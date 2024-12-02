Проходит ли близорукость с возрастом: отвечает врач-офтальмолог

Существует мнение, что с возрастом близорукость исчезает и зрение возвращается в норму. Поэтому не нужно делать лазерную коррекцию или носить очки, нужно лишь немного подождать.

Действительно ли близорукость проходит с возрастом, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Близорукость – это нарушение зрения, при котором человек хорошо видит на близких расстояниях и плохо - на дальних. Он без труда читает книгу, но не может рассмотреть номер маршрутки, пока и не остановится рядом. Почему так происходит?

При близорукости световые лучи фокусируются не на сетчатке, как должно быть по норме, а перед ней. Существует несколько офтальмологических причин, которые к этому приводят, среди них:

наследственность – более 60% всех случаев близорукости;

неподходящие анатомические параметры глаза – глазное яблоко чрезмерно удлиненное, поэтому световые лучи преломляются перед сетчаткой;

врожденные нарушения хрусталика или роговицы;

аномалии аккомодационного аппарата – хрусталик или цилиарная мышца теряют способность адаптироваться к разным расстояниям в результате чрезмерной работы на близком расстоянии, возрастных изменений и т.п.;

травмирование глаза или обоих глаз – воспалительные заболевания или механические повреждения глаза могут изменить анатомию и вызвать близорукость.

Мы живем в эпоху близорукости. В 2010 году около 28% людей в мире страдали близорукостью. Ожидается, что к 2050 году этот показатель достигнет 50%. Следовательно, нарушение зрения будет половина населения планеты, и большинство будут составлять дети и подростки. Это связано с изменением образа жизни – обучение, работа, отдых проходят в гаджетах. Но проблема не в эффекте урбанизации, а в несоблюдении безопасного расстояния между глазами и экраном компьютера или планшета – не менее 50 сантиметров. В отсутствии перерывов от работы на прогулку и контроль со стороны родителей, невыполнение упражнений для расслабления зрительных мышц.

Можно ли близорукость полностью вылечить?

Если речь идет о ложной (ложной близорукости) возникновения которой связано со спазмом аккомодационной мышцы, то ее можно полностью вылечить. С помощью аппаратного лечения, специальных глазных капель, коррекции режима зрительной работы мышца расслабляется, и она снова фокусируется на дальних расстояниях.

Если причина близорукости – удлинение глаза, нарушение не лечится, а корректируется контактными линзами, ночными линзами, очками, аппаратными методами и т.д. После 18 лет и при отсутствии противопоказаний производится лазерная коррекция.

Есть мнение, что близорукость исчезает с возрастом без лечения и хирургического вмешательства, однако это не так. Со временем зрение может изменяться на фоне пресбиопии (возрастная дальнозоркость) или катаракты, создавая иллюзию, что зрение улучшилось. Например, при катарактах хрусталик мутнеет и уплотняется, в результате чего человек начинает хуже видеть и на дальних, и на коротких расстояниях.

Возрастная дальнозоркость в сочетании с близорукостью тоже создает так называемый эффект улучшения, потому что неожиданно изображения вдали становятся хорошо видимыми. Но на самом деле происходит ухудшение. Пресбиопия развивается, когда эластичность хрусталика снижается, а цилиарные мышцы, которые помогают хрусталику изменять форму во время фокусировки на разных расстояниях, слабеют.

Близорукость – это сложное, нередко многофакторное нарушение, которое не исчезает само по себе. Не корректируется правильным питанием или упражнениями для глаз. И требует правильной коррекции, поскольку приводит к зрительному переутомлению, неизменными признаками которого являются постоянная головная боль и боль в глазах.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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