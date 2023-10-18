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Растяжка, которая сделает ваше тело гибким: полезный комплекс от Аниты Луценко

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
97
Время на прочтение
1 мин
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Растяжка, которая сделает ваше тело гибким: полезный комплекс от Аниты Луценко

Фото: Credits

Фитнес-тренер Анита Луценко показала очень простой и одновременно полезный комплекс упражнений для растяжения тела после тренировки.

В своем новом ролике на YouTube Анита продемонстрировала, как сама выполняет эти упражнения, и рассказала, что их можно делать после каждой тренировки.

"Растяжка – это очень важный элемент тренировки. Она может быть финальным этапом спорта, а может – короткой зарядкой. Если мало времени на полноценный комплекс упражнений, тогда "хоть что-то" – всегда лучше", – говорит тренер.

Не пренебрегайте растяжкой после вашей основной тренировки, ведь это поможет избежать травм. "Это точка после любой интенсивной тренировки, растяжка имеет релаксирующий эффект – она настраивает тело до окончания хардкора", – добавляет Анита.

Напомним, ранее мы показывали вам комплекс упражнений от Аниты Луценко, как сделать ягодицы упругими.

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Дата публикации
Просмотры
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