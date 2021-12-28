Продукты, которые влияют на психологическое состояние

В современных реалиях стресс часто появляется в нашей жизни. Он может вызвать беспокойство, испортить нам настроение или вовсе весь день. Вы знали, что наш рацион может влиять на наше психологическое состояние?
Диетолог Светлана Фус назвала продукты, которые влияют на наше настроение и состояние:
Жирная морская рыба
Морская рыба богата полиненасыщенными жирами Омега-3, которые облегчают симптомы тревоги и депрессии. Старайтесь употреблять в пищу как минимум два блюда из жирной морской рыбы в неделю. Разнообразьте ваше меню следующей рыбой: анчоусы, сардины, сельдь, лосось, форель, скумбрия.
Орехи
Сырые орехи способны избавить от чувства тоски. Отлично в этом случае подойдут грецкие орехи. В них находятся, кроме полиненасыщенных жирных кислот, витамин В6, магний, которые успокаивают нашу нервную систему, влияют на артериальное давление, причем, как в состоянии покоя, так и волнения.
Цельнозерновые крупы
В них содержится триптофан — аминокислота, которая способствует выработке серотонина (для повышения настроения) и мелатонина (для улучшения качества сна).
Свежие и замороженные ягоды
Ягоды богаты натуральными сахарами, витамином С и антиоксидантами, которые опосредовано снижают чувство тревоги.
Молочные продукты
Молочные продукты (творог, сыр) – это один из источников тирозина - аминокислоты, который является предшественником дофамина — одного из "гормонов счастья". Именно нехватка дофамина вызывает депрессии и стресс. Правильное соотношение белков и углеводов в питании поможет нормализовать продукцию дофамина и избавить от плохого настроения.
Горький шоколад
Естественный антидепрессант, который повышает настроение. Но будьте осторожны, продукт достаточно калорийный! Оптимальное количество черного шоколада для взрослого человека порядка 25-30 граммов в день.⠀
Не забывайте каждый день искать что-то положительное в своей жизни, не зацикливайтесь на проблемах, будьте рядом с родными и правильно питайтесь. Это отличный способ повысить настроение и избавиться от негативных мыслей.
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