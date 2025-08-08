ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Количество просмотров
154
Время на прочтение
3 мин

Самые полезные морепродукты для нашего здоровья: как разнообразить рацион

Морепродукты — это не только вкусные деликатесы, которые мы иногда заказываем в ресторане. Это настоящий источник жизненно важных питательных веществ, которые оказывают мощное влияние на здоровье сердца, мозга, костей, кожи и иммунной системы.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Морепродукты

Морепродукты / © Associated Press

Особенно ценны жирные виды рыбы, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Издание Real Simple рассказало, что стоит включать ее в еженедельный рацион не менее двух раз. Стоит также обратить особое внимание на доступные, вкусные и простые в приготовлении виды морепродуктов. Мы расскажем о самых полезных вариантах, чтобы вам было вкусно и полезно.

Основная ценность рыбы и морепродуктов в высококачественном белке и омега-3 жирных кислотах (EPA и DHA), которые:

  • укрепляют сердечно-сосудистую систему

  • улучшают работу мозга и память

  • поддерживают здоровье глаз

  • уменьшают воспаление в организме

  • улучшают состояние кожи, волос и ногтей

  • снижают риск депрессий и тревожных расстройств

Креветки

На порцию в 85 г:

  • 84 ккал

  • 20 г белка

  • 300 мг омега-3

Креветки — идеальный вариант для быстрого обеда. Готовятся всего 2 мин с каждой стороны, содержат много белка, железа и цинка. Подходят для салатов, такос, паст или просто приготовления на гриле.

Совет: выбирайте очищенные креветки, но оставляйте хвостик — он добавляет больше вкуса во время приготовления.

Краб

На порцию в 90 г:

80-100 ккал

до 20 г белка

400 мг омега-3

Крабовое мясо — деликатес с высокой пищевой ценностью. Хорошо подходит для крабовых котлет, супов или паст. Самый доступный способ — использовать консервированного или мороженого краба.

Совет: избегайте употребления крабовых палочек, ведь они содержат много добавок и минимум настоящего крабового мяса.

Лосось

Богатый на:

  • омега-3

  • витамин D,

  • B12

  • белок

Это — король среди рыб. Пеките, запекайте, готовьте на пару или гриле. Употребление 2 порций в неделю снижает риск сердечных заболеваний и поддерживает гормональный баланс у женщин.

Совет: замените красное мясо запеченным лососем хотя бы раз в неделю.

Тунец

На порцию в 60 г:

  • 60 ккал

  • 13 г белка

  • богат омега-3

Доступен и удобен для бутербродов, салатов и паст. Заменяет мясо в обед или ужин, не перегружает калориями.

Совет: вместо майонеза смешайте тунец с оливковым маслом, лимоном и зеленью.

Морские гребешки

На порцию в 90 г:

  • 96 ккал

  • 12 г белка

  • до 90 мг холина

Идеальны для жарки на сковороде или запекания. Мягкие, нежные и богатые холином — важным веществом для работы мозга.

Совет: не пережаривайте — максимум 3 мин с каждой стороны.

Треска

На порцию в 90 г:

  • 70 ккал

  • 17 г белка

  • минимум жира

Легкая белая рыба, идеальная для запекания, котлет или филе в духовке. Подходит даже тем, кто не любит «рыбный» вкус.

Совет: попробуйте запечь с томатами, чесноком и каперсами.

Скумбрия

На порцию в 90 г:

  • 174 ккал

  • 16 г белка

  • 2 000 мг омега-3

Это одна из самых полезных рыб, богатая омега-3, хорошо сочетается с лимоном, чесноком и зеленью. Лучше всего готовить на гриле или в духовке.

Совет: попробуйте приготовить скумбрию в фольге с розмарином и оливками.

Сардины

На 1 баночку:

  • 156 ккал

  • 18 г белка

  • богаты кальцием

  • витамин D

  • омега-3

Небольшие, но очень полезные, часто консервированные в масле, их можно добавлять в салаты, пасты или просто есть с хлебом.

Совет: выбирайте сардины с косточками, это дополнительный источник кальция.

Форель

На порцию в 90 г:

  • 17 г белка

  • 1 000 мг омега-3

Мягкая, нежная рыба с приятным вкусом. Хорошо подходит для запекания с лимоном, укропом и маслом.

Совет: форель легко готовить целой, ее шкурка сохраняет сочность филе.

Палтус

На порцию в 90 г:

  • 77 ккал

  • 15,8 г белка

  • 500 мг омега-3

Палтус — белковая рыба с высоким содержанием витамина D, важного для костей, иммунитета и настроения. Готовится на гриле, в духовке или сковороде.

Совет: попробуйте палтус с цитрусовым соусом, он подчеркивает нежный вкус рыбы.

Как выбрать качественные морепродукты

  • Покупайте у проверенных продавцов или крупных супермаркетов

  • Избегайте покупки рыбы с резким запахом, слизью или помутневшими глазами

  • Замороженные продукты не хуже свежих, если они правильно хранились

Морепродукты — это суперфуд для вашего здоровья. Они не только вкусные, но и обеспечивают организм необходимыми жирами, белками, минералами и витаминами. Если вы хотите иметь сильное сердце, красивую кожу, здоровые кости и ясный ум, добавляйте морепродукты в свое меню 2-3 раза в неделю.

