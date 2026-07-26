Простая привычка сидеть, которая может снизить риск развития деменции / © Credits

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Современный ритм жизни заставляет нас проводить много времени в сидячем положении за компьютером, с телефоном в руках, перед телевизором или во время чтения, об этом говорится в материале New York Post. На протяжении многих лет ученые предупреждали, что длительная малоподвижность может негативно влиять на здоровье мозга и повышать риск когнитивных нарушений.

Однако новое исследование, опубликованное вAmerican Journal of Preventive Medicine в марте, добавляет важную деталь: значение имеет не только количество часов, проведённых в сидячем положении, но и то, как именно мы используем это время. Учёные выяснили, что если заменить пассивное сидение занятиями, стимулирующими мозг, риск деменции может существенно снизиться.

Телевизор или книга

Исследователи разделили занятия в сидячем положении на две категории. К умственно активному сидению относятся:

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чтение

работа за компьютером

офисные задачи

другие занятия, требующие концентрации, анализа и умственной работы

В то же время пассивное сидение — это, как правило:

просмотр телевизора

длительное использование экранов без активного взаимодействия

занятия, практически не требующие умственных усилий

Именно эта разница, по словам учёных, может играть важную роль в будущем состоянии когнитивного здоровья.

19 лет наблюдений

Чтобы прийти к этим выводам, шведские исследователи проанализировали данные более 20 тыс. взрослых людей в возрасте от 35 до 64 лет. За участниками наблюдали в течение 19 лет, с 1997 по 2016 год. Они отвечали на вопросы о своих привычках сидения, уровне физической активности и образе жизни. Информацию о случаях деменции исследователи получали из медицинских и регистрационных данных.

Результат оказался показательным, ведь у людей, которые проводили время за интеллектуально активными занятиями, риск развития деменции был значительно ниже, чем у тех, кто в основном занимался пассивными видами отдыха.

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Хотя исследование проводилось в Швеции, авторы отмечают, что его результаты могут быть актуальны и для других стран мира. Они могут помочь в разработке новых рекомендаций по профилактике деменции.

Малоподвижный образ жизни является распространённым, но изменчивым фактором риска для многих заболеваний, в частности деменции. В то же время не все сидячие привычки одинаковы: одни могут повышать риск, а другие — напротив, оказывать защитное действие. Поэтому важно не только оставаться физически активными с возрастом, но и поддерживать активность мозга, особенно в моменты, когда мы всё равно сидим.

Само по себе сидение не обязательно наносит вред мозгу. Важно не только чаще вставать со стула, но и выбирать, чем заняться в это время. Вместо очередного пассивного просмотра экрана можно открыть книгу, поработать над творческим заданием, изучить что-то новое или заняться делом, которое заставляет мозг работать.

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