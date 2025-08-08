- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровый образ жизни
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 3 мин
Самые полезные морепродукты для нашего здоровья: как разнообразить рацион
Морепродукты — это не только вкусные деликатесы, которые мы иногда заказываем в ресторане. Это настоящий источник жизненно важных питательных веществ, которые оказывают мощное влияние на здоровье сердца, мозга, костей, кожи и иммунной системы.
Особенно ценны жирные виды рыбы, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Издание Real Simple рассказало, что стоит включать ее в еженедельный рацион не менее двух раз. Стоит также обратить особое внимание на доступные, вкусные и простые в приготовлении виды морепродуктов. Мы расскажем о самых полезных вариантах, чтобы вам было вкусно и полезно.
Основная ценность рыбы и морепродуктов в высококачественном белке и омега-3 жирных кислотах (EPA и DHA), которые:
укрепляют сердечно-сосудистую систему
улучшают работу мозга и память
поддерживают здоровье глаз
уменьшают воспаление в организме
улучшают состояние кожи, волос и ногтей
снижают риск депрессий и тревожных расстройств
Креветки
На порцию в 85 г:
84 ккал
20 г белка
300 мг омега-3
Креветки — идеальный вариант для быстрого обеда. Готовятся всего 2 мин с каждой стороны, содержат много белка, железа и цинка. Подходят для салатов, такос, паст или просто приготовления на гриле.
Совет: выбирайте очищенные креветки, но оставляйте хвостик — он добавляет больше вкуса во время приготовления.
Краб
На порцию в 90 г:
80-100 ккал
до 20 г белка
400 мг омега-3
Крабовое мясо — деликатес с высокой пищевой ценностью. Хорошо подходит для крабовых котлет, супов или паст. Самый доступный способ — использовать консервированного или мороженого краба.
Совет: избегайте употребления крабовых палочек, ведь они содержат много добавок и минимум настоящего крабового мяса.
Лосось
Богатый на:
омега-3
витамин D,
B12
белок
Это — король среди рыб. Пеките, запекайте, готовьте на пару или гриле. Употребление 2 порций в неделю снижает риск сердечных заболеваний и поддерживает гормональный баланс у женщин.
Совет: замените красное мясо запеченным лососем хотя бы раз в неделю.
Тунец
На порцию в 60 г:
60 ккал
13 г белка
богат омега-3
Доступен и удобен для бутербродов, салатов и паст. Заменяет мясо в обед или ужин, не перегружает калориями.
Совет: вместо майонеза смешайте тунец с оливковым маслом, лимоном и зеленью.
Морские гребешки
На порцию в 90 г:
96 ккал
12 г белка
до 90 мг холина
Идеальны для жарки на сковороде или запекания. Мягкие, нежные и богатые холином — важным веществом для работы мозга.
Совет: не пережаривайте — максимум 3 мин с каждой стороны.
Треска
На порцию в 90 г:
70 ккал
17 г белка
минимум жира
Легкая белая рыба, идеальная для запекания, котлет или филе в духовке. Подходит даже тем, кто не любит «рыбный» вкус.
Совет: попробуйте запечь с томатами, чесноком и каперсами.
Скумбрия
На порцию в 90 г:
174 ккал
16 г белка
2 000 мг омега-3
Это одна из самых полезных рыб, богатая омега-3, хорошо сочетается с лимоном, чесноком и зеленью. Лучше всего готовить на гриле или в духовке.
Совет: попробуйте приготовить скумбрию в фольге с розмарином и оливками.
Сардины
На 1 баночку:
156 ккал
18 г белка
богаты кальцием
витамин D
омега-3
Небольшие, но очень полезные, часто консервированные в масле, их можно добавлять в салаты, пасты или просто есть с хлебом.
Совет: выбирайте сардины с косточками, это дополнительный источник кальция.
Форель
На порцию в 90 г:
17 г белка
1 000 мг омега-3
Мягкая, нежная рыба с приятным вкусом. Хорошо подходит для запекания с лимоном, укропом и маслом.
Совет: форель легко готовить целой, ее шкурка сохраняет сочность филе.
Палтус
На порцию в 90 г:
77 ккал
15,8 г белка
500 мг омега-3
Палтус — белковая рыба с высоким содержанием витамина D, важного для костей, иммунитета и настроения. Готовится на гриле, в духовке или сковороде.
Совет: попробуйте палтус с цитрусовым соусом, он подчеркивает нежный вкус рыбы.
Как выбрать качественные морепродукты
Покупайте у проверенных продавцов или крупных супермаркетов
Избегайте покупки рыбы с резким запахом, слизью или помутневшими глазами
Замороженные продукты не хуже свежих, если они правильно хранились
Морепродукты — это суперфуд для вашего здоровья. Они не только вкусные, но и обеспечивают организм необходимыми жирами, белками, минералами и витаминами. Если вы хотите иметь сильное сердце, красивую кожу, здоровые кости и ясный ум, добавляйте морепродукты в свое меню 2-3 раза в неделю.