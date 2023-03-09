Продукты, снижающие риск депрессии: как диета влияет на эмоции и настроение

У вас нет сил и ничего не хочется? Проверьте, хватает ли в вашем рационе продуктов, отвечающих за хорошее настроение.

Диета при борьбе с депрессией основывается на определенных продуктах, которые содержат компоненты, положительно влияющие на самочувствие и психическое здоровье. Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, как правильно питаться, чтобы эффективно бороться с депрессией, каким должен быть рацион питания и на какие продукты особенно стоит обратить внимание.

Когда риск депрессии наиболее высок

Депрессия — проблема, преследующая более 10% населения, при этом женщины от нее страдают в два раза чаще. При таком расстройстве происходит постепенная потеря радости жизни, ощущения удовольствия, наступает уныние и равнодушие, появляется хроническая усталость.

Депрессия может возникать в разные моменты жизни, но чаще всего она появляется в периоды сильного нервного напряжения и стресса или после драматических переживаний. Также мы часто слышим о таком явлении, как послеродовая и перименопаузальная депрессия.

И хотя лечение депрессии в основном основано на приеме соответствующих лекарств и психотерапии, правильное питание играет не последнюю роль в борьбе с таким расстройством. Давайте разберемся, какие продукты особенно полезны при депрессии и плохом настроении.

Диета для хорошего настроения и энергии

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Как бы удивительно ни звучало, но здоровая кухня и осознанный выбор в повседневном питании имеет немалое значение для всех аспектов нашего здоровья, но особенно для психического. Несколько недавних исследований подтверждают, что существует связь между тем, что человек ест, и риском депрессии. Так, один анализ пришел к выводу:

Питание, характеризующееся высоким потреблением фруктов, овощей, цельного зерна, рыбы, оливкового масла, обезжиренных молочных продуктов и антиоксидантов, связано со сниженным риском депрессии. А высокое употребление красного и/или переработанного мяса, рафинированных зерен, сладостей, молочных продуктов с высоким содержанием жира, масла, картофеля, связано с повышенным риском депрессии.

Итак, что же нужно добавить в рацион питания для хорошего настроения?

Рыба и другие источники полезных жиров

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Было обнаружено, что увеличение случаев депрессии тесно связано с употреблением слишком малого количества Омега-3 жирных кислот. Поэтому следует включить в свой рацион жирную морскую рыбу (лосось, тунец, сельдь, скумбрию, сардины), льняное семя, льняное масло, грецкие орехи и авокадо.

Также стоит помнить, что они содержат тирозин и триптофан — аминокислоты, необходимые для образования нейротрансмиттеров, а авокадо — фолиевую кислоту, которая часто в дефиците при депрессии.

Витамины группы В и минералы

У людей, страдающих депрессией, нередко отмечается дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты. Эти компоненты, хоть и косвенно, но участвуют в производстве важных нейромедиаторов, а их добавление в рацион питания усиливает эффект фармакологического лечения депрессивного состояния.

Помимо витаминов группы В рекомендуется разнообразить питание продуктами, содержащими железо, селен и цинк. Доказано, что их недостаток провоцирует апатию, быструю утомляемость, сонливость или бессонницу.

Селен снижает чувство тревоги и улучшает настроение, а цинк повышает эффективность антидепрессантов.

Витамин D

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Научные исследования показали, что витамин D может влиять на синтез гормонов, являющихся нейротрансмиттерами в синапсах нервной системы, то есть серотонина и дофамина. Кроме того, витамин D3 участвует в построении и регенерации клеток нервной системы.

Результаты исследований на небольшой группе пациентов с симптомами депрессии свидетельствуют о том, что прием витамина D – как отдельно, так и в синергии с антидепрессантами – может влиять на функционирование центральной нервной системы и таким образом уменьшать депрессию, симптомы усталости и апатии.

Продукты, богатые белком

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В рационе людей, подверженных депрессии, не должно быть недостатка в мясе, рыбе и морепродуктах. Они являются источником селена, цинка, витамина В12 и очень важных аминокислот, участвующих в лечении и профилактики депрессивных расстройств, а также отвечающих за правильное функционирование нервной системы.

Для профилактики депрессии стоит включить в рацион продукты, являющиеся источником качественного белка, — телятина, нежирные сорта птицы, рыба, соя, творог.

Шоколад и цельнозерновые продукты

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Диета со слишком низким содержанием углеводов может вызвать ухудшение настроения, а употребление их в нужном количестве помогает поддерживать надлежащий уровень серотонина, широко известного как гормон счастья. Чтобы действительно положительно влиять на настроение, следует выбирать цельнозерновые продукты (злаковые хлопья, цельнозерновой хлеб, цельнозерновые макароны, крупы), которые дадут не простые сахара, а полноценные углеводы и минералы.

Если вы чувствуете легкую апатию и плохое настроение, в рацион питания рекомендуется добавить 50 г 80%-ного черного шоколада, который не только обеспечивает углеводами, но и очень важным для нервной системы селеном.

Где искать аминокислоты и витамины, снижающие риск депрессии:

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Триптофан: тыквенные семечки, соя, белые и желтые сыры, телятина, куриная грудка, тунец.

Тирозин: рыба, молоко, сыр, яйца, мясо, тыквенные семечки, бобовые.

Метионин: зерновые продукты, бразильские орехи, кунжут, рыба, мясо.

Жирные кислоты Омега-3: жирная морская рыба, льняное масло, грецкие орехи.

Фолиевая кислота: шпинат, брокколи, авокадо, апельсины, спаржа, бананы, яйца.

Витамин В12: мясо, рыба, молоко, яйца, сыр.

Витамин D: сардины, сельдь, консервированный тунец, масло печени трески, яичные желтки.

Железо: белое и красное мясо, темно-зеленые овощи, цельнозерновые продукты.

Селен: бразильские орехи, тунец, семена подсолнечника, субпродукты, рыба, морепродукты, какао.

Цинк: морепродукты, рыба, кунжут, миндаль, чеснок, цельнозерновые продукты, бобовые.

Обратите внимание! Причинами депрессии могут быть разнообразные факторы, когда крайне необходимо присутствие медикаментозного лечения и консультации профильных специалистов. Нейрохимические нарушения в мозгу, гипотиреоз, астма, диабет, гормональные изменения, наркотическая и алкогольная зависимость — все это, может быть причинами развития депрессивного состояния.

Вместе с тем в последние годы появились исследования, показывающие взаимосвязь кишечной микрофлоры и психических состояний. По этой причине в некоторых источниках говорится, что в борьбе с депрессией целесообразно использовать пребиотические и пробиотические средства.

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