Сахарный диабет и зрение: симптомы, которые нельзя игнорировать

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сахарный диабет является одной из ведущих болезней, приводящих к слепоте. В частности, диабетическая ретинопатия часто развивается вследствие устойчивого повышения уровня сахара в крови.

Какие офтальмологические заболевания чаще всего развиваются при диабете, как их распознать и можно ли сохранить зрение, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Офтальмологические заболевания диабетиков

Сахарный диабет – это заболевание, при котором увеличивается уровень сахара (глюкозы) в крови. У здоровых людей натощак содержание сахара в крови составляет от 4 до 5,5 ммоль/л. У людей с сахарным диабетом – от 4,4 до 7,8 ммоль/л.

Каждый раз, когда мы едим, уровень сахара в крови растет, но через 3-4 часа опускается до нормального уровня. У людей с диабетом уровень сахара всегда в несколько раз выше, чем нужно. Из-за этого нарушается работа почек, желудочно-кишечной и сердечно-сосудистой систем, падает зрение.

Устойчивое повышение глюкозы замедляет кровоснабжение, следовательно, нарушается обмен веществ и все структуры глаза недополучают питательные вещества. Повышается уровень внутриглазного давления, проницаемость и ломкость сосудов и капилляров (тончайшие сосуды), повреждаются нервы.

Поэтому у диабетиков диагностируют:

катаракту – помутнение природного хрусталика, что приводит к полной или частичной потере зрения;

глаукому – болезнь, при которой на конечной стадии отмирает зрительный нерв и развивается слепота;

отслоение сетчатки – отделение светочувствительной оболочки от внутренней поверхности глаза и нервной оболочки;

диабетическую ретинопатию (ДР) – прогрессирующее повреждение мелких сосудов глаза, которое может привести к слепоте. В настоящее время ДР – это самая распространенная причина слепоты после 50 лет в мире;

диабетическую макулопатию, или диабетический макулярный отек – повреждение макулы, центрального участка сетчатки;

кровоизлияние в стекловидное тело.

Зрительные симптомы, которые нельзя игнорировать при диабете

Если у вас диабет, я советую минимум каждые полгода проверять зрение у офтальмолога. Традиционно профилактический осмотр проводится раз в год, но, поскольку многие офтальмологические заболевания развиваются бессимптомно, а диабет всячески способствует их развитию, можно пропустить начало, например, катаракты или глаукомы. Лечение болезней и патологий на начальных стадиях развития проходит морально легче для пациентов и позволяет вернуть утраченное зрение.

Среди симптомов, которые при диабете нуждаются в немедленном обращении к врачу, я выделяю:

появление мушек, черных точек, вспышек, теней, двоения, кровоизлияний;

периодическое затуманивание зрения;

периодическая или стойкая пульсирующая боль в глазах и висках;

ухудшение ночного видения;

снижение остроты зрения;

быструю утомляемость глаз.

Часто люди с диабетом при появлении нетипичных симптомов начинают выполнять зрительную гимнастику, пить витамины, соблюдать диету. Все это имеет накопительный эффект и работает в долгосрочной перспективе, но до появления мушек, затуманивания или других симптомов. Попытки устранить их – плохая идея, потому что они указывают на проблему, определенную неисправность в зрительной системе. Устраняя или маскируя симптом или симптомы, мы не лечим катаракту или глаукому.

Профилактика зрительных заболеваний

При диабете важно правильно питаться – есть много жиров, но минимум углеводов (низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и белков). Заниматься спортом – фитнес, бег, скорая ходьба, плавание. Курсами принимать витамины, которые будут поддерживать работу зрительной системы. Но это должны быть витамины, прописанные врачом, учитывающим тип диабета, состояние зрения и здоровья конкретного человека, образ жизни и т.д. Каждые полгода проходить профилактический офтальмологический осмотр. Желательно делать это у одного и того же офтальмолога, который на основе предыдущих исследований будет замечать малейшие изменения в работе глаз. Следовательно, своевременно будет назначать лечение – медикаментозное, хирургическое, лазерное. Довольно часто у пациентов, имеющих диабет и оттягивающих визит к врачу, развиваются осложнения. Тогда лазерное или консервативное лечение перестает быть эффективным, а процесс обновления становится более сложным.

Когда-то диагноз "сахарный диабет" был приговором, но у современной медицины есть все для того, чтобы улучшить вашу жизнь, предупредить развитие сопутствующих болезней или патологий. Главное, чтобы пациент ответственно относился к своему здоровью и самочувствию. Поэтому при появлении малейших изменений, даже временных, обращайтесь к офтальмологу.

Главный врач клиники VISIOBUD Мельник Владимир

Берегите себя и свое зрение!

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