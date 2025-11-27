Пять самых распространенных мифов о куперозе / © Credits

Реклама

Почему возникает купероз, действительно ли является лишь косметическим дефектом, который можно убрать с помощью кремов и сывороток, чем отличается от розацеа и как его лечить, рассказала дерматолог, дерматовенеролог, трихолог Клиники МЕДИКОМ Виктория Ефимова.

Миф №1: купероз — хроническая болезнь кожи

Купероз — это не самостоятельная болезнь и не просто косметический дефект. Чаще всего он является ранним проявлением сосудистой формы розацеа или следствием локального нарушения тонуса мелких сосудов, то есть капилляров.

На щеках, лбу, подбородке и крыльях носа появляются заметные расширенные сосуды — одиночные или множественные, формирующие характерную «сетку». В большинстве случаев также имеется стойкое покраснение кожи, которое усиливается под воздействием внешних триггеров — перепадов температуры, эмоционального стресса, ультрафиолета, употребления алкоголя, использования скрабов, пилингов.

Реклама

Миф №2: купероз - косметический дефект

К косметическим дефектам причисляем расширенные поры, мелкие мимические морщинки, неровный тон кожи, черные точки. Они ни на что не влияют и ни на что не указывают.

Зато купероз — нарушение, которое свидетельствует о нестабильности сосудов: капилляры постоянно остаются расширенными, хотя должны бы сужаться.

Сосудистую «сетку» можно убрать, например, с помощью лазера или IPL-терапии, но склонность к куперозу останется. Без надлежащей профилактики могут появляться новые сосуды.

Миф №3: купероз возникает у людей с чувствительной кожей

Существует четыре типа кожи — нормальный, комбинированный, жирный и сухой.

Реклама

В большинстве случаев чувствительность — это временное состояние, которое может возникать у людей с любым типом кожи в любом возрасте. Она является ответом на нарушение защитного барьера. Его нарушает агрессивное скрабирование, частые пилинги, использование неподходящего увлажняющего крема или сыворотки, недостаточное увлажнение. Вследствие этого появляется шелушение, покраснение, ощущение стянутости, жжение, зуд.

Среди причин возникновения купероза выделяют:

генетическую предрасположенность;

нарушение нормальной работы сосудов, когда они неправильно реагируют на сигналы организма;

чрезмерное воздействие ультрафиолета;

гормональный сбой;

проблемы с венозным оттоком или застой крови в мелких капиллярах, из-за чего они излишне нагружаются, расширяются и повреждаются.

Неправильный ежедневный уход, ультрафиолет, стресс, алкоголь, острая пища, резкие перепады температур — триггеры, которые ускоряют проявления купероза или ухудшают ситуацию. Однако это не причины, как обычно пишут.

Миф №4: купероз и розацеа — одно и то же

Купероз — состояние кожи, которое характеризуется расширенными капиллярами и стойким покраснением. Он может перейти в розацеа, но это случается не всегда.

Реклама

Розацеа — хроническое воспалительное заболевание кожи, которое имеет несколько форм. Одна из них — сосудистая (эритематозно-телеангиэктатическая), и ее первым проявлением часто становится именно купероз. Но в отличие от купероза, розацеа сопровождается не только сосудистыми изменениями, но и воспалением, ощущением жара, высыпаниями (папулы, пустулы), повышенной реактивностью кожи.

Миф №5: купероз можно вылечить с помощью уходовой косметики

Увлажняющие кремы, сыворотки, ампульные витамины — важная часть ухода, но они не убирают сосудистую «сетку».

Косметика может:

уменьшить чувствительность кожи;

укрепить защитный барьер;

снизить реакцию на триггеры, такие как мороз, жара или стресс;

уменьшить покраснение благодаря компонентам, которые укрепляют сосуды: ниацинамид, азелаиновая кислота, витамины С, К и др.

Видимую сосудистую сетку устраняют только с помощью аппаратных методов. Чаще всего используют лазерную терапию или IPL-терапию (интенсивный импульсный свет).

Реклама

Лечение купероза — длительное, индивидуальное и комплексное. Оно предполагает смену уходовой косметики, применение аппаратных процедур, минимизацию стресса, налаживание работы тех систем организма, где есть нарушения.