Продукты, в которых больше всего витамина D: где и сколько

Продукты, в которых больше всего витамина D: где и сколько

Природные источники витамина D весьма ограничены. В пищевых продуктах он встречается редко, в относительно небольшой концентрации, а его усвояемость иногда недостаточна для удовлетворения повседневных потребностей. Подсчитано, что с пищей человек может покрыть примерно 20% суточной потребности в этом ингредиенте. Тем не менее определенно стоит позаботиться о разнообразном питании, богатом продуктами, содержащими витамин D, потому что это отличный способ поддерживать его запас в организме.

Как поддержать в организме нужное количество витамина D в пасмурные дни? С этим помогут справиться продукты, богатые эргокальциферолом. Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, как правильно составить меню.

Лучшие источники витамина D

Витамин D оказывает на организм человека разнонаправленное действие. Он влияет на правильное функционирование многих систем и органов – скелетной, нервной, мышечной, кровеносной и иммунной. Витамин D также помогает поддерживать в хорошем состоянии кости и зубы. Более того, он уменьшает воспаление в организме, а также влияет на секрецию инсулина, поэтому важен для поддержания надлежащего уровня глюкозы в крови.

Среди пищевых продуктов рыба имеет самый высокий индекс содержания витамина D. Другими его источниками также являются молочные продукты, яйца, мясо и субпродукты.

Витамин D в основном присутствует в продуктах животного происхождения. Мы не найдем его во фруктах или овощах.

Основные источники витамина D: в каких продуктах его искать

Витамин D присутствует во многих пищевых продуктах, однако удовлетворить общую суточную потребность в этом витамине крайне сложно, требуется сочетания различных групп продуктов и ежедневного присутствия рыбы в меню.

Продукты, которые являются лучшим источником витамина D, описаны ниже. Содержание данного элемента выражается в мкг на 100 грамм продукта. Потребность в витамине D часто отображается в международных единицах, отсюда следует, 1 мкг витамина D равен 40 МЕ.

Жир печени трески

Масло такого типа получают из печени трески и другой рыбы. В 1 г жира печени трески содержится около 85 МЕ витамина D3. Кроме того, как и большинство рыбьего жира, в масле трески содержится омега-3 жирные кислоты – эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая (DHA), а также жирорастворимые витамины A и E. Жир печени трески имеет самые высокие концентрации витаминов А и D. Поэтому стоит подумать о включении рыбьего жира в рацион питания, особенно в осенне-зимний период, когда есть снижение синтеза витамина D3 в коже.

Рыба

Рыба, безусловно, является хорошим источником витамина D, особенно ее жирные виды. В таком источнике питания витамин D находится в форме эргокальциферола, который получают как из морских видов рыб, так и из пресноводных. Ниже представлен список, в какой именно рыбе содержится больше всего витамина D2, а именно, эргокальциферола.

Содержание витамина D2 в рыбе мкг/100 г:

Копченый угорь: 36 мкг

Селедка в масле: 20,2 мкг

Селедка свежая: 19 мкг

Килька копченая: 18,8 мкг

Радужная форель: 13,6 мкг

Балтийская килька: 13,5 мкг

Свежий лосось: 13 мкг

Копченый лосось: 13 мкг

Свежая сардина: 11 мкг

Копченая скумбрия: 8,4 мкг

Свежий тунец: 7.2 мкг

Тунец в масле: 5,8 мкг

Сардина в масле: 5 мкг

Палтус свежий: 5 мкг

Карп свежий: 5 мкг

Скумбрия свежая: 5 мкг

Свежая треска: 1 мкг

Свежая щука: 0,9 мкг

Окунь свежий: 0,8 мкг

Камбала свежая: 0,8 мкг

Свежий судак: 0,7 мкг

Минтай: 0,1 мкг

Хек: 0,1 мкг

Молочные продукты – еще один источник витамина D

Еще одним источником витамина D2 являются яйца и молочные продукты. Это правда, что они содержат меньшее количество этого витамина, по сравнению с рыбой, но они очень распространены в нашем рационе, стоят дешевле, и зачастую их проще приобрести в любом продуктовом магазине. Витамин D содержится в больших количествах в яйцах, особенно в яичных желтках, сыре, сливках и молоке. При этом, чем выше жирность молочного продукта, тем больше эргокальциферола.

Количество витамина D3 в молочных продуктах мкг/100 г:

Куриный яичный желток: 4.5 мкг

Цельное куриное яйцо: 1,7 мкг

Масло: 0,76 мкг

Сыр фета: 0,5 мкг

Чеддер: 0,26 мкг

Сыр Эмменталь: 0,25 мкг

Пармезан: 0,24 мкг

Сливки 30%-ной жирности: 0,22 мкг

Бри: 0,20 мкг

Жирный творог: 0,19 мкг

Камамбер: 0,18 мкг

Овечье молоко: 0,18 мкг

Сливки 18%-ной жирности: 0,14 мкг

Молоко козье: 0,11 мкг

Сливки 12%-ной жирности: 0,1 мкг

Творог: 0,09 мкг

Творог полужирный: 0,09 мкг

Обезжиренный творог: 0,04 мкг

Натуральный йогурт: 0,03 мкг

Кефир натуральный: 0,03 мкг

Молоко 3,2%: 0,03 мкг

Молоко 2,5%: 0,02 мкг

Молоко 1,5%: 0,01 мкг

Мясо и субпродукты – источники эргокальциферола

Витамин D в форме эргокальциферола также содержится в мясе и субпродуктах, особенно в печени. Наибольшее его количество содержится в свиной печени, а также в баранине, свинине и печени трески. Меньшее количество содержится в говяжьей вырезке, телятине и куриной печени. Источником витамина D2 также является мясо птицы – индейка, утка или курица, особенно жирные части, такие как бедра или голени.

Содержание витамина D в мясе и субпродуктах мкг/100 г:

Печень свиная: 1,1 мкг

Баранина (нога): 0,7 мкг

Свинина: 0,7 мкг

Кролик (тушка): 0,4 мкг

Говяжья вырезка: 0,4 мкг

Печень телячья: 0,33 мкг

Телятина (нога): 0,3 мкг

Куриная печень: 0,2 мкг

Индейка (голень): 0,1 мкг

Куриное бедро: 0,1 мкг

Растительные источники витамина D

В продуктах растительного происхождения витамин D присутствует также, и, как правило, в форме эргокальциферола, то есть витамина D2. Такие продукты питания в основном – грибы и дрожжи. Так, подберезовик содержит около 7,46 мкг/100 г витамина D; лисичка – 6,15 мкг/100 г; шампиньон – 1,94 мкг/100 г.

Подводя итог, можно сказать, что только разнообразная и сбалансированная диета поможет нам поддерживать в организме нужное количество витамина D. Поэтому важно включать в меню рыбу, молочные продукты, мясо, грибы. Стоит отметить, что витамин D присутствует в основном в продуктах животного происхождения, поэтому вегетарианцы и веганы, как никто, подвержены наибольшему дефициту эргокальциферола.

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