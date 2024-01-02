Рецепт супа, который продлевает жизнь: семья долгожителей ела его каждый день

Продолжительность нашей жизни определяется множеством факторов. Некоторые из них находятся вне нашего контроля, например, генетика, травмы и болезни. Однако другие, определенно, находятся под нашим контролем. Например, то, что мы едим и как регулярно занимаемся спортом, играет огромную роль в том, как долго мы живем.

Фактически считается, что именно питание и образ жизни являются секретом долголетия людей, живущих в "голубых зонах" мира. Это пять регионов мира, где люди живут в среднем дольше, чем кто-либо другой местности.

Голубые зоны:

Окинава в Японии

Икария в Греции

провинция Нуоро в Италии

полуостров Никойя в Коста-Рике

Лома-Линда в Калифорнии

Большинство из нас не может переехать туда, но все мы можем взять на вооружение некоторые рецепты долголетия, которые практикуют жители этих регионов. Еxpress.co.uk поделился рецептом супа, который ест самая долгоживущая семья в мире.

Рецепт опубликовала в TikTok Карли Бодруг, а доктор Тим Тьютан рекомендовал его своим подписчикам.

"Этот удивительный суп на растительной основе полон витаминов и минералов, клетчатки и многого другого. Овощи богаты клетчаткой, которая помогает контролировать уровень сахара в крови, снижать уровень холестерина, улучшать здоровье кишечника, поддерживать контроль веса и снижать риск рака", - прокомментировал Тим Тьютан.

Вот рецепт этого супа.

Ингредиенты:

Морковь

Сельдерей

Лук

Картофель

Приправы

Чеснок

Измельченные помидоры

Бульон

Бобы

Макароны или перловка

Базилик.

Нарежьте кубиками все ингредиенты.

Нагрейте большую суповую кастрюлю на среднем огне.

Обжарьте чеснок и лук около трех минут.

Добавьте морковь, сельдерей, картофель, орегано, соль и перец.

Продолжайте готовить в течение пяти-шести минут, пока картофель и морковь слегка не станут мягкими.

Напоследок влейте овощной бульон и добавьте в кастрюлю банки с помидорами и нутом.

Добавьте макароны и доведите содержимое до кипения.

Убавьте огонь до минимума и варите суп минестроне без крышки 12-15 минут.

Украсьте свежей петрушкой и наслаждайтесь.

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