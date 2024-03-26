Признаки синдрома сухого глаза, которые нужно знать и нельзя игнорировать

Чувство постороннего тела в глазу, жжение, снижение четкости зрения, слезотечение – классические симптомы синдрома сухого глаза. Этот синдром может развиться когда угодно, но чаще всего – зимой и весной, когда достаточно резко меняется температура воздуха. Если не лечить нарушения, можно столкнуться с осложнениями как кератит или конъюнктивит.

Что такое синдром сухого глаза, какими симптомами он дает о себе знать и почему их нельзя игнорировать, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Функции слезной пленки

Синдром сухого глаза или сухой кератоконъюнктивит – это офтальмологическое заболевание, при котором нарушается целостность слезной пленки. Слезная пленка покрывает роговицу, то есть наружную оболочку глазного яблока, питает ткани глаза кислородом и полезными веществами.

Слезная пленка состоит из трех слоев:

1. жирового, или липидного;

2. водянистого;

3. слизистого, или муцинового.

Жировой слой предотвращает испарение слезной пленки. Благодаря ему роговица увлажненная, гладкая и блестящая. Водянистый отвечает за очищение глаз от ороговевших клеток, микрочастиц пыли и грязи. Слизистый – это внутренний слой слезы, обеспечивающий равномерное распределение водянистого слоя по всей поверхности глаза.

Все три слоя работают во взаимодействии: если нарушается состав наружного, липидного слоя, водянистый слой начинает испаряться, а слизь, необходимая для удержания слезы на роговице, не может плотно покрыть глазную поверхность. Поэтому появляется боль, снижается зрение, присоединяются инфекции, поскольку поврежденная слезная пленка не выполняет защитную функцию полноценно.

Признаки синдрома сухого глаза

Синдром сухого глаза – это многофакторное заболевание, проявляющееся комплексом симптомов.

Во-первых, ощущением постороннего тела в глазу. Кажется, будто в него попала песчинка. В то же время отмечу, что этот симптом может свидетельствовать о развитии ячменя или блефарита. Если это ячмень, в месте его образования появляется постепенно нарастающий зернообразный красный отек. Если блефарит, краснеет и набухает край верхнего века. Синдром сухого глаза, как правило, поражает оба глаза и характеризуется покраснением глазных яблок, когда ячмень и блефарит – один глаз, хотя бывают исключения.

Во-вторых, глаза невыносимо чешутся и пекут, поскольку недостаточно увлажнены и защищены. Микрочастицы декоративной косметики, или пыли, оседающей на поверхности роговицы, ветер, солнечный свет их раздражают.

В-третьих, синдром сухого глаза всегда сопровождается слезотечением. Это может быть связано с изменением состава верхнего липидного слоя. Он есть, но его плотность слишком низка для того, чтобы оградить водянистый слой от чрезмерного испарения и разрыва. Другая причина – зрительная система испытывает изменения в работе глаз и производит слишком много слезной жидкости, чтобы защитить их от пересыхания и раздражения.

Также слезотечение может свидетельствовать о развитии блефарита, аллергического конъюнктивита, дистрофии роговицы. Поэтому игнорировать этот симптом нельзя ни в коем случае.

В четвертых, при синдроме сухого глаза возникает периодическое затуманивание зрения и снижается четкость видения. Слезная пленка увлажняет глаза, защищает их от инфекций, грязи, распределяет питательные вещества, снабжает кислородом. Когда целостность пленки нарушается, глаза устают, становятся более чувствительными к раздражителям, обезвоживаются, что оказывает непосредственное влияние на качество и четкость зрительного восприятия.

Что будет, если синдром сухого глаза не лечить?

Могут развиться расстройства роговицы, кератит (воспалительное заболевание роговицы), конъюнктивит (воспаление конъюнктивы глаза). А поскольку симптомы синдрома не специфичны, я не советую заниматься самолечением: покупать увлажняющие капли, витаминные комплексы, делать упражнения для глаз. Наиболее правильный путь – обратиться к врачу-офтальмологу, который выяснит точную причину нарушения. Если это синдром сухого глаза, чем он обусловлен: дефицитом выработки слезы или нарушением липидного слоя, из-за чего слезная пленка слишком быстро испаряется. Только в таком случае лечение будет эффективным и безопасным для здоровья.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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