Радикальный метод лечения варикоза: как избавиться от болезни раз и навсегда

Считается, что полностью вылечить варикоз невозможно, и рецидив заболевания рано или поздно обязательно произойдет. На самом деле это не совсем так.
Владимир Герасимов, сосудистый хирург высшей категории, врач-флеболог у Grace Clinic, создал собственный подход оперирования, помогающий избежать повторных хирургических вмешательств. Что он собой представляет и как долго будет проходить реабилитационный период, читайте в этом материале.
Правильное лечение – радикальное лечение
Согласно статистике, от варикозного расширения вен страдает около половины населения земного шара. Это заболевание, которое нельзя пускать на самотек. И дело не только в эстетической стороне, но еще и в том, что это состояние само по себе может быть очень опасным.
Если не обращать внимания на прогрессирующую болезнь, то кроме постоянной боли, отеков и судорог могут развиться такие серьезные осложнения, как, например, тромбофлебит (воспаление внутренней венозной стенки с образованием тромба), тромбоз глубоких вен, необратимые трофические нарушения кожи или раны на коже, которые не заживают.
Нельзя не отметить и столь важное в современном мире для каждого человека понятие, как качество жизни. На него, конечно, влияет постоянный дискомфорт в ногах, который преследует пациентов с варикозом и вызывает беспокойство внешним видом ног. Ведь каждому пациенту с варикозом начинает казаться, что все постоянно смотрят на его "безобразные" ноги, и это просто не дает жить и сводит с ума.
В Украине проблема лечения варикоза заключается в том, что к нему относятся как к хроническому заболеванию, но это предполагает наличие обычных в таких случаях "качелей" – периодов обострения и ремиссии. Подобное отношение к болезни пришло к нам с Запада, однако сравнивать нас нельзя. Во-первых, их медицина позволяет разделять лечение на этапы, оплачиваемые страховой компанией. В Украине же пациент вынужден платить за все сам, поэтому нередко откладывает визит к флебологу, в результате чего могут возникать серьезные осложнения. А во-вторых, и это главное, у нас часто обращаются к врачу уже с запущенной стадией (в той же Европе таких выраженных форм болезни просто не встретишь). И здесь нужен совсем другой подход – радикальный.
Гарантия того, что заболевание не вернется, – убрать все пораженное
К сожалению, многие врачи предпочитают поэтапное лечение, потому что просто не хотят заниматься сложным и радикальным решением проблемы. Хотя такой подход позволяет проститься с болезнью навсегда и гарантировать пациентам минимальную вероятность развития рецидива.
Хирургия одного дня и без разрезов
- Комплексная операция с использованием современных технологий проходит без разрезов, а с помощью проколов размером около миллиметра и длится чуть больше часа.
- Специальная подготовка к операции не требуется, врач проводит минимальное обследование.
- Пациенту нет необходимости лежать в стационаре, операция выполняется по технологии "офисной хирургии". После процедуры нет ни болевого синдрома, ни ограничения физической активности.
- Реабилитационного периода как такового после современной операции нет. Все ограничения касаются только запрета на занятия спортом и подъем веса более 5 килограммов, действуют они в течение 2-4 недель после операции. В остальном пациент ведет привычный образ жизни, без отрыва от работы и домашних дел.
- Еще одно важное отличие современных оперативных вмешательств – это новейшие технологии. До операции, с помощью УЗИ, производится картирование – специалист рисует подробную карту пораженных вен, которая во время самой процедуры позволяет врачу полностью контролировать свои действия.
- Пациент также может наблюдать за ходом операции на экране УЗИ: как лазерный световод вводится в одном месте, а работает в 40-50 сантиметрах от прокола.
Для сравнения: обычная открытая операция была бы более длительной и травматической. Вены удалялись бы из множества разрезов от 3 до 5 см и оставили после себя шрамы. Такая операция выполняется под общей анестезией, послеоперационный период болезненный, а восстановление – продолжительнее.
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