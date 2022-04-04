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Простое и быстрое блюдо: варианты полезных начинок для лаваша

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Простое и быстрое блюдо: варианты полезных начинок для лаваша

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К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с частыми сиренами, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах нужно провести не один час. И все равно мы должны есть и поддерживать организм даже в таких условиях, рассказывает диетолог Светлана Фус.

Уже все поняли, что сирены раздаются по нескольку раз в день во многих городах страны. Одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой.

Начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок:

  • вареное куриное или индюшиное филе;
  • нежирные твердые сыры;
  • обезжиренный творог;⁣
  • жареные грибы;
  • овощи;⁣
  • любая зелень;
  • рыба (особенно филе из нежирных сортов);
  • хумус;
  • маринованный лук;⁣⁣
  • чеснок (немного);

Варианты:

  • Творог + зелень + чеснок;
  • Курица+листья салата+помидор+дижонская горчица⁣;
  • Рыба + свежий огурец + зелень + несколько капель лимонного сока;
  • Консервированный тунец в собственном соку + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец;
  • Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка+ зубчик чеснока;
  • Творог + банан.

В качестве специй в начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. В начинку лучше добавлять растительное масло, например оливковое. Будьте здоровы и не сомневайтесь в том, что совсем скоро мы вернемся к нормальной жизни. Берегите себя!

Больше советов о здоровом питании читайте на странице Светланы Фус facebook.com/svetlanafus

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