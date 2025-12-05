Продлевают жизнь: инструктор по йоге назвал 4 движения, которые стоит включать во все занятия в возрасте 60+

Пожилая женщина занимается йогой / © Credits

Конечно, занятия йогой полезны в любом возрасте, но занятия йогой после 60 лет имеют свои преимущества. Даже несколько упражнений в неделю могут помочь улучшить силу, гибкость и баланс, что, в свою очередь, помогает уменьшить риск падений и остеопороза в дальнейшей жизни. Это также повышает энергию и психическое благополучие.

Какие упражнения из йоги приносят особую пользу, тренер Мелисса Лич рассказала Woman&Home.

Независимо от того, выполняете ли вы полную тренировку по йоге или занимаетесь йогой несколько минут ежедневно, все имеет значение, если вы делаете это достаточно часто, говорит Мелисса Лич. Регулярная практика помогает поддерживать подвижность, уменьшать скованность в суставах и укреплять мышцы, которые поддерживают осанку и стабильность, объясняет она.

Поскольку йога является одним из лучших упражнений для людей старше 60 лет, Мелисса рассказала о ее любимых упражнениях, предоставляющих приоритет балансу и гибкости, — те, которые она выполняет на своих занятиях. Каждая из этих поз помогает улучшить осанку, баланс и осознание тела, укрепляя ключевые зоны, такие как ноги или грудь. Это не только способствует лучшей мобильности, но и помогает уменьшить риск падений, улучшает пищеварение, снимает скованность и сосредотачивается на осознанном дыхании.

Поза горы

Позы горы сосредоточены на крепкой позиции, создании хорошей осанки для других движений и контроле над дыханием.

Вот как это сделать:

Станьте, ноги врозь, руки расслаблены вдоль тела, чтобы ваш вес был равномерно распределен на обе ноги, говорит Мелисса.

Слегка напрягите бедра, поднимите грудь и вытяните позвоночник.

Отведите плечи назад и вниз, а затем, если вам удобно, потянитесь руками к небу», — говорит она.

Задержитесь в положении, глубоко и равномерно дыша, заземляясь стопами.

Если вы занимаетесь йогой как новичок, попробуйте удерживать это положение в течение 20-30 секунд. Для тех, кто имеет больше опыта, она рекомендует от 40 до 60 секунд, а если вы уже знакомы с позой горы, то от одной до двух минут.

Поза дерева

Первое в последовательности — поза дерева. Это упражнение сосредоточено на балансе, поскольку вы стоите на одной ноге. Если нужно, держитесь за стену для поддержки, пока вы совершенствуете баланс с помощью других упражнений.

Вот как выполнять позу дерева:

Начните стоять в позе горы, говорит Мелисса.

Перенесите вес на левую ногу, а правую ногу положите на внутреннюю сторону левого бедра или икры (лучше всего избегать колена).

Поднимите руки в молитвенное положение на груди или над головой, если вам удобно, и сосредоточьте взгляд на фиксированной точке перед собой.

Задержитесь в позе, затем смените сторону.

Начинающим следует попробовать удерживать позу дерева в течение 15 секунд, среднему — 30 секунд, а продвинутому — 60 секунд с каждой стороны. Выполните движение 3 раза, прежде чем двигаться дальше, делайте паузы между подходами.

Поворот позвоночника сидя

Поворот позвоночника сидя раскрывает бедра и является одним из лучших упражнений для груди, плеч и спины, которые вы можете делать в йоге. Оно также может помочь уменьшить любой дискомфорт, который вы испытываете в вашем верхнюю часть спины, но сначала вам нужно проконсультироваться с физиотерапевтом.

Вот как выполнять скручивание позвоночника сидя:

Сядьте на стул или коврик для йоги, ноги держите ровно на полу.

Положите правую руку на внешнюю сторону левого бедра и осторожно поверните туловище влево, держа позвоночник ровным.

Задержитесь в положении на несколько вдохов, затем повторите с другой стороны.

Те, кто выполняет скручивание позвоночника как начинающий, должны стремиться 15 секунд на каждую сторону, для среднего уровня — 30 секунд, а для продвинутого уровня — 60 секунд. comВыполните движение 3 раза, делайте паузы между подходами для отдыха.

Кот-корова

«Кот-корова» — еще одна фантастическая поза йоги для улучшения гибкости позвоночника, осанки и снятия напряжения со спины и шеи.

Вот как выполнять «кошку-корову»:

Начните на четвереньках, руки под плечами, а колени под бедрами. Вдохните, выгните спину и поднимите копчик и голову.

Выдохните, округлите позвоночник, подтягивая подбородок и копчик.

Плавно перемещайтесь между этими двумя упражнениями, координируя их с дыханием.

Новичкам в йоге следует стремиться выполнять «кошку-корову» шесть раундов, средние — 10 раундов, а продвинутые — 15 раундов. Старайтесь выполнять каждый раунд 2-3 раза, делайте паузы между подходами, чтобы перевести дыхание и расслабиться на мгновение.

Преимущества йоги для людей старше 60 лет

Улучшает мышечную массу

С возрастом наша мышечная масса естественным образом уменьшается, что приводит к слабости ног и мышц кора, объясняет Мелисса. Оба эти аспекта необходимы для поддержания равновесия, и именно здесь может помочь йога.

Многие позы йоги требуют поддержания веса тела и задействования мышц кора, ног и спины, чтобы оставаться устойчивыми. Со временем это помогает восстановить силу ключевых мышц без сильного воздействия других упражнений.

Улучшает баланс и гибкость

Это улучшение силы непосредственно способствует улучшению равновесия и гибкости, поскольку стабилизирующие мышцы в коре, лодыжках и стопах укрепляются.

Позы удлиняют мышцы, одновременно укрепляя их, увеличивая диапазон движений в суставах и уменьшая мышечную скованность.

Может облегчить пищеварение

Хотя полезные для кишечника продукты выполняют тяжелую работу, йога также может помочь облегчить дискомфорт в пищеварении.

Многие позы йоги включают легкие повороты, наклоны и сжимание живота, которые помогают стимулировать органы пищеварения. Эти движения способствуют лучшей моторике, естественному движению пищи через пищеварительный тракт и поддерживают более эффективное пищеварение, говорит Мелисса, которая также является клиническим диетологом.

Поддержка пищеварительной системы становится особенно важной с возрастом, поскольку она естественным образом становится менее эффективной. Наш метаболизм замедляется, физическая активность часто уменьшается, а некоторые лекарства могут влиять на функцию кишечника. Йога предлагает мягкий, доступный способ противодействия этим изменениям, стимулируя органы пищеварения, способствует регулярности и облегчает дискомфорт.

Улучшает проприоцепцию

Проприоцепция — это наше ощущение того, где наше тело находится в пространстве. Она также имеет тенденцию снижаться с возрастом, что делает падения более вероятными. Но практика определенных поз йоги, таких как позы дерева, помогает тренировать пространственное представление и учит ваше тело исправлять себя, когда вы спотыкаетесь в повседневной жизни, говорит инструктор.

Повышает плотность костей

Йога может помочь улучшить плотность костей так же, как она поддерживает силу мышц, с помощью поз с отягощением, которые мягко нагружают кости. Когда вы держите или двигаетесь в таких позах, как воин или треугольник, ваш вес тела создает давление на кости. Эта нагрузка сигнализирует клеткам, образующим кости, стать более активными и стимулировать рост новой костной ткани, говорит Мелисса.

Нужно ли делать больше упражнений после 60 лет

Многочисленные исследования подчеркнули преимущества других видов физических упражнений, кроме йоги. Например, недавнее исследование показало, что сочетание коротких серий высокоинтенсивных упражнений с упражнениями низкой интенсивности или отдыхом является наиболее эффективным для поддержания качества жизни после 70 лет.

Сколько физических упражнений вам следует делать, в значительной степени зависит от вас, поэтому это будет зависеть от вас и ваших способностей, уровня физической подготовки, образа жизни и того, можете ли вы делать больше упражнений, чем йога.

Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем начинать новый режим тренировок, и консультируйтесь с личным тренером, если вы не уверены, с чего начать.