Ревень: полезные свойства и противопоказания

Все больше расширяется список свежей весенней зелени и овощей на нашем столе. К продуктам, которые добавляют весенний цвет блюдам и повышают их пищевую ценность, причисляют ревень. Как раз начинается его сезон.

Ревень — это овощ, но потому, что имеет кисло-сладкого вкус, его частого используют в десертах, сладких хлебобулочных изделиях. Съедобной частью растения является сочные и мясистые черешки листьев, которые могут иметь различную окраску. Сорта с зелеными черенками кисловатые на вкус. Ревень с розовыми и красными черешками менее кислый.

В чем ценность ревеня?

Как и другие овощи, он богат клетчаткой и пектином. В 100 г черешков содержится 14,0% суточной нормы пектина и 12,8% клетчатки. В черешках содержится небольшое количество крахмала (в 100 г — 0,22 г) и сахарозы (0,1 г) .В ревене высокое содержание витамина К, который регулирует свертываемость крови — до 25% суточной потребности и небольшое количество витамина С (десятая часть суточной нормы в 100 г). Среди минералов больше солей кальция, калия, марганца и хрома.

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Кислый вкус ревеня дает большое количество органических кислот — яблочной, лимонной и щавелевой. В молодых черешках преобладают яблочная и лимонная кислоты, а в старых содержание их падает, зато накапливается много щавелевой кислоты. В результате черенки становятся грубыми, жесткими и малопригодными для еды.

Ревень - растение вкусное и полезное, однако у него есть противопоказания и побочные эффекты. Принимать более "взрослые", твердые черешки ревеня опасно из-за высокого содержания в них щавелевой кислоты. Она, попадая в организм человека, связывается с кальцием и образует оксалаты. Эти соли могут организоваться в кристаллы, известные как почечные оксалатные камни. Поэтому следует избегать употребления ревеня при мочекаменной болезни, подагре, ревматоидном артрите, холецистите, не следует употреблять его беременным.

Чтобы не превысить допустимый уровень щавелевой кислоты, которая поступает с пищей, можно употреблять небольшое количество — до 100 г молодых черенков. Интересно, что такие ограничения есть и для зеленого щавеля. Им объедаться тоже не стоит — щавеля можно до 50-60 г в день. Кроме того, и ревень, и щавель не должны входить в наш рацион ежедневно.

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Для еды важно выбирать только молодые черенки. Листья несъедобные, их не едят — щавелевой кислоты там в несколько раз больше, чем в черешках. Кроме того, в листьях много природного гликозида антрахинона, который дает красный цвет растению и может вызвать нежелательные кишечные спазмы.

Ревень лучше есть свежим. Его можно хранить в холодильнике в запечатанных пакетах, предварительно оборвав листья и обрезав концы. Черенки также замораживают. Кожуру снимают перед приготовлением.

Ревень часто используют как начинку в сладких пирогах, делают из него варенье, цукаты, джем. Корица, имбирь, клубника, яблоки и другие фрукты хорошо сочетаются с ревенем и позволяют уменьшить количество сахара, добавляемого в блюда. Делают из него освежающие напитки, компот, кисель, добавляют к соусам. Вместе с другими овощами ревень можно использовать как гарнир к мясу, рыбе и птице.

Здорового и вкусного вам питания!

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