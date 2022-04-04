Простое и быстрое блюдо: варианты полезных начинок для лаваша

К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с частыми сиренами, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах нужно провести не один час. И все равно мы должны есть и поддерживать организм даже в таких условиях, рассказывает диетолог Светлана Фус.

Уже все поняли, что сирены раздаются по нескольку раз в день во многих городах страны. Одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой.

Начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок:

вареное куриное или индюшиное филе;

нежирные твердые сыры;

обезжиренный творог;⁣

жареные грибы;

овощи;⁣

любая зелень;

рыба (особенно филе из нежирных сортов);

хумус;

маринованный лук;⁣⁣

чеснок (немного);

Варианты:

Творог + зелень + чеснок;

Курица+листья салата+помидор+дижонская горчица⁣;

Рыба + свежий огурец + зелень + несколько капель лимонного сока;

Консервированный тунец в собственном соку + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец;

Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка+ зубчик чеснока;

Творог + банан.

В качестве специй в начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. В начинку лучше добавлять растительное масло, например оливковое. Будьте здоровы и не сомневайтесь в том, что совсем скоро мы вернемся к нормальной жизни. Берегите себя!

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