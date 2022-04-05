Сельдь: полезные свойства этой рыбы для нашего организма

Диетолог Светлана Фус рассказала, почему рыбные блюда должны быть в вашем рационе два-три раза в неделю.

Забота о здоровье - это прежде всего внимательное отношение к еде. Качественная и полезная пища дает все необходимое каждой нашей клеточке, делает крепким иммунитет, влияет на нашу фигуру, конечно, если мы едим в меру. Многие считают, что в нашей пище нет всего полезного, предпочитают пищу сомнительного качества, питаются однотипно, при этом горстями пьют дополнительно различные БАДы, пополняя, как им кажется, недостаток полезных витаминов и минералов.

Это неверно. Наша пища должна быть разнообразной. Только в этом случае мы получим весь спектр полезных веществ. Нет одного такого продукта, который бы мог обеспечить наш организм всеми нутриентами. Важно сочетать различные типы продуктов, ведь каждый вносит в этот процесс свой вклад. Посмотрим, например, что дает нам сельдь.

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Он содержит достаточно много жира, однако это здоровые жирные кислоты, в основном Омега-3. Сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. По суточной потребности от 1 до 1,5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2,4 г Омега-3 жирные кислоты необходимы для полноценного питания, так как не производятся в организме. Именно они важны для здоровья:

DHA, тип Омега-3 жирных кислот, ценный структурный компонент мозга и сетчатки глаза. Отсутствие достаточного количества DHA может вызвать проблемы со зрением.

Большинство препаратов для беременных женщин содержат жирные кислоты DHA. Неудивительно, так как исследования показали, что они могут влиять на интеллект ребенка, социальные навыки и снижать риск задержки развития.

Положительно влияют на сердечно-сосудистую систему по нескольким причинам: они могут вызвать снижение триглицеридов, повышать уровень холестерина ЛПВП, предотвращать потерю эластичности артерий, эффективно уменьшать воспаление.

Люди, которые регулярно употребляют Омега-3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии.

Улучшают состояние нашей кожи, поддерживают ее мягкой, влажной и эластичной, предотвращают преждевременное образование морщин.

Кроме того, в сельди содержится йод. 100 г этой рыбы обеспечит практически половину суточной дозы этого необходимого для работы щитовидной железы элемента. Важный для щитовидной железы и селен. В сельди его достаточно много - около 37 мкг, при минимальном суточной потребности - 50 мкг.

Большинство людей, услышав слово "антиоксиданты", думают о таких продуктах, как зеленый чай и красное вино. Но именно сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Обе эти питательные вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами.

Есть в сельди и витамины В12 и Д, минералы - медь, марганец и хром. 100 г сельди обеспечит суточную потребность в хроме, который влияет на метаболизм глюкозы в организме.

В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры.

Не знаю как вы, но я очень люблю селедку. И не только люблю, но и употребляю его регулярно. Мне очень нравится селедка под шубой. Не знаю, кто придумал этот салат, но получилось очень полезное сочетание овощей с белковым продуктом - питательная и вкусная зимняя пища. Но там же майонез! - скажете вы. Во-первых майонез это растительное масло сбитое с яйцом. И если не намазывать его толстым слоем на батон, то страшного в нем ничего нет. И, во-вторых знаете, как сделать так, чтобы майонеза в этом салате было НЕ 2 пачки, а 3 ложки? После того, как вы натерли на терке основные овощные ингредиенты - свекла, морковь, картофель, не спешите их сразу укладывать на сельдь и каждый слой перемазывать майонезом. Лучше в отдельных сосудах смешайте каждый из них с 1 ложкой майонеза. Так каждый компонент будет перемешан полностью с этим соусом, на весь объем салата его пойдет немного. Не будете беспокоиться тогда, что это вредный жирный салат.

Рыбу обязательно вводите в свой рацион, причем жирную из холодных морских глубин, в том числе полезен и более доступный сельдь. Конечно, лучше если он будет свежим или замороженным, а не соленым.

Если вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своих близких, то рыбные блюда, а еще лучше "рыбные дни" должны быть два-три раза раза в неделю. Это здоровая и полезная привычка.

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