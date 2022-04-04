Простое и быстрое блюдо: варианты полезных начинок для лаваша

К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с частыми сиренами, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах нужно провести не один час. И все равно мы должны есть и поддерживать организм даже в таких условиях, рассказывает диетолог Светлана Фус.
Уже все поняли, что сирены раздаются по нескольку раз в день во многих городах страны. Одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой.
Начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок:
- вареное куриное или индюшиное филе;
- нежирные твердые сыры;
- обезжиренный творог;
- жареные грибы;
- овощи;
- любая зелень;
- рыба (особенно филе из нежирных сортов);
- хумус;
- маринованный лук;
- чеснок (немного);
Варианты:
- Творог + зелень + чеснок;
- Курица+листья салата+помидор+дижонская горчица;
- Рыба + свежий огурец + зелень + несколько капель лимонного сока;
- Консервированный тунец в собственном соку + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец;
- Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка+ зубчик чеснока;
- Творог + банан.
В качестве специй в начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. В начинку лучше добавлять растительное масло, например оливковое. Будьте здоровы и не сомневайтесь в том, что совсем скоро мы вернемся к нормальной жизни. Берегите себя!
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