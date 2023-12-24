Профилактика заболеваний глаз зимой: врач-офтальмолог поделился действенными советами

Сухой воздух в офисных помещениях, резкие перепады температуры воздуха, сильный ветер не только создают зимой дискомфорт, но могут негативно влиять на здоровье глаз.

Почему зрение ухудшается и как правильно ухаживать за глазами зимой, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Сухой воздух и синдром сухого глаза

На поверхности каждого глаза есть слезная плёнка. Это тонкий слой влаги, защищающий глаз от обезвоживания, микрочастиц пыли, бактерий, инфекций. Питает роговицу и конъюнктиву. А также обеспечивает идеальную гладкость глазного яблока.

Сухой воздух высушивает слезную пленку – она улетучивается, быстро рвется и не успевает восстанавливаться. В норме слезная плёнка восстанавливается во время каждого моргания. Что происходит потом?

Затуманивается зрение, появляется зуд, жжение, слезотечение, ощущение песчинки в глазу, краснеют белки. Это признаки синдрома сухого глаза. После полноценного сна они могут исчезать. Но если вовремя не обратиться к врачу, может возникнуть кератит (воспаление роговицы), блефарит (воспаление края век), кератоконъюнктивит (сочетание кератита и конъюнктивита).

Поэтому, даже если симптомы синдрома сухого глаза эпизодические, я советую проконсультироваться с врачом. Нередко его развитие обусловлено комплексом причин: курение, ежедневная многочасовая работа за компьютером без перерывов на отдых, применение глазных капель с консервантами или потенциальными аллергенами, употребление некоторых лекарственных препаратов (антидепрессанты, гормональные контрацептивы и т.п.).

Именно поэтому я призываю не заниматься самолечением, потому что не всегда вашим глазам нужны увлажняющие капли или витаминные комплексы. Капли признаются после проведения теста на выработку слез и стабильность слезной пленки.

Как можно позаботиться о своих глазах без вреда для здоровья, если в вашем офисе или квартире сухой воздух?

1. Использовать увлажнитель воздуха (идеальная температура воздуха – 18-20 градусов).

2. Чаще моргать, крепко сжимая веки.

3. Каждый час делать небольшие перерывы в работе – хотя бы на 5-10 минут.

4. Пить достаточное количество чистой воды – 6-8 стаканов.

Короткий световой день и зрительное переутомление

Зимой мы едем на работу, когда еще темно. А с работы возвращаемся, когда уже темно. Поэтому большую часть дня находимся в помещениях с искусственным светом. Нехватка дневного света, некачественное освещение, полумрак в сочетании с работой за компьютером способствуют зрительному переутомлению.

Она проявляется следующими симптомами:

боль в глазницах;

головная боль;

покраснение глазных яблок;

зуд;

светобоязнь;

низкая концентрация внимания, рассредоточенность.

В домашних условиях можно оснастить рабочее место качественными лампами дневного освещения. Каждый час делать перерыв в работе или хотя бы каждые два часа, если нет возможности чаще. Есть сезонные фрукты и ягоды. Соблюдать правила 20-20-20: каждые 20 минут отрываться от выполнения рабочих задач на 20 секунд, рассматривая объекты, расположенные на расстоянии 20 фунтов, то есть 5-6 метров.

Устойчивое зрительное переутомление может быть симптомом синдрома сухого глаза, катаракты, спазма аккомодации, развития близорукости или дальнозоркости на одном глазу. Поэтому лучшее решение – профилактическое обследование.

Холод и холодовой конъюнктивит

Холодный морозный воздух может у некоторых людей провоцировать холодовой конъюнктивит, известный как конъюнктивит зимних вирусов. Проще говоря, это сезонная аллергия на холод, в ходе которой в организме растет уровень гистамина (посредник воспаления).

Болезнь проявляется несколькими характерными симптомами:

покраснение и зуд;

ощущение песка в глазах;

слезотечение (как правило, на улице, обусловленное холодом);

повышенная чувствительность к свету;

отек слизистой;

насморк.

Признаки аллергии исчезают через несколько часов пребывания в теплом помещении. И возвращаются, когда человек снова выходит на улицу. Холодовый конъюнктивит не столь серьезное заболевание, как катаракта или глаукома, но он существенно ухудшает качество жизни человека зимой. Поэтому я советую обратиться к врачу и начать терапию, которая предполагает употребление антигистаминных препаратов и витаминных комплексов, использование витаминных увлажняющих капель, промывание глаз специальными растворами.

В общем, появление любых симптомов – боли, зрительного переутомления, слезотечения, жжения – это причина записаться на осмотр к офтальмологу. Даже если эти симптомы эпизодические и ненавязчивые, игнорировать их нельзя, поскольку они могут сигнализировать о развитии более серьезных болезней, чем синдром сухого глаза или холодовой конъюнктивит.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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