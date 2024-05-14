Самопомощь при ригидности (защемлении) шеи: советы мышечного терапевта

Ригидность шеи, простым языком – ее защемление, невозможность шевелить, боль и скованность. Симптомы, к сожалению, всем нам знакомы. Можно ли помочь себе собственноручно, рассказывает мускулистый терапевт.

Когда мышцы жесткие, они не сокращаются правильно, и это представляет угрозу вашей лимфатической системе и тканевой жидкости, ведь мышца – некий насос. Итак, если ваша грудинно-ключично-сосцевидная мышца, расположенная от ключицы к затылку не сокращается правильным образом, функции организма не работают в полной мере и нужно делать перекрестные массажи.

Своим уникальным методом поделился мышечный терапевт, по специализации «лимфатическая система», Rune Åbø. Свой метод и массаж он разработал сам и уже более 11 лет, работая в Норвегии, практикует на пациентах.

Так что же предлагает делать автор уникальной техники:

Самое сложное – это правильно поставить руку. Ваша рука должна быть такой формы, как будто вы занимаетесь скалолазанием, форма крючка. Найдите на затылке грудинно-ключично-сосцевидную мышцу и хорошо схватитесь за нее, позади шеи, как за скалу. «Закрепитесь» пальцами и массирующими движениями оттягивайте её вперед. Движения должны быть такие, будто вы тянете её внутрь, как лук и стрелы, которые вы достаёте. Хорошо зафиксируйте пальцы и тяните. Работать должна не только кисть, но и локоть. Скорее всего, вам будет очень больно, именно эта боль будет указывать на ригидность шеи. Повторите эти движения три-четыре раза, а затем попробуйте снова пошевелить шеей, повернув голову то вправо, то влево. Вы сразу почувствуете облегчение.

В своем видео автор поделился еще одной техникой – щипковая техника.

Поставьте большой и указательный пальцы «крабиком», словно хотите ущипнуть кого-нибудь.

Сбоку нащупайте мышцу, возьмитесь за нее и покрутите (как показано на видео). Движения должны быть плавными, быстрыми и уверенными. Пройдитесь ими по всей мышце.

После того, как вы прикоснетесь к шее, она должна быть мягкая, потому что мышцы расслабились. Далее, повторите такие же движения с другой стороны.

Вы даже можете проверить, работает ли эта техника. Просто сравните собственные ощущения с двух сторон шеи, при повторном повороте головы вправо и влево. Вы точно ощутите разницу.

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Если ваша грудинно-ключично-сосцевидная мышца защемлена, у вас может болеть челюсть, ухо, может даже ухудшиться слух. Эта метода берет свое начало с лимфатического лечения. Такой массаж – это первая помощь, желательно все же обратиться за консультацией к врачу.

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