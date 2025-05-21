Рефракционная замена хрусталика или лазерная коррекция: офтальмолог рассказал об различиях и эффективности

Рефракционная замена хрусталика или лазерная коррекция / © Credits

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О деталях проведения рефракционной замены хрусталика и лазерной коррекции зрения рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Рефракционная замена хрусталика (РЗК) — это хирургическая процедура, во время которой природный хрусталик пациента заменяют искусственным.

По норме хрусталик прозрачен, благодаря чему мы хорошо видим и днем, и ночью, а изображения четкие и яркие. Когда он теряет прозрачность, картинка тускнеет, размывается, будто вы смотрите на мир сквозь запотевшее стекло. Качество зрения снижается даже при идеальных условиях. Появляется навязчивая головная боль, потому что мозг тратит больше ресурсов, чтобы интерпретировать нечеткое изображение.

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Показаниями к рефракционной замене хрусталика являются:

возрастная дальнозоркость, или пресбиопия;

высокая степень близорукости или дальнозоркости;

катаракта.

LASIK — это лазерная коррекция зрения, во время которой офтальмолог с помощью лазера изменяет форму роговицы.

Роговица — это естественная «линза» в передней части глаза, которая направляет лучи на сетчатку и выполняет 70% всей работы по преломлению света. Если она имеет неправильную форму, развивается:

близорукость;

дальнозоркость;

астигматизм.

Лазерную коррекцию можно проводить при условии, что близорукость, дальнозоркость или астигматизм не прогрессируют не менее двух лет.

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Иногда выполняют ЛКЗ и при пресбиопии (возрастной дальнозоркости), но наилучшим вариантом является рефракционная замена хрусталика. Почему?

С возрастом хрусталик теряет эластичность, которая позволяет глазу фокусироваться одинаково хорошо и на близком, и на дальнем расстояниях при разном освещении. Лазерная коррекция устраняет близорукость и дальнозоркость, но не омолаживает хрусталик, который становится менее гибким ориентировочно после 40 лет. Решаясь на ЛКЗ, нужно понимать, что впоследствии зрение снова ухудшится.

Также лазерная коррекция не подходит по близорукости или прогрессирующей дальнозоркости, поскольку она не останавливает развитие болезни, а лишь корректирует нарушения. Стабильная близорукость или дальнозоркость означает, что форма глазного яблока больше не меняется, и ЛКС будет эффективной, а результат — длительным.

Оба метода лечения эффективны, но выбор зависит от зрительного нарушения, возраста пациента, общего состояния здоровья, поэтому определяется врачом индивидуально после комплексной диагностики.

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Многие пациенты уже знают, что лазерная коррекция зрения длится до 15 минут, а зрение после нее улучшается буквально сразу. Рефракционная замена хрусталика считается более сложным вмешательством, однако природный хрусталик удаляют через микроразрез с помощью лазерного луча или ультразвука, и через тот же разрез в глаз вставляют искусственный хрусталик. Операция выполняется под местной анестезией, на глаз обычно даже не накладывают шов, зрение улучшается через несколько дней.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!