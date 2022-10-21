Радикальный метод лечения варикоза: как избавиться от болезни раз и навсегда

Считается, что полностью вылечить варикоз невозможно, и рецидив заболевания рано или поздно обязательно произойдет. На самом деле это не совсем так.

Владимир Герасимов, сосудистый хирург высшей категории, врач-флеболог у Grace Clinic, создал собственный подход оперирования, помогающий избежать повторных хирургических вмешательств. Что он собой представляет и как долго будет проходить реабилитационный период, читайте в этом материале.

Правильное лечение – радикальное лечение

Согласно статистике, от варикозного расширения вен страдает около половины населения земного шара. Это заболевание, которое нельзя пускать на самотек. И дело не только в эстетической стороне, но еще и в том, что это состояние само по себе может быть очень опасным.

Если не обращать внимания на прогрессирующую болезнь, то кроме постоянной боли, отеков и судорог могут развиться такие серьезные осложнения, как, например, тромбофлебит (воспаление внутренней венозной стенки с образованием тромба), тромбоз глубоких вен, необратимые трофические нарушения кожи или раны на коже, которые не заживают.

Нельзя не отметить и столь важное в современном мире для каждого человека понятие, как качество жизни. На него, конечно, влияет постоянный дискомфорт в ногах, который преследует пациентов с варикозом и вызывает беспокойство внешним видом ног. Ведь каждому пациенту с варикозом начинает казаться, что все постоянно смотрят на его "безобразные" ноги, и это просто не дает жить и сводит с ума.

В Украине проблема лечения варикоза заключается в том, что к нему относятся как к хроническому заболеванию, но это предполагает наличие обычных в таких случаях "качелей" – периодов обострения и ремиссии. Подобное отношение к болезни пришло к нам с Запада, однако сравнивать нас нельзя. Во-первых, их медицина позволяет разделять лечение на этапы, оплачиваемые страховой компанией. В Украине же пациент вынужден платить за все сам, поэтому нередко откладывает визит к флебологу, в результате чего могут возникать серьезные осложнения. А во-вторых, и это главное, у нас часто обращаются к врачу уже с запущенной стадией (в той же Европе таких выраженных форм болезни просто не встретишь). И здесь нужен совсем другой подход – радикальный.

Гарантия того, что заболевание не вернется, – убрать все пораженное

К сожалению, многие врачи предпочитают поэтапное лечение, потому что просто не хотят заниматься сложным и радикальным решением проблемы. Хотя такой подход позволяет проститься с болезнью навсегда и гарантировать пациентам минимальную вероятность развития рецидива.

Хирургия одного дня и без разрезов

Комплексная операция с использованием современных технологий проходит без разрезов, а с помощью проколов размером около миллиметра и длится чуть больше часа.

Специальная подготовка к операции не требуется, врач проводит минимальное обследование.

Пациенту нет необходимости лежать в стационаре, операция выполняется по технологии "офисной хирургии". После процедуры нет ни болевого синдрома, ни ограничения физической активности.

Реабилитационного периода как такового после современной операции нет. Все ограничения касаются только запрета на занятия спортом и подъем веса более 5 килограммов, действуют они в течение 2-4 недель после операции. В остальном пациент ведет привычный образ жизни, без отрыва от работы и домашних дел.

Еще одно важное отличие современных оперативных вмешательств – это новейшие технологии. До операции, с помощью УЗИ, производится картирование – специалист рисует подробную карту пораженных вен, которая во время самой процедуры позволяет врачу полностью контролировать свои действия.

Пациент также может наблюдать за ходом операции на экране УЗИ: как лазерный световод вводится в одном месте, а работает в 40-50 сантиметрах от прокола.

Для сравнения: обычная открытая операция была бы более длительной и травматической. Вены удалялись бы из множества разрезов от 3 до 5 см и оставили после себя шрамы. Такая операция выполняется под общей анестезией, послеоперационный период болезненный, а восстановление – продолжительнее.

Врач-флеболог, сосудистый хирург Владимир Герасимов

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