота. При появлении малейших изменений зрения, я советую обращаться к врачу-офтальмологу, не дожидаясь улучшения, которое может не произойти.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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