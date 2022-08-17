Сахарозаменители и обезжиренная молочка: полезнее ли они обычных продуктов

Заменители сахара или подсластители назначают пациентам с сахарным диабетом или ожирением, если им трудно отказаться от привычки есть сладкое. ⁣ Однако употреблять здоровому человеку подсластители диетолог Светлана Фус не рекомендует.

В последние годы появились данные о неблагоприятном влиянии этих веществ на работу печени, поджелудочной железы, а также на углеводный обмен в целом. Поэтому, если вы можете отказаться от сахара и подсластителей, то лучше откажитесь совсем.

Достаточное количество глюкозы и фруктозы содержат фрукты, сухофрукты, мед и ягоды. Если вы не убрали их из рациона, добавляйте их на завтрак и обед в пределах нормы.

Использовать обезжиренные молочные продукты можно, если жира поступает из других продуктов питания. Лучше всего использовать молочные продукты в небольших количествах, средней жирности. Например, стакан кефира или другого кисломолочного продукта (1-2.5%) и 100 г творога (5-9%), если они больше жирности, их количество уменьшается.

Будьте здоровы!

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