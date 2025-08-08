Самые полезные морепродукты для нашего здоровья: как разнообразить рацион

Морепродукты / © Associated Press

Реклама

Особенно ценны жирные виды рыбы, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Издание Real Simple рассказало, что стоит включать ее в еженедельный рацион не менее двух раз. Стоит также обратить особое внимание на доступные, вкусные и простые в приготовлении виды морепродуктов. Мы расскажем о самых полезных вариантах, чтобы вам было вкусно и полезно.

Основная ценность рыбы и морепродуктов в высококачественном белке и омега-3 жирных кислотах (EPA и DHA), которые:

укрепляют сердечно-сосудистую систему

улучшают работу мозга и память

поддерживают здоровье глаз

уменьшают воспаление в организме

улучшают состояние кожи, волос и ногтей

снижают риск депрессий и тревожных расстройств

Креветки

На порцию в 85 г:

Реклама

84 ккал

20 г белка

300 мг омега-3

Креветки — идеальный вариант для быстрого обеда. Готовятся всего 2 мин с каждой стороны, содержат много белка, железа и цинка. Подходят для салатов, такос, паст или просто приготовления на гриле.

Совет: выбирайте очищенные креветки, но оставляйте хвостик — он добавляет больше вкуса во время приготовления.

Краб

На порцию в 90 г:

80-100 ккал

Реклама

до 20 г белка

400 мг омега-3

Крабовое мясо — деликатес с высокой пищевой ценностью. Хорошо подходит для крабовых котлет, супов или паст. Самый доступный способ — использовать консервированного или мороженого краба.

Совет: избегайте употребления крабовых палочек, ведь они содержат много добавок и минимум настоящего крабового мяса.

Реклама

Лосось

Богатый на:

омега-3

витамин D,

B12

белок

Это — король среди рыб. Пеките, запекайте, готовьте на пару или гриле. Употребление 2 порций в неделю снижает риск сердечных заболеваний и поддерживает гормональный баланс у женщин.

Совет: замените красное мясо запеченным лососем хотя бы раз в неделю.

Тунец

На порцию в 60 г:

Реклама

60 ккал

13 г белка

богат омега-3

Доступен и удобен для бутербродов, салатов и паст. Заменяет мясо в обед или ужин, не перегружает калориями.

Совет: вместо майонеза смешайте тунец с оливковым маслом, лимоном и зеленью.

Морские гребешки

На порцию в 90 г:

96 ккал

12 г белка

до 90 мг холина

Идеальны для жарки на сковороде или запекания. Мягкие, нежные и богатые холином — важным веществом для работы мозга.

Реклама

Совет: не пережаривайте — максимум 3 мин с каждой стороны.

Треска

На порцию в 90 г:

70 ккал

17 г белка

минимум жира

Легкая белая рыба, идеальная для запекания, котлет или филе в духовке. Подходит даже тем, кто не любит «рыбный» вкус.

Совет: попробуйте запечь с томатами, чесноком и каперсами.

Реклама

Скумбрия

На порцию в 90 г:

174 ккал

16 г белка

2 000 мг омега-3

Это одна из самых полезных рыб, богатая омега-3, хорошо сочетается с лимоном, чесноком и зеленью. Лучше всего готовить на гриле или в духовке.

Совет: попробуйте приготовить скумбрию в фольге с розмарином и оливками.

Сардины

На 1 баночку:

Реклама

156 ккал

18 г белка

богаты кальцием

витамин D

омега-3

Небольшие, но очень полезные, часто консервированные в масле, их можно добавлять в салаты, пасты или просто есть с хлебом.

Совет: выбирайте сардины с косточками, это дополнительный источник кальция.

Форель

На порцию в 90 г:

17 г белка

1 000 мг омега-3

Мягкая, нежная рыба с приятным вкусом. Хорошо подходит для запекания с лимоном, укропом и маслом.

Реклама

Совет: форель легко готовить целой, ее шкурка сохраняет сочность филе.

Палтус

На порцию в 90 г:

77 ккал

15,8 г белка

500 мг омега-3

Палтус — белковая рыба с высоким содержанием витамина D, важного для костей, иммунитета и настроения. Готовится на гриле, в духовке или сковороде.

Совет: попробуйте палтус с цитрусовым соусом, он подчеркивает нежный вкус рыбы.

Реклама

Как выбрать качественные морепродукты

Покупайте у проверенных продавцов или крупных супермаркетов

Избегайте покупки рыбы с резким запахом, слизью или помутневшими глазами

Замороженные продукты не хуже свежих, если они правильно хранились

Морепродукты — это суперфуд для вашего здоровья. Они не только вкусные, но и обеспечивают организм необходимыми жирами, белками, минералами и витаминами. Если вы хотите иметь сильное сердце, красивую кожу, здоровые кости и ясный ум, добавляйте морепродукты в свое меню 2-3 раза в неделю.