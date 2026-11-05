ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Количество просмотров
205
Время на прочтение
4 мин

Пробиотики — не совсем такие, как обещает реклама: что на самом деле нужно вашему кишечнику

Капсулы для микрофлоры, пробиотики в порошке и модные добавки для пищеварения кажутся простым способом позаботиться о кишечнике. Однако научные данные свидетельствуют о том, что для большинства здоровых людей они не обязательно приносят ожидаемую пользу.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пробиотики

Пробиотики / © Credits

Мы всё чаще слышим о здоровье кишечника, которое связано не только с пищеварением, но и с работой иммунной системы, обменом веществ и другими процессами в организме. Поэтому неудивительно, что пробиотики стали популярной категорией пищевых добавок, которые обещают поддержать полезные бактерии в нашем организме.

Однако есть нюанс, ведь купить капсулы гораздо проще, чем ежедневно менять свой рацион. И именно здесь, как отмечает издание The Washington Post, наши приоритеты могут быть не совсем правильными. Новое исследование показало, что использование пробиотических добавок растёт, тогда как потребление клетчатки и ферментированных продуктов существенно не увеличилось. Итак, давайте разберёмся, действительно ли пробиотики нужны всем и что поможет поддержать кишечный микробиом.

Почему пробиотики не всегда эффективны

Кишечный микробиом — это совокупность триллионов микроорганизмов, в том числе бактерий, вирусов и других микробов. Они участвуют в переваривании пищи, регуляции обмена веществ и работе иммунной системы. Их состав имеет значение для здоровья, поэтому поддерживать их разнообразие действительно важно.

Пробиотики содержат живые микроорганизмы и продаются в виде капсул, порошков, таблеток и жевательных пастилок. Однако такие добавки обычно содержат в высокой концентрации лишь несколько конкретных штаммов бактерий. Это не то же самое, что получать разнообразные микроорганизмы и питательные вещества из пищи.

Стоит обратить внимание на распространенную проблему: люди часто стремятся улучшить здоровье кишечника с помощью пищевых добавок, но не спешат менять свои пищевые привычки.

Для большинства здоровых людей убедительных доказательств того, что пробиотические добавки существенно улучшают состояние кишечника, пока нет. В то же время отдельные штаммы могут быть полезны в конкретных ситуациях, например, для снижения риска некоторых инфекций при приеме антибиотиков. Эффект зависит от штамма, состояния здоровья и цели применения.

Более того, пробиотики не всегда действуют одинаково. В отдельных исследованиях у некоторых участников наблюдались нежелательные изменения микробиома или показателей обмена веществ. Это не означает, что добавки вредны, но и считать их универсальным средством для здоровья не стоит.

Клетчатка — любимая пища полезных бактерий

Если пробиотики пополняют организм определенными микроорганизмами, то клетчатка помогает питать те, которые уже обитают в кишечнике. Именно поэтому заботу о микробиоме нужно начинать с повседневного рациона.

Наш организм не способен полностью переваривать большинство видов клетчатки. Она проходит по пищеварительному тракту и попадает в толстую кишку, где становится пищей для кишечных микробов. В процессе её расщепления они образуют короткоцепочечные жирные кислоты и другие соединения, которые могут помогать регулировать воспалительные процессы, поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови и влиять на гормоны аппетита.

Есть ещё одно преимущество: разнообразный рацион, богатый растительными продуктами, увеличивает разнообразие кишечного микробиома, а это важно, ведь разные микроорганизмы выполняют разные функции.

Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, среднестатистическое потребление клетчатки взрослыми составляет около 8,5 г на 1000 калорий потребляемой пищи — значительно меньше ориентира в 14 г на 1000 калорий. Иными словами, проблема может заключаться не столько в недостатке пищевых добавок, сколько в том, что мы не получаем достаточно клетчатки из обычной пищи.

Кефир, йогурт и квашеная капуста

Еще один способ поддержать микробиом — регулярно включать в рацион ферментированные продукты. К ним относятся кефир, йогурт с живыми культурами, квашеная капуста, кимчи и некоторые другие ферментированные овощи.

В процессе ферментации микроорганизмы изменяют состав продукта, образуют различные соединения и влияют на усвояемость отдельных питательных веществ. Некоторые ферментированные продукты также содержат живые культуры, которые могут взаимодействовать с кишечным микробиомом.

Употребление ферментированных продуктов увеличивает разнообразие кишечных микроорганизмов. При этом эффект зависит от конкретного продукта, способа его приготовления и индивидуальных особенностей человека. Необязательно покупать дорогие специальные напитки или экзотические продукты. Для начала можно добавить к завтраку натуральный йогурт, выпить стакан кефира или подать к обеду немного квашеной капусты.

Что есть, чтобы поддерживать здоровье кишечника

  1. Ешьте больше разнообразных растительных продуктов. Не ограничивайтесь только яблоками и огурцами. Включайте в рацион различные овощи, ягоды, фрукты, зелень, орехи, семена, бобовые и цельнозерновые крупы.

  2. Сделайте бобовые обязательной частью меню. Чечевица, фасоль, нут и горох — доступные источники клетчатки и растительного белка. Добавляйте их в супы, салаты, рагу или готовьте как самостоятельное блюдо.

  3. Не забывайте о цельнозерновых продуктах. Овсянка, цельнозерновой хлеб, перловая крупа и другие цельные зерна помогут увеличить потребление клетчатки.

  4. Добавляйте ферментированные продукты. Кефир, натуральный йогурт с живыми культурами и квашеные овощи могут стать простым дополнением к ежедневному рациону.

  5. Постепенно увеличивайте количество клетчатки. Резкий переход на большое количество бобовых, овощей и цельнозерновых продуктов может вызвать вздутие живота или дискомфорт. Добавляйте клетчатку понемногу и пейте достаточно воды.

Пробиотики могут быть полезны в отдельных случаях, но их польза зависит от конкретного штамма, симптомов и состояния здоровья. Поэтому не стоит покупать первую попавшуюся добавку только потому, что на упаковке написано «для микрофлоры».

Если вы планируете принимать пробиотик из-за вздутия живота, диареи или других проблем с пищеварением, лучше обсудить это с врачом. Он поможет определить, нужна ли вам эта добавка вообще и какой вариант подходит именно в вашем случае.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie