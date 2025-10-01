Пять популярных мифов о зрении, которые вам вредят / © Credits

О том, как мы видим окружающий мир, почему теряем остроту зрения или хуже видим в темноте, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Миф №1: С возрастом глаза уменьшаются

Глазное яблоко растет в детском возрасте, когда организм активно развивается. После завершения подросткового периода его размер стабилизируется и остается почти неизменным.

Зато с возрастом меняются другие структуры глаза:

хрусталик постепенно теряет эластичность, что затрудняет фокусировку на близких объектах — возникает пресбиопия, или возрастная дальнозоркость;

роговица может мутнеть из-за накопления пигментов и изменения прозрачности тканей;

сетчатка (чувствительная оболочка глаза), которая отвечает за восприятие света и изображений, постепенно меняется. В частности «изнашиваются» клетки, которые отвечают за центральное видение. Поэтому зрение может становиться менее четким, а глаза хуже реагируют на свет.

Миф №2: Темноглазые люди видят лучше в темноте

Цвет глаз — карие, зеленые или голубые — не влияет на способность видеть в темноте. То, как мы видим при слабом освещении, зависит от количества и чувствительности палочек — светочувствительных клеток в сетчатке глаза.

Единственная заметная разница — светобоязнь. Люди со светлыми глазами, например, голубыми или серыми могут испытывать легкий дискомфорт на солнце или при резком освещении. Это связано с меньшим количеством пигмента, который защищает от света.

Миф №3: Морковь улучшает остроту зрения

Морковь богата бета-каротином, который в нашем организме превращается в витамин А. Он действительно важен для нормального функционирования сетчатки, особенно для зрения в условиях слабого освещения.

Если у человека есть дефицит витамина А, то зрение в темноте может ухудшиться — и тогда морковь или другие источники витамина А (печень, яйца, шпинат) действительно помогут. Однако острота зрения может снижаться и по другим причинам — катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия или возрастная макулодистрофия. В таких случаях требуется медицинское лечение: очки с диоптриями, контактные линзы, использование специальных глазных капель, лазерная терапия, инъекционные процедуры, хирургическая замена хрусталика и т.д.

Миф №4: Глаза человека работают как фотокамера

На первый взгляд кажется, что глаз — это фотокамера: есть «линза» (роговица и хрусталик), есть «матрица» (сетчатка), которая воспринимает свет. Но на самом деле все гораздо сложнее.

Наши глаза постоянно движутся, незаметно для нас. Мы не видим мир как одну четкую фотографию — мозг собирает картинку из отдельных фрагментов, которые глаза «снимают» в разные моменты. Более того, в каждом глазу есть слепое пятно — участок, где нет светочувствительных клеток. Поэтому мозг просто «дорисовывает» то, чего не видит, ориентируясь на окружающее изображение. То есть видим мы не глазами, а именно мозгом.

Миф №5: Зрение можно вернуть, натренировав мышцы глаз

Мышцы, которые отвечают за движение глаз, действительно можно тренировать — особенно если есть проблемы с координацией, например косоглазие. В таком случае упражнения и аппаратная терапия помогают согласовать движения глаз и уменьшить напряжение.

Также гимнастика для глаз снимает усталость, улучшает кровообращение, уменьшает напряжение после долгой работы за компьютером. Но когда речь идет об остроте зрения, то есть насколько четко мы видим, все зависит не от мышц, а от роговицы, хрусталика и сетчатки. Если эти структуры имеют нарушения, например, из-за близорукости, дальнозоркости или катаракты, то никакие упражнения не помогут.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!