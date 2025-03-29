Самые полезные альтернативы животному молоку / © Credits

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Издание Real Simple рассказало, какие растительные заменители молока наиболее полезны. Они могут стать отличной частью здорового питания. Кроме того, важно знать, как выбрать самое лучшее растительное молоко среди множества вариантов в продуктовом магазине.

Популярность растительного молока

Немолочное молоко приобрело широкую популярность за последние несколько лет. Если раньше единственной альтернативой было соевое молоко, обычно выбираемое людьми с непереносимостью лактозы, то сегодня выбор значительно шире. Популярность таких напитков объясняется их долговечностью, практичностью и соответствием различным вкусам.

Как выбрать хорошее молоко без молочных продуктов

Прочтите этикетку и проанализируйте ингредиенты

Первое, что нужно сделать, это просмотреть список ингредиентов на упаковке. Наилучший выбор содержит один или два узнаваемых ингредиента, таких как миндаль и вода. Рекомендуется избегать молока с длинным списком незнакомых веществ. Здоровые цельные пищевые ингредиенты являются самыми безопасными и питательными.

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Проверьте содержание сахара

Далее посмотрите на количество сахара, содержащее немолочное молоко. Многие растительные напитки содержат добавленные сахара, а это может влиять на здоровье. Поэтому лучше выбирать напитки, содержащие менее 5 г сахара на порцию, а еще лучше – совсем без сахара.

Убедитесь в достаточном количестве питательных веществ

Важно понимать, каких питательных веществ может не хватать в альтернативном молоке. Молоко богато белком и является хорошим источником витамина D, кальция, рибофлавина и витамина B12. Многие альтернативы не содержат такого количества этих питательных веществ.

Если вы не потребляете молочные продукты, следует обратить внимание на альтернативы, содержащие высокий уровень белка, например соевое или конопляное молоко. Кроме того, выбирайте напитки, обогащенные кальцием, витамином D и витаминами группы B.

Попробуйте разные варианты

Не останавливайтесь на одном виде растительного молока, а экспериментируйте. Изготовленные из разных орехов, семян и других растительных продуктов, альтернативы молока содержат разнообразные питательные вещества. Например, ореховое молоко богато омега-3 жирными кислотами, а миндальное — витамином Е. Когда вы чередуете разные виды немолочного молока, можно получить более широкий спектр полезных веществ.

Лучшие варианты растительного молока

Независимо от того, есть ли у вас непереносимость лактозы, аллергия на молочные продукты или вы соблюдаете растительную диету, эти шесть вариантов молока являются наиболее питательными.

Соевое молоко. Соя является единственной альтернативой молоку, по диетическим рекомендациям. Она содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для полноценного питания. Кроме того, соевый белок способствует понижению уровня холестерина.

Конопляное молоко. Оно содержит незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-6, кальций и железо. Это отличный вариант для тех, кто ищет богатое белоком альтернативное молоко.

Миндальное молоко. Один из самых низких калорийных вариантов растительного молока. Богато витамином Е, мононенасыщенными жирами и магнием.

Овсяное молоко. Не содержит холестерина, но в нем больше природных сахаров. Овсяное молоко – отличный выбор для тех, кто имеет аллергию на сою и орехи.

Фисташковое молоко. Фисташки содержат много витаминов группы B, меди, калия, магния и антиоксидантов. Это одна из менее калорийных ореховых альтернатив молока.

Кокосовое молоко. Кокосовое молоко обладает насыщенным вкусом, но содержит много насыщенных жиров. Если вы его любите, выбирайте нежирные несладкие варианты.

Как приготовить ореховое молоко дома

Если вы хотите приготовить альтернативное молоко самостоятельно, это достаточно просто. Например, для фисташкового молока вам понадобится:

Фисташки 250 г

Вода 3 стакана

Замочите орехи на ночь, слейте воду, затем смешайте их в блендере с тремя стаканами свежей воды. Процедите через марлю и вуаля, у вас свежее домашнее молоко.

Главное – внимательно выбирать продукт, ориентируясь на состав и питательные свойства. Чередуйте разные виды растительного молока, чтобы получить максимум пользы для здоровья.