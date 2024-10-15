Рак груди: онкохирург объяснил, кому и зачем сдавать анализ на онкомаркеры

На ранних стадиях рак груди развивается бессимптомно или едва заметно. Иногда проявляется нетипичными единичными симптомами, которые женщины легко "списывают" на переутомление, аллергию, воспалительный процесс, что позволяет болезни прогрессировать.

О нетипичных симптомах рака груди, важности ранней диагностики, профилактических обследований и анализе на онкомаркеры рассказал врач-онкохирург, маммолог Клиники МЕДИКОМ Иванкова Оксана Николаевна.

Нетипичные симптомы рака груди

За последние 20 лет статистика заболевания раком груди в Украине выросла почти втрое. Ежегодно он коренным образом меняет жизнь нескольких десятков женщин. По данным Национального канцер-реестра, в 2022 году рак был обнаружен у 12 335 человек (без учета данных с оккупированных территорий), из которых 3 881 умерли. Эту статистику я привожу не для устрашения, хотя она, конечно, ужасает. А для того, чтобы поразмыслить: почему с развитием украинской медицины количество больных растет?

С одной стороны, это объяснимо улучшением диагностики. Качественное, современное оборудование – больше зарегистрированных случаев заболевания. Но с другой стороны, у нас нет культуры профилактических осмотров. Мы обращаемся к врачу после появления симптомов, которые сложно игнорировать. В случае рака груди – это:

изменение размера или формы грудных желез – отечность, сильная асимметрия (уплотнение может не пропальпироваться);

покраснение, морщинистость, шелушение кожи, формирование ямочек, визуально напоминающих апельсиновую кожуру;

втягивание соска, гиперчувствительность, изменение его цвета;

образование трещин у соска, не связанных с грудным вскармливанием;

выделения из соска – прозрачные, гнойные или кровянистые;

уплотнение в груди, напоминающее узелок или "комочек";

увеличение и болезненность лимфатических узлов под мышками.

На ранних стадиях уплотнение небольшое (до 2 см), оно не ощущается при самообследовании. Покраснение, асимметрия или изменения кожи едва заметны. Если у женщины есть привычки внимательно рассматривать свое тело, то, вероятно, их не заметит.

Также иногда рак груди сигнализирует о себе нетипичными симптомами – вялость, зуд грудной железы, увеличение лимфатических узлов на шее и ключицах, появление высыпаний на груди, стремительная потеря веса при нормальном питании. Часто женщины "списывают" их на переутомление, воспалительные процессы, аллергию, инфекции, что позволяет болезни прогрессировать.

Обследование груди: УЗИ, маммография, анализ на онкомаркеры

Каждый год каждая женщина до 40 лет должна делать УЗИ груди. После 40 лет – маммография, которая является золотым стандартом скрининга раком грудной железы и снижает смертность от этого заболевания на 25%. Если женщина имеет генетическую предрасположенность к раку груди, то есть рак был или есть у одного или двух родственников первой линии – мама, бабушка, тетя, сестра, ей рекомендовано делать анализ на выявление мутаций в генах, повышающих риск развития рака грудной железы (BRCA1, BRCA2, CHEK2, TP53 и др.) и онкомаркеры. Мутации в генах BRCA1, BRCA2 повышают риск развития заболевания в течение жизни до 80%. Онкомаркеры (Са 15-3, Са 27-29, Са 125, PEA и др.) – это специфические белки, которые производят бесконтрольно размножающиеся раковые клетки. Чем больше аномальных клеток, тем выше концентрация онкомаркеров в крови. В небольшом количестве они присутствуют в нашем организме, что является нормой.

Как выполняют анализ?

У пациентки берут образец крови из вены натощак для дальнейшего исследования. Как правило, утром, поскольку перед забором крови рекомендуется не есть 8 часов. За неделю до процедуры нужно отказаться от интенсивных тренировок, за три дня – от алкоголя, а за час до процедуры – от курения. Зачем? После приема пищи может изменяться состав крови. К примеру, глюкоза и даже полезные жиры влияют на концентрацию белков, то есть онокомаркеров. Физические упражнения изменяют метаболизм жиров, белков и углеводов, поэтому результат получается ложным.

Тест на онкомаркеры не может быть единственным вариантом диагностики, поскольку концентрация белков несколько растет при доброкачественной опухоли или при переносе инфекции. Поэтому целесообразность проведения этого анализа следует обсудить с лечащим врачом. УЗИ, маммография, КТ и МРТ являются обязательным обследованием для получения наиболее точных результатов. Информативность КТ и МРТ существенно повышает искусственный интеллект, помогая выявить малейшие патологические изменения в тканях.

При наличии генетических мутаций в генах маммографию рекомендуется проводить ежегодно с 30 лет, а МРТ грудных желез – с 25-29 лет.

Если вы в этом году еще не были у маммолога, запланируйте обследование сегодня, потому что забота о здоровье – неотъемлемая составляющая любви к себе.

Иванкова Оксана Николаевна

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