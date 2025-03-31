Проблемы зрения: на что обратить внимание и в каких случаях обращаться к офтальмологу

Когда следует обращаться к офтальмологу / © Credits

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Когда следует обращаться к врачу, чтобы избежать осложнений и сохранить зрение и почему это важно, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Любые изменения зрения — это повод обратиться к врачу, даже если они носят эпизодический характер и не вызывают существенного дискомфорта.

Я советую без колебаний записываться к офтальмологу при:

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появлении двоения в глазах, которое может являться признаком воспаления, астигматизма, повреждения роговицы и т.п.;

ухудшении остроты зрения, когда возникают сложности с фокусировкой на дальних и близких расстояниях — изображения становятся нечеткими, размытыми;

зрительной усталости в сочетании с жжением, покраснением глаз, ощущением «песка» в глазах — эти симптомы могут свидетельствовать о синдроме сухого глаза, конъюнктивита, блефарита или аллергии;

светобоязни, которая является признаком воспалительного процесса в глазу;

изменениях в цветном восприятии — изменения в цветном восприятии вызывает макулодистрофию, катаракту, глаукому, прием некоторых лекарств;

возникновении черных точек, точек, «мушек», вспышек, молний перед глазами — в таком случае речь может идти об отслойке сетчатки, нарушении кровоснабжения глаза, деструкции стекловидного тела, мигрень;

сильной головной боли — она может возникать из-за глаукомы, оптического неврита (воспаления зрительного нерва), синдрома сухого глаза, проблем с рефракцией: астигматизм, дальнозоркость, близорукость, на одном глазу дальнозоркость, на другом — близорукость;

глазной боли — боль в глазу сигнализирует о травмировании, переутомлении, синдроме сухого глаза, присоединении инфекции, повышенном внутриглазном давлении, которое приводит к развитию глаукомы.

Все эти симптомы могут иметь разное выражение в зависимости от болезней, которые они указывают. При конъюнктивите боль умеренная, не резкая. Есть жжение, зуд, чувство постороннего тела в глазу. При увеите, когда воспаляется внутренняя оболочка глаза, боль сильная, пульсирующая, глубокая — идет изнутри глаза. А при мигрени давящий он возникает за глазами или вокруг глаз и распространяется на виски и лоб.

Появление черных точек перед глазами может являться признаком деструкции стекловидного тела. Это состояние, при котором гелеобразное вещество внутри глаза изменяется, образуя микроскопические частицы, воспринимаемые как «мушки». Может быть и сопутствующим симптомом мигрени или следствием длительной изнурительной работы за компьютером.

Поэтому стоит не делать две вещи — заниматься самолечением, потому что, «кажется, это конъюнктивит», и надеяться, что «все пройдет самостоятельно». Катаракта развивается медленнее, чем возникают осложнения на фоне отслойки сетчатки или увеита. Однако во всех случаях человеку нужно эффективное и своевременное лечение, потому что иногда именно увеит становится причиной развития катаракты.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!