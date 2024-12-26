Секрет защиты памяти на долгие годы: как повысить уровень ключевого для мозга белка

Каждый из нас хоть раз заходил в комнату и забывали, почему. Провалы в памяти с возрастом случаются часто. Но исследования показывают, что натуральное вещество, называемое ейротрофическим фактором мозга (BDNF), может помочь сохранить вашу память острой на долгие годы.

Белок BDNF - нейротрофический фактор мозга - играет важную роль в поддержании настроения, памяти и когнитивных функций.

О том, как повысить его уровень, чтобы сохранить память на долгие годы, рассказывает Woman`s World.

И согласно исследованию, поддержание высокого уровня BDNF может снизить риск потери памяти у женщин на целых 56 процентов. Кроме того, ученые предполагают, что BDNF также защищает от депрессии. И хотя его уровень может падать с 30 до 50 лет и продолжать снижаться, есть простые способы повысить уровень BDNF естественным путем и предотвратить снижение когнитивных способностей.

Выпейте еще одну чашку кофе

Выпейте вторую чашку кофе утром или выпейте очень большой латте за обедом. Исследования показывают, что употребление двух-трех чашек кофе в день со временем повышает уровень BDNF. Заслуга в этом принадлежит кофеину, который активирует рецепторы в клетках мозга, стимулируя высвобождение BDNF.

Приготовьте домашнее горячее какао

Не любите кофе - пейте какао. Ученые определили, что какао-порошок содержит массу полифенолов — соединений, которые воздействуют на сигнальные пути клеток, чтобы стимулировать выработку и активность BDNF.

Для достижения наилучших результатов выбирайте натуральный какао-порошок, а не обработанные сорта. Исследование показало, что щелочная обработка, используемая при обработке, существенно снижает содержание флаванолов в какао.

Громко смейтесь

Если вы любите смеяться над классическими ситкомами или делиться шутками с друзьями, это здорово. Исследование показало, что смех в течение 40 минут каждый день повышает уровень BDNF. Исследователи объясняют, что смех снимает стресс, который может привести к падению уровня BDNF

Танцуйте на кухне

Включите радио, пока ждете, пока приготовится ужин, и танцуйте на кухне. Регулярное движение мышц повышает уровень BDNF за счет увеличения размеров областей мозга, которые производят и выделяют белок. И, по словам исследователей, движение под музыку максимизирует преимущества.

Исследование показало, что люди, которые танцевали по 90 минут в неделю (вы можете разбить это на более мелкие отрезки), испытывали более высокие всплески BDNF, чем те, кто ездил на велосипеде и поднимал тяжести в течение того же времени. Авторы связывают сенсорную стимуляцию, обеспечиваемую танцами, с усилением эффектов упражнений.

Используйте льняное масло

Ежедневное добавление всего 1 ч. л. льняного масла в салаты, пасту или жареные овощи может повысить уровень BDNF в течение восьми недель, как показывают результаты исследования. Эксперты говорят, что заслуга в этом принадлежит богатому запасу масла альфа-линоленовой кислоты (АЛК), жирной кислоты, которая питает области мозга, вырабатывающие BDNF.

Наслаждайтесь индейкой или стейком

Говядина и птица являются звездными источниками цинка, минерала, который имеет решающее значение для выработки BDNF. Вот почему исследование обнаружило значительный рост BDNF у людей, которые увеличили потребление цинка в течение 12 недель. Другие вкусные продукты, которые обеспечивают достаточное количество минерала, включают семена тыквы, кешью, сыр чеддер и креветки.

Добавляйте куркумин

Добавки куркумина, соединения, которое придает куркуме золотистый цвет, могут повысить уровень BDNF на 40 процентов в течение трех месяцев. Так говорят исследователи, которые обнаружили рост у женщин, принимавших 200 мг куркумина в день.

Эксперты объясняют, что куркумин защищает мозг от окислительного стресса, разрушительного процесса, который ухудшает способность клеток мозга вырабатывать BDNF.

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