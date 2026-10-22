Ряженка или йогурт — что полезнее / © Credits

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Ряженка или йогурт — что положить в корзину, если хочется позаботиться о здоровье. Ответ зависит не только от вкуса, но и от жирности, количества сахара, содержания белка и наличия живых молочнокислых культур.

По словам врача Юрия Габорца, в большинстве случаев следует выбирать натуральный йогурт без сахара и лишних добавок. При этом важно учитывать индивидуальную переносимость продуктов и состояние пищеварительной системы.

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Когда выбирать ряженку, а когда — йогурт

Ряженка отличается нежным вкусом и, как правило, имеет более высокую жирность. Некоторым людям она подходит лучше, чем йогурт, особенно если у вас гастрит, язва или повышенная кислотность, однако это не означает автоматически, что йогурт противопоказан: реакция зависит от конкретного состояния и индивидуальной переносимости.

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Натуральный йогурт без сахара — хороший вариант для ежедневного рациона. Он содержит белок, кальций и другие питательные вещества, а продукты с живыми культурами могут поддерживать кишечную микрофлору. Чтобы сделать вкус более интересным, можно добавить свежие ягоды, фрукты или немного орехов вместо сладких наполнителей.

Как выбрать качественный йогурт

Прежде всего, читайте состав. Лучше отдавать предпочтение продуктам без добавления сахара, ароматизаторов и большого количества лишних ингредиентов. Обращайте внимание на белок, жирность и указанные в составе молочнокислые культуры.

Срок годности сам по себе не гарантирует натуральность продукта, важны также состав, способ производства и условия хранения. Если йогурт вызывает вздутие живота, дискомфорт или другие неприятные симптомы, можно попробовать безлактозные варианты. Такие проявления иногда связаны с непереносимостью лактозы, но причины могут быть разными.

Для детей следует выбирать продукты с учетом их возраста и рекомендаций педиатра, а не применять к ним правила питания, предназначенные для взрослых.

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Если вы хорошо переносите молочные продукты, натуральный йогурт без сахара может стать удобным выбором на каждый день. Ряженка также имеет место в сбалансированном рационе, особенно если вам больше нравится её вкус и текстура. Главное — не ориентироваться только на название или громкие обещания на упаковке.

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