Продукты, в которых больше всего витамина D: где и сколько

Природные источники витамина D весьма ограничены. В пищевых продуктах он встречается редко, в относительно небольшой концентрации, а его усвояемость иногда недостаточна для удовлетворения повседневных потребностей. Подсчитано, что с пищей человек может покрыть примерно 20% суточной потребности в этом ингредиенте. Тем не менее определенно стоит позаботиться о разнообразном питании, богатом продуктами, содержащими витамин D, потому что это отличный способ поддерживать его запас в организме.
Как поддержать в организме нужное количество витамина D в пасмурные дни? С этим помогут справиться продукты, богатые эргокальциферолом. Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, как правильно составить меню.
Лучшие источники витамина D
Витамин D оказывает на организм человека разнонаправленное действие. Он влияет на правильное функционирование многих систем и органов – скелетной, нервной, мышечной, кровеносной и иммунной. Витамин D также помогает поддерживать в хорошем состоянии кости и зубы. Более того, он уменьшает воспаление в организме, а также влияет на секрецию инсулина, поэтому важен для поддержания надлежащего уровня глюкозы в крови.
Среди пищевых продуктов рыба имеет самый высокий индекс содержания витамина D. Другими его источниками также являются молочные продукты, яйца, мясо и субпродукты.
Витамин D в основном присутствует в продуктах животного происхождения. Мы не найдем его во фруктах или овощах.
Основные источники витамина D: в каких продуктах его искать
Витамин D присутствует во многих пищевых продуктах, однако удовлетворить общую суточную потребность в этом витамине крайне сложно, требуется сочетания различных групп продуктов и ежедневного присутствия рыбы в меню.
Продукты, которые являются лучшим источником витамина D, описаны ниже. Содержание данного элемента выражается в мкг на 100 грамм продукта. Потребность в витамине D часто отображается в международных единицах, отсюда следует, 1 мкг витамина D равен 40 МЕ.
Жир печени трески
Масло такого типа получают из печени трески и другой рыбы. В 1 г жира печени трески содержится около 85 МЕ витамина D3. Кроме того, как и большинство рыбьего жира, в масле трески содержится омега-3 жирные кислоты – эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая (DHA), а также жирорастворимые витамины A и E. Жир печени трески имеет самые высокие концентрации витаминов А и D. Поэтому стоит подумать о включении рыбьего жира в рацион питания, особенно в осенне-зимний период, когда есть снижение синтеза витамина D3 в коже.
Рыба
Рыба, безусловно, является хорошим источником витамина D, особенно ее жирные виды. В таком источнике питания витамин D находится в форме эргокальциферола, который получают как из морских видов рыб, так и из пресноводных. Ниже представлен список, в какой именно рыбе содержится больше всего витамина D2, а именно, эргокальциферола.
Содержание витамина D2 в рыбе мкг/100 г:
- Копченый угорь: 36 мкг
- Селедка в масле: 20,2 мкг
- Селедка свежая: 19 мкг
- Килька копченая: 18,8 мкг
- Радужная форель: 13,6 мкг
- Балтийская килька: 13,5 мкг
- Свежий лосось: 13 мкг
- Копченый лосось: 13 мкг
- Свежая сардина: 11 мкг
- Копченая скумбрия: 8,4 мкг
- Свежий тунец: 7.2 мкг
- Тунец в масле: 5,8 мкг
- Сардина в масле: 5 мкг
- Палтус свежий: 5 мкг
- Карп свежий: 5 мкг
- Скумбрия свежая: 5 мкг
- Свежая треска: 1 мкг
- Свежая щука: 0,9 мкг
- Окунь свежий: 0,8 мкг
- Камбала свежая: 0,8 мкг
- Свежий судак: 0,7 мкг
- Минтай: 0,1 мкг
- Хек: 0,1 мкг
Молочные продукты – еще один источник витамина D
Еще одним источником витамина D2 являются яйца и молочные продукты. Это правда, что они содержат меньшее количество этого витамина, по сравнению с рыбой, но они очень распространены в нашем рационе, стоят дешевле, и зачастую их проще приобрести в любом продуктовом магазине. Витамин D содержится в больших количествах в яйцах, особенно в яичных желтках, сыре, сливках и молоке. При этом, чем выше жирность молочного продукта, тем больше эргокальциферола.
Количество витамина D3 в молочных продуктах мкг/100 г:
- Куриный яичный желток: 4.5 мкг
- Цельное куриное яйцо: 1,7 мкг
- Масло: 0,76 мкг
- Сыр фета: 0,5 мкг
- Чеддер: 0,26 мкг
- Сыр Эмменталь: 0,25 мкг
- Пармезан: 0,24 мкг
- Сливки 30%-ной жирности: 0,22 мкг
- Бри: 0,20 мкг
- Жирный творог: 0,19 мкг
- Камамбер: 0,18 мкг
- Овечье молоко: 0,18 мкг
- Сливки 18%-ной жирности: 0,14 мкг
- Молоко козье: 0,11 мкг
- Сливки 12%-ной жирности: 0,1 мкг
- Творог: 0,09 мкг
- Творог полужирный: 0,09 мкг
- Обезжиренный творог: 0,04 мкг
- Натуральный йогурт: 0,03 мкг
- Кефир натуральный: 0,03 мкг
- Молоко 3,2%: 0,03 мкг
- Молоко 2,5%: 0,02 мкг
- Молоко 1,5%: 0,01 мкг
Мясо и субпродукты – источники эргокальциферола
Витамин D в форме эргокальциферола также содержится в мясе и субпродуктах, особенно в печени. Наибольшее его количество содержится в свиной печени, а также в баранине, свинине и печени трески. Меньшее количество содержится в говяжьей вырезке, телятине и куриной печени. Источником витамина D2 также является мясо птицы – индейка, утка или курица, особенно жирные части, такие как бедра или голени.
Содержание витамина D в мясе и субпродуктах мкг/100 г:
- Печень свиная: 1,1 мкг
- Баранина (нога): 0,7 мкг
- Свинина: 0,7 мкг
- Кролик (тушка): 0,4 мкг
- Говяжья вырезка: 0,4 мкг
- Печень телячья: 0,33 мкг
- Телятина (нога): 0,3 мкг
- Куриная печень: 0,2 мкг
- Индейка (голень): 0,1 мкг
- Куриное бедро: 0,1 мкг
Растительные источники витамина D
В продуктах растительного происхождения витамин D присутствует также, и, как правило, в форме эргокальциферола, то есть витамина D2. Такие продукты питания в основном – грибы и дрожжи. Так, подберезовик содержит около 7,46 мкг/100 г витамина D; лисичка – 6,15 мкг/100 г; шампиньон – 1,94 мкг/100 г.
Подводя итог, можно сказать, что только разнообразная и сбалансированная диета поможет нам поддерживать в организме нужное количество витамина D. Поэтому важно включать в меню рыбу, молочные продукты, мясо, грибы. Стоит отметить, что витамин D присутствует в основном в продуктах животного происхождения, поэтому вегетарианцы и веганы, как никто, подвержены наибольшему дефициту эргокальциферола.
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